แนะนำกิจกรรมเสริมสร้างจิตนาการและเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับน้องๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ สนุกอย่างสร้างสรรค์ ในเทศกาล “กรุงเทพ ดีต่อใจ” Bangkok Bestival 2025

กลับมาอีกครั้ง สำหรับเทศกาล "กรุงเทพ ดีต่อใจ" Bangkok Bestival 2025ที่พร้อมมอบสุขแรกแห่งปี เชื่อม "เมือง-สวน-ป่า-น้ำ" กับชุมชนและคนกรุงเทพฯจัดเต็มกิจกรรมฮีลกาย ฮีลใจบนพื้นที่สีเขียว กับ 4 สวนใจกลางเมืองณ สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ อุทยานเบญจสิริ และสวนปทุมวนานุรักษ์ปักหมุดกิจกรรมสำหรับน้องๆ ให้ได้สนุกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ• ปีนป่ายต้นไม้ (Kids Climbing) เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ทดลองปีนต้นไม้และสัมผัสธรรมชาติ เสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว โดยมีรุกขกรและเจ้าหน้าที่จาก BIG Trees Project ดูแลอย่างใกล้ชิด• กิจกรรม Nature Walk เดินสำรวจระบบนิเวศของต้นไม้ในสวนเบญจกิติ พร้อมเรียนรู้วิธีอนุรักษ์ธรรมชาติ• กิจกรรม Nature Journey Workshop สำรวจธรรมชาติกลางเมืองกับ โดยนักวิชาการจาก อพวช. ที่จะชวนเด็ก ๆ มาร่วมสำรวจธรรมชาติที่หลากหลาย ในสวนกลางเมือง ที่สวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ• หมากรุกไทยในสวน สนุกกับการฝึกสมาธิและลับสมองกับกิจกรรมหมากรุกในบรรยากาศสวนที่จัดโดยสโมสรขุนทองคำ (Golden King Club) ณ สวนเบญจกิติ และสวนลุมพินี• Workshop Nature & Arts in Your Imagination "เมืองกลางใจ ศิลปะกลางเมือง" โดย วันแบงค็อก (One Bangkok) เดินสำรวจธรรมชาติ ดอกไม้นานาชนิด ณ สวนลุมพินี นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากสีธรรมชาติ ให้เป็น "เมืองกลางใจ" ในจินตนาการของเด็ก ๆ• เล่านิทานและกิจกรรมระบายสี จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นในสวนเบญจกิติ โดยโครงการส่งความรู้ สร้างความสุขโดยงานนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน นำโดย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ วันแบงค็อก รวมถึงเครือข่าย BIG Trees เครือข่ายภาคการศึกษา ภาคประชาชน Sustainability Platform (SX) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนพลาดไม่ได้ !! รับสุขแรกของปี 2568.. ด้วยความสุขที่ยั่งยืน กับเทศกาล "กรุงเทพ ดีต่อใจ" Bangkok Bestival 2025เข้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2568 ที่.. 4 สวนใหญ่ใจกลางเมือง สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ อุทยานเบญจสิริ และสวนปทุมวนานุรักษ์พิเศษ!!! สุขใจมากกว่าเดิม! ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน พร้อมสะสมคะแนนผ่าน SX แอปพลิเคชัน เพื่อแลกของที่ระลึกสุด ECO หลากหลายแบบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่นี่ :iOS AppStore : https://apps.apple.com/us/app/sustainability-expo/id1640414525 Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sx2022 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ bangkokbestival มาร่วมเปิดรับสุขแรกแห่งปี ไปด้วยกัน