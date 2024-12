10 จุดไฮไลต์เคานต์ดาวน์ กทม. 2025 สั่งลาปีงูใหญ่ รับปีใหม่ปีงูเล็ก

1.Amazing Thailand Countdown 2025 สวนนาคราภิรมย์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568





2.งาน ICONSIAM Amazing Thailand Countdown 2025 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2567





3.งาน Centralworld Bangkok Countdown 2025 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567





4.ONE BANGKOK COUNTDOWN CELEBRATION 2025 ณ วัน แบงค็อก ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2567





5.งาน ASIATIQUE THAILAND COUNTDOWN 2025 ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567





6.งาน “EM DISTRICT WINTER WONDERLAND 2024 : เอ็ม ดิสทริค วินเทอร์ วันเดอร์แลนด์ 2024” ณ เอ็ม ดิสทริค (ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และ เอ็มสเฟียร์) กรุงเทพมหานครในวันที่ 28-31 ธันวาคม 2567





7.งาน Siam Paragon The Magical Celebration ณ บริเวณ Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26-31 ธันวาคม 2567





8.“KHAOSAN Countdown 2025” ณ ถนนข้าวสาร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 – 1 มกราคม 2568





9. “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2568” ณ ท้องสนามหลวง ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2567-1 มกราคม 2568





10.ไหว้ “นบพระปฏิมา ๙ นครามหามงคล 2568” เสริมมงคลรับปีใหม่

ทุก ๆ ปีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประเทศไทยและทั่วโลก จะมีการจัดงานคริสต์มาส+ ปีใหม่กันอย่างคึกคักสำหรับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของบ้านเรา ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่จัดงานเคานต์ดาวน์เลื่องชื่อระดับโลก ที่แต่ละปีนอกจากชาวไทยแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งดังนั้นเราจึงคัดสรร 10 จุดไฮไลต์สถานที่จัดงานเคานต์ดาวน์ 2025ในกรุงเทพฯ ทั้งสายบันเทิงและสายบุญมานำเสนอกัน ดังนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนรมิตพื้นที่สวนนาคราภิรมย์ ให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า 2567 ต้อนรับปีใหม่ 2568 ที่ยิ่งใหญ่ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้1.การแสดงวัฒนธรรมไทยและการแสดงดนตรีร่วมสมัย ณ เวทีลอยน้ำบนแม่น้ำเจ้าพระยา2.การแสดงดนตรีจากศิลปินจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ณ เวทีลอยน้ำบนแม่น้ำเจ้าพระยา-28 ธันวาคม 2567/ลุลา, URBOYTJ,-29 ธันวาคม 2567/YourMOOD, Burin-30 ธันวาคม 2567 พบกับ INDIGO, ETC-31 ธันวาคม 2567 พบกับ ออร์เครสตร้า, THE RUBE, INSTINCT, ลิเดีย, โบว์ เมลดา, และ THE TOYS3.กิจกรรมสาธิต (Work shop) เช่น ขนมช่อม่วง ขนมจีบตัวนก ม้าฮ้อ มังกรคาบแก้ว ขนมไทยเครื่องทอง ทองหยิบ มาลัยผ้าเช็ดหน้า เพ้นท์ตุ๊กตาช้าง4.การออกบูธจำหน่ายอาหารจากร้านเด็ด ร้านดัง และสินค้าจากชุมชนใกล้เคียง / ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว5.การแสดงโดรนแปรอักษรในชุดการแสดงต้อนรับปีใหม่ ๆ อาทิ Happy New Year งูสีทองสัญลักษณ์ปีมะเส็ง เทวดา นางฟ้าร่วมอวยพร6.การทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 มกราคม 2568 เวลา 06.00-08.00 น. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวนกว่า 68 รูปกิจกรรมไฮไลต์ : การแสดงพลุอันยิ่งใหญ่อลังการ ความยาวราว 7-10 นาที ผสมผสาน นวัตกรรมแสง สี เสียง อันตระการตา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2568 ประกอบด้วย 9 องค์ ได้แก่ 1) พลุแห่งการท่องเที่ยวไทยแบบยั่งยืน 2) พลุแห่งจินตนาการและความสร้างสรรค์3) พลุสวรรค์ของนักท่องเที่ยว 4) พลุ การให้เกียรติซึ่งกันและกันในความแตกต่าง 5) พลุแห่งสยามเมืองยิ้ม 6) พลุแห่งความทรงจำอันงดงาม 7) พลุแห่งความสงบสุขและสันติภาพ 8)พลุพร่างพราวรัก และ 9) พลุแห่งความสุขอันไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2568พบกับความสนุกครบทุกมิติสมกับที่ถูกยกให้เป็น Global Countdown Destination ที่ได้รับ การยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก และยังพร้อมจะขึ้นแท่นเป็นเคานต์ดาวน์สะกดโลกอย่างเต็มรูปแบบ กับ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ศิลปินระดับไอคอนิคที่สร้างชื่อเสียงก้องโลกให้กับประเทศไทยและเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลกที่จะมาร่วมสร้างมหาปรากฏการณ์ด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และการแสดงดนตรี- วันที่ 29 ธันวาคม 2567 กับ Super Band - Turbo TRACKTONES, ต้า นันคุณ, Sammy