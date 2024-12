“กรุงเทพ ดีต่อใจ Bangkok Bestival 2025” เชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวกลางกรุง จัดกิจกรรม “ฮีลกาย ฮีลใจ” สู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

ต้อนรับศักราชใหม่เริ่มต้นด้วยวัน “ศุกร์แรก” ของปี กับเทศกาล “กรุงเทพ ดีต่อใจ Bangkok Bestival 2025” กิจกรรมแห่งความสุข ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนเมืองทุกเพศทุกวัย ภายใต้ความร่วมมือของ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายภาคเอกชน นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) และวัน แบงค็อก (One Bangkok) พร้อมด้วยพันธมิตรด้านความยั่งยืน มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ (BIG Trees Foundation) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. (NSM) เครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาชน และเครือข่ายแพลตฟอร์ม Sustainability Expo (SX) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2568เทศกาล “กรุงเทพ ดีต่อใจ Bangkok Bestival 2025” สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนเมือง พร้อมเชื่อม “เมือง-สวน-ป่า-น้ำ” กับ “เยาวชน-ชุมชน และคนกรุงเทพฯ” ให้มาใช้ชีวิตบนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง จากเดิมจัดขึ้นใน 2 พื้นที่ คือ สวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ ในปีนี้เชื่อมโยงและขยายพื้นที่จัดงานไปยังสวนสาธารณะอีก 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานเบญจสิริ และสวนปทุมวนานุรักษ์ เป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มพื้นที่ให้คนกรุงเทพได้สัมผัสธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไกลจากใจกลางเมืองตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ผู้เข้าร่วมจะได้ฮีลกาย ฮีลใจ กับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่ล้วนแต่สร้างความสุขสนุกสนาน ส่งผลให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี อาทิกับกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเสียงธรรมยามเช้ากับ Yoga in the Park และ Sound Bathกับ Kids Climbing, Nature Walk, Nature Journey Workshop, BIODIVERSITY Survey และบันทึกธรรมชาติกับ Jump for Heart, CPR 101 : การช่วยชีวิตเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และหมากรุกในสวนผ่านกิจกรรม Workshop Nature & Arts in Your Imagination “เมืองกลางใจ ศิลปะกลางเมือง” เล่านิทานและระบายสีกลางสวน นอกจากนี้ยังผ่านกิจกรรมดนตรีในสวนดีต่อใจ มีสุข ฟาร์มมาร์เก็ต SX WASTE MANAGEMENT STATION และ SX REPARTMENT STOREติดตามรายละเอียดและข้อมูลการจัดเทศกาล “กรุงเทพ ดีต่อใจ Bangkok Bestival 2025” ได้ที่ Facebook : กรุงเทพดีต่อใจ พิเศษ!!! สุขใจมากกว่าเดิม! ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน พร้อมสะสมคะแนนผ่าน SX แอปพลิเคชัน เพื่อแลกของที่ระลึกสุด ECO หลากหลายแบบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่นี่:iOS AppStore : https://apps.apple.com/us/app/sustainability-expo/id1640414525 Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sx2022 #กรุงเทพดีต่อใจ #BangkokBestival2025 #สุขแรกแห่งปี #สวนลุมพินี #สวนเบญจกิติ #อุทยานเบญจสิริ #สวนปทุมวนานุรักษ์ #QSNCC #กทม #OneBangkok #ThaiBev #SustainabilityExpo #BetterMe