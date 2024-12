ทะลุเป้า ต่างชาติเที่ยวไทยปี 67 เกิน 35 ล้านคน นทท.จีนแชมป์เที่ยวเมืองไทยมากที่สุด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 35 ล้านคนในปี 2567 คาดสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 1.8 ล้านล้านบาท ย้ำการท่องเที่ยวฟื้นตัวแข็งแกร่ง อานิสงค์จากมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) และยกเว้นบัตร ตม.6 สำหรับด่านชายแดนทางบก ด้านสายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่ เพิ่มความถี่เที่ยวบิน และความจุที่นั่งสายการบินทั้งจากตลาดระยะใกล้และไกลรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น หนุนการท่องเที่ยวไทยเร่งเครื่องก้าวเข้าสู่ปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งตลาดระยะใกล้และไกล ผลักดันประเทศไทยสู่ Tourism Hubนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 ธันวาคม 2567 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 35,047,501 คน ทะลุเป้าหมายที่ทาง ททท. ตั้งไว้ในปี 2567 คาดว่าจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 1.8 ล้านล้านบาท โดยมีตลาดนักท่องเที่ยวที่ทำ New High เมื่อเทียบกับปี 2562 อาทิ อินเดีย (2,100,645 คน) มาเลเซีย (4,898,496 คน) ไต้หวัน (1,077,050 คน) รัสเซีย (1,705,198 คน) ซาอุดีอาระเบีย (226,094 คน) อิตาลี (259,443 คน) สเปน (205,914 คน) โปแลนด์ (175,674 คน) และตุรกี (102,680 คน)นอกจากนี้ ในภาพรวมของนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลยังมีแนวโน้มที่จะสร้าง New High โดยเฉพาะจากตลาดตะวันออกกลางที่มีกำลังซื้อสูง ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ เกิดจากมาตรการของรัฐบาลในการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 93 ประเทศให้สามารถพำนักในประเทศไทยไม่เกิน 60 วัน และการยกเว้นการยื่นแบบรายการ ตม. 6 ของ 16 ด่านชายแดนทางบกและทางน้ำที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (Ease of Traveling) ให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์ Airline Focus ของ ททท. ในการส่งเสริม ผลักดัน และร่วมมือกับสายการบินระหว่างประเทศให้กลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินเดิม เพิ่มความถี่เที่ยวบิน รวมถึงขยายเส้นทางบินใหม่ทั้งจากเมืองหลักและเมืองรองในต่างประเทศสู่จุดหมายปลายทางในประเทศไทย ทำให้ความจุที่นั่งสายการบินที่เข้าประเทศไทยในปี 2567 มีจำนวนรวม 47 ล้านที่นั่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งอยู่ในช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว สายการบินระหว่างประเทศมีการเปิดเส้นทางบินใหม่เข้าประเทศไทยรวม 311 เที่ยวบิน คิดเป็นจำนวนที่นั่งสายการบินเพิ่มขึ้นกว่า 70,000 ที่นั่ง รวมถึงยังมีปัจจัยหนุนจากการจัดงานเทศกาลและอีเวนต์ต่าง ๆ ในประเทศไทย อาทิ Amazing Thailand Countdown 2024 เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ โครงการ Amazing Thailand Passport Privileges การจัดคอนเสิร์ต Fan Meet ของศิลปินไทยและต่างชาติ และการท่องเที่ยวตามรอยซีรีส์ สถานที่ถ่ายทำ MV และภาพยนตร์ไทย ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย และขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งในตลาดระยะใกล้และไกลทั้งนี้ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 มีสายการบินระหว่างประเทศเปิดเส้นทางบินใหม่ เที่ยวบินใหม่ หรือกลับมาบินในเส้นทางที่ปิดไปจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จากทั้งเมืองหลักและเมืองรองของพื้นที่ตลาดระยะใกล้และตลาดระยะไกล ดังนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ สายการบิน Ruili Airlines (Charter Flight) เส้นทางคุนหมิง-เชียงใหม่ สายการบิน Hainan Airlines เส้นทาง ปักกิ่ง-ภูเก็ต สายการบิน Thai Lion Air เส้นทาง