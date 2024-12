งาน Amazing Thailand Countdown สวนนาคราภิรมย์ สุดคึกคัก อวดโฉม "ปรางค์วัดอรุณ" สู่แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ระดับโลก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้อนรับศักราชใหม่ 2568 ส่งมอบความสุขกับงาน Amazing Thailand Countdown 2025 ในวันที่ 28-31 ธันวาคม 2567 ณ สวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมงานทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลต้อนรับแสงแรกของปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2568 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มุ่งสร้างบรรยากาศแห่งความสุข และรอยยิ้ม A Land of Smiles A Paradise to Explore ดินแดนแห่งรอยยิ้ม สวรรค์ของนักท่องเที่ยว ปักหมุดประเทศไทยสู่ Global Countdown Destinationงาน Amazing Thailand Countdown 2025 ณ สวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในบิ๊กอีเวนต์สำคัญ ภายใต้เทศกาล Thailand Winter Festivals 2024 ที่มุ่งสร้างบรรยากาศแห่งความสุข และการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในการเนรมิตปรากฏการณ์พื้นที่สวนนาคราภิรมย์ ให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า 2567 ต้อนรับปีใหม่ 2568 ที่ยิ่งใหญ่ สร้างรอยยิ้ม A Land of Smiles A Paradise to Explore ดินแดนแห่งรอยยิ้ม สวรรค์ของนักท่องเที่ยว พร้อมฉายภาพความงามของพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย เสริมภาพลักษณ์ให้เป็น Landmark อัตลักษณ์เคาท์ดาวน์ของประเทศไทยที่เป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตลอดจนให้ประเทศไทยเป็น Global Countdown Destination จุดเคาท์ดาวน์ระดับโลกที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงและมาเยือนอย่างต่อเนื่องทุกปีภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมากมาย ได้แก่กิจกรรมสาธิต 5 Must Do จากเมืองน่าเที่ยว อาทิ ดาวแปดเหลี่ยม จากจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ เพ้นท์โอ่งจิ๋ว รูปมังกร จากจังหวัดราชบุรี ภาคกลาง เพ้นท์ผ้าบาติก จากจังหวัดสตูล ภาคใต้ เพ้นท์หน้ากากผีตาโขน จากจังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขนมไทยโบราณ สูตรจากจังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออก เป็นต้น การออกบูธจำหน่ายอาหารจากร้านเด็ด ร้านดัง และสินค้าจากชุมชนท่าเตียน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมกับเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขและสนุกส่งท้ายปี ด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและการแสดงร่วมสมัยประยุกต์การบรรเลงเพลงจากออร์เคสตร้า River Symphony Orchestra และการขับกล่อมบรรยากาศด้วยบทเพลงจากศิลปินและนักแสดงชื่อดัง ได้แก่ URBOYTJ, ลุลา, Burin, YourMOOD, ETC, INDIGO, The Rube, INSTINCT โบว์-เมลดา สุศรี และลีเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน และ THE TOYS ณ เวทีลอยน้ำบนแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2568 ด้วยการแสดงพลุสุดยิ่งใหญ่อลังการควบคู่ไปกับนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อประสมที่ทันสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันอัศจรรย์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยาวต่อเนื่องกว่า 7 นาที และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการแสดงโดรนแปรอักษรนำส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2568 นำเสนอเสน่ห์ไทยและไฮไลต์อีเวนต์ในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports year 2025 อีกทั้งในโอกาสอันเป็นสิริมงคลต้อนรับแสงแรกของปีในวันที่ 1 มกราคม 2568 ยังจัดกิจกรรมงานทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 68 รูป เวลา 6.00 - 8.00 น. ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและไฮไลต์การจัดแสดงพลุในงาน Amazing Thailand Countdown 2025 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะฉายภาพความงามของพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สู่สายตาทั่วโลก ประกอบด้วยพลุ 9 องก์ ภายใต้แนวคิด “SIAM SMILE รอยยิ้ม แห่งสยาม” โดยใช้ตัวอักษร 9 ตัวจากคำว่า “S I A M S M I L E” ได้แก่ S - Sustainable Tourism พลุแห่งท่องเที่ยวไทยแบบยั่งยืน, I – Imagination พลุแห่งจินตนาการและความสร้างสรรค์, A - A Paradise to Explore พลุสวรรค์ของนักท่องเที่ยว, M - Mutual Respect พลุการให้เกียรติซึ่งกันและกันในความแตกต่าง, S - Smiling People พลุแห่งสยามเมืองยิ้ม, M - Memory พลุแห่งความทรงจำอันงดงาม, I - Inner Peace พลุแห่งความสงบสุขและสันติภาพ, L - Loving พลุพร่างพราวรัก และ E - Endless Happiness พลุแห่งความสุขอันที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2568สำหรับเทศกาลปีใหม่ นอกจากการจัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2025” ณ สวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพฯ แล้ว ททท. ยังได้จัดงาน Amazing Chiang Mai Countdown 2025 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ อาทิ งาน ICONSIAM Amazing Thailand Countdown 2025, งาน Centralworld Bangkok Countdown 2025, งาน EM DISTRICT WINTER WONDERLAND 2024, งาน LET’S CELEBRATE 2025, งาน Neon Countdown 2024, งาน Siam Paragon The Magical, งาน Hua Hin Beach Countdown 2025, งาน The New Chapter of Journey Celebrating 9th Anniversary, งาน Phitsanulok Countdown Festive Night 2025, งาน มหาสารคามเคาท์ดาวน์ เฟสติวัล ซอฟท์พาวเวอร์อีสานใต้ ปี 2025, งาน Chaiyaphum’s Countdown 2025, งาน Udon Countdown 2025, งานอ่าวมะขามป้อม เคาท์ดาวน์ 2025”, งาน HATYAI COUNTDOWN 2025ทั้งนี้ ททท.คาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 1.56 ล้านคน และผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 4.41 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวรวม 62,000 ล้านบาท