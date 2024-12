กรุงเทพดีต่อใจ 2025 ชวนคุณเปิดรับ “สุขแรกแห่งปี”

เริ่มต้นปีใหม่ไปกับสุดสัปดาห์แห่งความสุขที่งาน “กรุงเทพ ดีต่อใจ” Bangkok Bestival 2025 วันที่ 3-5 มกราคม 2568เจริญสุขอย่างดีงาม ต้อนรับปีใหม่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 109 รูป เช้าวันสุข (ศุกร์) แรกของปี, ฟัง “เสียงธรรมยามเช้า” โดย พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร, สุขภาพดีไปกับ Yoga in The Park, สนุกกับ Nature Journey Workshop ภารกิจสำรวจธรรมชาติกลางเมือง และ Nature Walk และบันทึกธรรมชาติผ่านงานศิลปะ, SX WASTE MANAGEMENT STATION (จุดรวมทิ้ง) ทิ้งให้ถูกประเภทกับจุดคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว, กิจกรรมใหม่ไม่ควรพลาด BETTER ME WORKSHOP กิจกรรมกระโดดเชือก Jump for Heart, กิจกรรม Workshop CPR 101: ช่วยชีวิตเบื้องต้น, ชอป ชิมของดี กทม. กับ “มีสุข ฟาร์มมาร์เก็ต” และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมายที่รอคุณมาร่วมสนุก!เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขที่ยั่งยืน แล้วพบกันในงาน! ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/bangkokbestival