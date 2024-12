"เวียตเจ็ทไทยแลนด์" เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ – มุมไบ

เที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวบินที่ VZ670 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ผู้โดยสารบนเที่ยวบินได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากลูกเรือของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ พร้อมมอบของที่ระลึกมอบแก่ผู้โดยสารเพื่อฉลองโอกาสพิเศษนี้ผู้โดยสารบนเที่ยวบินปฐมฤกษ์เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจาก นาย Tanveer Bobade หัวหน้าฝ่ายพาณิชย์การบิน ADANI Airport Operator นาย Mahesh Kamble รองผู้จัดการทั่วไป AI Airport Services Limited (AIASL) นาย Sanjay Meena ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความปลอดภัยอุตสาหกรรมกลาง นาย Sanjay Rade รองผู้จัดการทั่วไป ศูนย์ควบคุมร่วม ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช (มุมไบ) นาย Anshuman Rai กองบังคับการด่านตรวจคนเข้าเมืองมุมไบ และ นาย Luong Truong An รองประธานบริหาร เวียตเจ็ทไทยแลนด์“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ฉลองการเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ระหว่าง กรุงเทพฯ และ มุมไบ ซึ่งเป็นเที่ยวบินเที่ยวแรกของเราสู่ประเทศอินเดีย ด้วยความถี่ 1 เที่ยวบินต่อวัน เส้นทางใหม่นี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นให้แก่ผู้โดยสาร แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการเติบโตทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ มุมไบ ในฐานะเมืองแรกของอินเดียในเครือข่ายของเรา มีศักยภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาเยือน และในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้มาสัมผัสกับความงดงามของกรุงเทพฯ รวมถึงจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในประเทศไทยและในภูมิภาค ผ่านการเชื่อมต่อที่ราบรื่นของสายการบินฯ เราขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองประเทศ พันธมิตรทุกฝ่าย และผู้โดยสารของเราที่มีส่วนทำให้ความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้ และเราจะมุ่งมั่นสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป” นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวในช่วงเริ่มต้น เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ มุมไบ จะเริ่มให้บริการในวันที่ 22 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ด้วยความถี่ทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินที่ VZ760 เริ่มออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 20:45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช (มุมไบ) เวลา 23:50 และเที่ยวบินขากลับ VZ761 จะออกเดินทางจากมุมไบ เวลา 00:45 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06:25 น. (เวลาท้องถิ่นทั้งหมด)มุมไบเป็นเมืองหลวงแห่งรัฐมหาราษฏระและเมืองใหญ่ที่สุดของอินเดีย รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านการเงินและความบันเทิง โดดเด่นด้วยสถานที่สำคัญอย่าง ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India) ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอาหรับ (Marine Drive) ซึ่งทอดยาวกว่า 3 กิโลเมตร และอีกมากมาย รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์บอลลีวูดอันคึกคัก ผสานเสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์เข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัว พร้อมด้วยตลาดที่มีชีวิตชีวาและอาหารประจำชาติที่หลากหลายมุมไบจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าค้นหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ เส้นทางบินใหม่ของเวียตเจ็ทไทยแลนด์เปิดโอกาสให้นักเดินทางชาวไทยได้สัมผัสเสน่ห์ของมุมไบ พร้อมมอบตัวเลือกการเดินทางใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ต้องการเยี่ยมชมความงดงามของประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้โดยสารชาวอินเดียสามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยมอื่นๆ ในประเทศไทย เช่น ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี และอีกมากมายได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศที่ครอบคลุมของเวียตเจ็ทไทยแลนด์เวียตเจ็ทไทยแลนด์คว้ารางวัล “สายการบินโลว์คอสต์ที่ดีที่สุดในไทยแห่งปี 2567 (Best Low-Cost Airline Brand, Thailand)” จาก Global Brand Award 2024 และรางวัล “สายการบินที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นมิตรมากที่สุดแห่งปี 2564” จากนิตยสาร International Finance เวียตเจ็ทไทยแลนด์ยึดมั่นในค่านิยมหลัก คือ ‘ความสนุกสนานและเป็นมิตร’ ควบคู่กับ ‘ความปลอดภัย’ ‘ความตรงต่อเวลา’ และ ‘ราคาที่เข้าถึงได้’ผู้โดยสารสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางบินและโปรโมชั่นต่างๆ ที่ www.vietjetair.com