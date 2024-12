เคานต์ดาวน์เหนือน่านฟ้ากรุงเทพฯ ฉลองปีใหม่ที่ "โนบุ กรุงเทพฯ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการจอง โทร. 0-2407-1654 หรืออีเมล์

ea-reservations@marriotthotels.com หรือติดต่อกับผ่านช่องทางเหล่านี้

เว็บไซต์: www.noburestaurants.com/bangkok

Facebook: https://www.facebook.com/NOBUBangkok/

Instagram: https://www.instagram.com/nobu.bangkok/

รื่นรมย์ในวาระส่งท้ายปีเก่าแล้วนับถอยหลังสู่วันแรกของปี 2568 จากมุมมองเหนือน่านฟ้ามหานครท่ามกลางแสงไฟวับวาวพราวพรมพื้นไปจรดขอบฟ้า ทิวทัศน์งดงามเหนือจินตนาการเติมชีวิตชีวาให้มื้อเฉลิมฉลองพิเศษบนยอดตึกระฟ้ามีความหมายมากยิ่งขึ้น(Nobu Bangkok) ร้านอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัย บนชั้น 57 - 58 และรูฟท็อป ของ EA Rooftop at The Empire จัดเตรียมมื้ออาหารสุดพิเศษที่คัดสรรมาจากเมนูขึ้นชื่อระดับโลกของโนบุ พร้อมเครื่องดื่มสร้างสีสันตลอดช่วงเวลาแห่งการฉลอง ในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 19.30 – 01.00 น. ของปีใหม่เนื่องจากร้านครอบคลุมพื้นที่ 2 ชั้น รวมถึงชั้นดาดฟ้าของ EA Rooftop at The Empire ทำให้(Nobu Bangkok) ได้ชื่อว่าเป็นสาขาที่สูงที่สุดในโลกจากกว่า 40 สาขา ในเรื่องรสชาตินั้น เชฟโนบุ มัตสึฮิสะ (Chef Nobu Matsuhisa) ผู้สร้างตำนานผสมผสานตำรับญี่ปุ่นดั้งเดิมเข้ากับรสชาติแบบเปรู ทำให้เกิดอัตลักษณ์ที่ครองใจคนมายาวนานในปีนี้ก็ได้จัดเตรียมอาหารรสเลิศไว้ อาทิ Lobster Inaniwa Ceviche ล็อปสเตอร์กับเส้นอินานิวะญี่ปุ่นแต่ปรุงแบบซาบิเซ่ของเปรู King Crab Truffle Crust ขาปูทาราบะนุ่มๆ หอมกลิ่นทรัฟเฟิล Japanese Beef Foie Gras Mustard Miso เนื้อญี่ปุ่น A5 กับฟัวกราส์ กริลล์กับมัสตาร์ด มิโสะ และอีกหลายคอร์สให้อิ่มเอมในพื้นที่ เอาท์ดอร์ เทอเรซ และบาร์ เลาน์จ ในชั้น 57 กับ โนบุ รูฟท็อป บาร์ ชั้น 60 มีเมนูพิเศษเป็นอาหารขึ้นชื่อของร้าน อาทิ Caviar Avocado Taco คาเวียร์เลิฟเวอร์ไม่น่าพลาด Yellowtail Jalapeno ซาซิมิปลาฮามาจิแต่งรสด้วยพริกฮาลาเปญโญ Wagyu Short Ribs Wasabi Salsa เนื้อวากิวย่างเสริมรสด้วยวาซาบิ Scallop Shiso Salsa หอยเชลล์กับซัลซ่าใบชิโสะ ยังมีซูชิโดยเชฟเป็นผู้เลือกสรรและอีกหลายเมนูอร่อยในวาระพิเศษวันต้อนรับปีใหม่นี้(Nobu Bangkok) จัดเตรียมเครื่องดื่ม แชมเปญ ไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ เพื่อเฉลิมฉลองตลอดทั้งงาน โดยราคาจะแตกต่างกันตามพื้นที่ ห้องส่วนตัว และจำนวนผู้ร่วมฉลองการเดินทางไปที่โนบุ กรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและลงที่สถานีช่องนนทรี เปิดให้บริการมื้อค่ำ (17.30 - 01.00 น.)