ต้าตง-กรุงเทพฯ, ฮัวเหลียน-กรุงเทพฯ และ ไท่หนาน-เชียงราย สายการบิน Thai Air Asia X เส้นทาง ฮาร์บิน-กรุงเทพฯ สายการบิน 9AIR เส้นทาง เหลียนหยุนกัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Spring Airlines เส้นทาง ฉือเจียจวง-กรุงเทพฯ และ หยางโจว-กรุงเทพฯ สายการบิน Eastar Jet เส้นทาง ปูซาน-เชียงใหม่ สายการบิน Jeju Airlines เส้นทาง ม่วน-กรุงเทพฯ สายการบิน MIAT - Mongolian Airlines เส้นทาง อูลานบาร์ตอร์-ภูเก็ต ภูมิภาคอาเซียน สายการบิน AirAsia เส้นทาง ฟู้โกว๊ก-กรุงเทพฯ สายการบิน Vietravel Airlines (Charter Flight) เส้นทาง เกิ่นเทอ-กรุงเทพฯ และ ญาจาง - เชียงใหม่ สายการบิน Lao Airlines เส้นทาง หลวงพระบาง-เชียงใหม่ สายการบิน AirAsia เส้นทาง เสียมราฐ-ภูเก็ต สายการบิน Malindo Airways เส้นทาง ยะโฮบาห์รู – กรุงเทพฯ ภูมิภาคเอเชียใต้ สายการบิน AirAsia เส้นทาง กัลกัตตา-ภูเก็ต, เจนไน-ภูเก็ต, ไฮเดอราบัด-กรุงเทพฯ, นิวเดลี-กรุงเทพฯ สายการบิน Nok Air เส้นทาง มุมไบ-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สายการบิน Thai Lion Air เส้นทาง อัมริตสาร์-กรุงเทพฯ, เจนไน-กรุงเทพฯ, กัลกัตตา-กรุงเทพฯ สายการบิน Druk Air เส้นทาง คยา-กรุงเทพฯ สายการบิน IndiGo Air เส้นทาง กัลกัตตา-ภูเก็ต สายการบิน Thai Vietjet Air เส้นทาง มุมไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Air India Express เส้นทาง ปูเน่-กรุงเทพฯ และ สุรัต-กรุงเทพฯ ภูมิภาคโอเชียเนีย สายการบิน Thai AirAsia เส้นทาง ซิดนีย์-กรุงเทพฯ สายการบิน Air Calédonie International เส้นทาง นูมีอา-กรุงเทพฯ และสายการบิน JetStar เส้นทาง บริสเบน-กรุงเทพฯภูมิภาคยุโรป สายการบิน British Airways เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ สายการบิน Edelweiss เส้นทาง ซูริค-ภูเก็ต สายการบิน Thai Airways เส้นทาง บรัสเซลส์-กรุงเทพฯ สายการบิน Austrian Airlines เส้นทาง เวียนนา-กรุงเทพฯ สายการบิน Condor เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ท-กรุงเทพฯ สายการบิน Condor เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ท-ภูเก็ต สายการบิน ITA Airways เส้นทาง กรุงโรม-กรุงเทพฯ สายการบิน เส้นทาง TUI (Charter Flight) ลอนดอน-ภูเก็ต, แมนเชสเตอร์-ภูเก็ต สายการบิน TUIfly Nordic (Charter Flight) เส้นทาง โคเปนเฮเกน-กระบี่, เฮลซิงกิ-กระบี่, สตอคโฮล์ม-กระบี่, โกเธนเบิร์ก - กระบี่ และ โกเธนเบิร์ก - ภูเก็ต สายการบิน Thomas Cook Airlines Scandinavia (Charter Flight) เส้นทาง โคเปนเฮเกน-ภูเก็ต และ ออสโลว์-ภูเก็ต สายการบิน Neos Air (Charter Flight) เส้นทาง ออสตราวา-ภูเก็ต และสายการบิน Air Calédonie International เส้นทาง ปารีส-กรุงเทพฯ ภูมิภาคอเมริกา สายการบิน Air Canada เส้นทาง แวนคูเวอร์ - กรุงเทพฯ ภูมิภาคตะวันออกกลาง สายการบิน Saudia Airlines เส้นทาง ริยาด-ภูเก็ต สายการบิน Saudia Airlines เส้นทาง เจดดาห์-ภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 ธันวาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 35,047,501 คน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน 6,667,610 คน, มาเลเซีย 4,898,496 คน อินเดีย 2,100,645 คน เกาหลีใต้ 1,847,276 คน รัสเซีย 1,705,198 คน สปป.ลาว 1,114,896 คน ไต้หวัน 1,077,050 คน ญี่ปุ่น 1,018,522 คน สหรัฐอเมริกา 1,011,792 คน และสิงคโปร์ 1,000,401 คน โดยในปี 2568 ททท. เตรียมบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 อย่างยิ่งใหญ่ โดยใช้เสน่ห์ไทยสร้างจุดขายที่แตกต่าง จัดอีเว้นต์และเทศกาลระดับโลก นำเสนอประสบการณ์ใหม่ เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนเชิญผู้มีชื่อเสียงระดับโลกร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Tourism Hub ของภูมิภาค โดยมีเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทย 36 – 39 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.98 – 2.23 ล้านล้านบาทในปี 2568