Niche และ แพรว รัตนาพร, ซี นุนิว, มิลลิ, 22Bullets - World Class EDM Artist สัญชาติไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกจัดอันดับให้เป็น Top 100 DJs- วันที่ 30 ธันวาคม 2567 กับ “d-na” และ “wizzle” “BUS: Because of you I shine” “Proxie” ปิดท้ายด้วย Showcase ครั้งแรกในประเทศไทยของ “เว่ย เจ๋อ หมิง”- วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กับ 4EVE, ATLAS, Jeff Satur, NONT TANONT ทีมนักแสดง “Pit Babe The Series” พบพลังความสุขจาก “PP Krit & Billkin, เป๊ก ผลิตโชค และ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ศิลปินระดับไอคอนิคกิจกรรมไฮไลต์ : การแสดงพลุสุดตระการตาบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความยาวกว่า 1,400 เมตร ที่มาพร้อมเทคนิคและสีสันแปลกตาจากฝีมือการกำกับพลุของนักออกแบบพลุมือรางวัลชาวญี่ปุ่น ผสานการทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพชาวไทย ที่มีรัศมีการชมได้มากกว่า 5 กิโลเมตร ภายใต้ธีม “Celebrating the Everlasting Legacy of Siam” ที่สะท้อนถึงสีสัน ความงดงามของมรดกและภูมิปัญญาไทยกิจกรรมภายในงาน : การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก (From ASEAN to Global Sensation Artists Performance) เช่น พีพี-กฤษฎ์และบิวกิ้น-พุฒิพงศ์, BUS, Praxie, Pixxie, 4EVE, Jayler และ Ice Paris และ Countdown Angels Ling-Orm / Freen-Becky เป็นต้นกิจกรรมไฮไลต์ : การจุดพลุเฉลิมฉลอง และ Special Performance ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ให้เป็น Time Square of Asia แลนด์มาร์กที่ดีที่สุดในระดับโลกวัน แบงค็อก ชวนร่วมเฉลิมฉลองปี 2025 กับงานเคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ ‘ONE BANGKOK COUNTDOWN CELEBRATION 2025’ ภายใต้คอนเซปต์ ‘ONCE – A Moment in Time, A Lifetime of Memories’ภายในงานสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขกับการแสดงสุดพิเศษจากศิลปินชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ที่มาพร้อมการแสดงแสง สี เสียงและเทคนิคพิเศษมาสร้างสรรค์เป็นธีมเฉพาะสำหรับศิลปินแต่ละคน เพื่อมอบช่วงเวลาอันน่าจดจำตลอดค่ำคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 256717.10 – 18.00 น. เริ่มต้นช่วงเวลาอันอบอุ่นกับ P.O.P ในธีม Heartwarming Memories18.00 – 18.45 น. ดื่มด่ำกับความสุขโดย Ink Waruntorn ในธีม Once Upon A Happiness18.45 – 19.30 น. สัมผัสห้วงอารมณ์ลึกซึ้งกับ Jeff Satur ในธีม Echoes of Emotions19.30 – 20.05 น. พบกับค่ำคืนสุดโรแมนติกกับ Ling & Orm ในธีม A Night to Remember20.15 – 20.55 น. ทะยานสู่มิติแห่งความสนุกอันไม่สิ้นสุดกับ BUS because of you i shine ในธีม The Multiverse20.55 – 21.40 น. เติมเต็มสีสันแห่งวัยเยาว์กับ The Toys ในธีม Record of Youth21.40 – 22.15 น. ออกเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการกับ Daou & Offroad ในธีม Partner in Wanderlust22.30 – 23.15 น. ชวนฝันไปกับเสียงเพลงจาก Bowkylion ในธีม Once Upon A Dream23.15 – 23.45 น. ส่งท้ายปี 2567 ก่อนก้าวสู่ศักราชใหม่กับการแสดงสุดเอ็กซ์คลูซีพของ JAY B และ JUNNY มาในธีม Carnival of Timeกิจกรรมไฮไลต์ : การแปรอักษรด้วยไฟโรโดรนครั้งแรกในไทยภายใต้ธีม ‘A Sky Full of Joy’ ร่วมกับการแสดงพลุ 360 องศา โดยแชมป์ออกแบบด้านการแสดงดอกไม้ไฟระดับโลกงานนี้เข้าชมฟรี เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัครสมาชิก One Bangkok Retail หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube ตั้งแต่เวลา 21.30 – 00.15 น.งาน ASIATIQUE THAILAND COUNTDOWN 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ROCK & LUCK โชคดีปีใหม่ ท้ายปีมีร็อก” ที่มาพร้อมกับคอนเสิร์ตจากวงร็อคระดับตำนานของไทย ได้แก่ BIG ASS กับร็อคแบบจัดเต็ม, COCKTAIL กับการแสดงเคานต์ดาวน์สุดท้ายแห่งปีแบบเต็มวง และ GETSUNOVA ที่มาสนุกส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ และยังมีการแสดงพิเศษจากศิลปินวง One N’ Only ที่บินตรงจากญี่ปุ่นมาร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่ประเทศไทย รวมไปถึงการแสดงจาก Calypso และ Siam Fantasy ที่มาเติมเต็มค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองให้สมบูรณ์แบบกิจกรรมไฮไลท์ : การแสดงพลุสุดอลังการที่ออกแบบโดยมืออาชีพระดับโลก เหนือน่านน้ำเจ้าพระยาในธีม “Chao Phraya Jump Up!”ส่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในพื้นที่สุขุมวิทด้วยความสุข และความสนุกสนาน การประดับไฟต้นคริสต์มาสสุดตระการ ที่เป็นแลนด์มาร์กแห่งความสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานครกิจกรรมภายในงาน :1. กิจกรรมตกแต่งสถานที่ และจุดถ่ายภาพ Christmas Tree พร้อมการตกแต่งในพื้นที่ภายใน สามศูนย์การค้า ได้แก่ ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์2. พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสต์ “EM DISTRICT WINTER WONDERLAND 2024 และเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี เอ็ม ดิสทริค3. กิจกรรมการแสดงดนตรีจากนักร้อง นักแสดง ประกอบแสง สี เสียง เพื่อมอบความสุขให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลคริสต์มาสตลอดจนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่4. กิจกรรมการเดินพาเหรดจากเหล่า Mascot แสนน่ารัก เพื่อส่งความสุขและสร้างบรรยากาศยามค่ำคืนที่สนุกสนานสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่ เอ็ม ดิสทริคกิจกรรมภายในงาน : จัดเต็มความมันส์ส่งท้ายปี 2567 ด้วยมหกรรมคอนเสิร์ตแบบนันสต๊อปต่อเนื่องถึง 9 วัน ยกทัพศิลปินดัง เช่น อาทิ ซี-พฤกษ์ พานิช, นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์, สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์, THREE MAN DOWN, POTATO, TILLY BIRDS, ป๊อป-ปองกูล สืบซึ้ง, โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน, ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว, ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล, URBOYTJ, วี-วิโอเลต วอเทียร์, GETSUNOVA, นนท์-ธนนท์ จำเริญ, ETC, PALMY, PARADOX, PAPER PLANES, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เจมิไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล และ BODYSLAM เป็นต้นสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร จับมือ แบรนด์สิงห์, สถานีตำรวจชนะสงคราม, เขตพระนคร และหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ จัดงาน “Khaosan Countdown 2025” ใน theme “Night of Magic คืนมหัศจรรย์วันปีใหม่” ร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปี 2567 ต้อนรับปี 2568 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างความจดจำของผู้มาร่วมงาน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ปี 2568 ภายในงานมีกิจกรรม ไฮไลต์ อาทิ การแสดงร าวงย้อนยุค, การแสดงคาบาเร่ พร้อมกิจกรรมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกมากมาย ในคืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี ใหม่ ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม - 00.30 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2568 ณ บริเวณ บัดดี้กรุ๊ป (ตรงป้าย I LOVE KHAOSAN)กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสวดมนต์ข้ามปีภายใต้ชื่อ “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2568” ในวันที่ 31 ธ.ค.67 - 1 ม.ค. 68 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลด ละ เลิกอบายมุข เสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2568กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจัดขึ้นตามวัดและสถานสที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสวดมนต์ข้ามปีได้ทุกที่ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาชนได้นำหลักธรรมคำสอน มาบ่มเพาะ เสริมสร้างพลังใจให้มีจิตใจที่ผ่องใส ลด ละ เลิกอบายมุข ก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสำหรับในส่วนกลางจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วัดอรุณราชวราราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพงานสวดมนต์ข้ามปี เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และช่องทางอื่น ๆ อีกทั้งกรมการศาสนายังได้จัดทำหนังสือสวดมนต์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีทั้งนี้ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปี ยังสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ที่ประดิษฐานบนมณฑป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งเปิดให้ เข้ากราบสักการะ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2568 กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดกิจกรรมพิเศษสักการะพระพุทธรูปที่กอปรด้วยพุทธศิลป์อันงดงาม มีประวัติความเป็นมาจากนครโบราณต่าง ๆ ของไทยโดยมีพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) เป็นพระประธาน พร้อมด้วยพระพุทธรูปอีก 9 องค์ ที่จัดแสดงและสงวนรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จำนวน 4 องค์ คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 องค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จำนวน 1 องค์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จำนวน 1 องค์ มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2568