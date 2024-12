ปักหมุดไฮไลต์งานเคานต์ดาวน์ 2568 ทั่วไทย ททท.เดินหน้าสู่สุดยอดอีเวนต์ระดับโลก

งาน “Amazing Thailand Countdown2025”

ททท. ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ส่งมอบความสุข ฉลองรับศักราชใหม่ 2568 ประเทศไทย พร้อมสร้าง Grand Moment สุดประทับใจ ก้าวสู่ปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน ผนึกกำลังจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2568 ผลักดันประเทศไทยสู่ Global Countdown Destination ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมเปิดปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 อย่างน่าประทับใจ ด้วยกิจกรรมและอีเวนต์คับคั่ง ส่งมอบความสุข สนุกสนาน ความงดงามของประเพณีไทยในช่วงเริ่มต้นศักราชใหม่ คาดทั่วประเทศสร้างรายได้การท่องเที่ยว 62,000 ล้านบาทนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2568 เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เป็นวาระแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง และความหวัง โดยในปีนี้สถานที่จัดงาน Countdown ทั่วประเทศไทยได้เตรียมไว้ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและสัมผัสความงดงาม ทั้งในเมืองใหญ่และจังหวัดที่มีอัตลักษณ์พิเศษ ทั้งในกรุงเทพฯ และทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญภายใต้ Thailand Winter Festivals 2024 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นในระดับโลก เป็น Global Countdown Destination ที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงและมาเยือนอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยสุดยอดอีเวนต์ พร้อมนำเสนอจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาสัมผัสคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวในประเทศไทย และเกิดเป็นความประทับใจจนไม่อาจลืมเลือน และยังเป็นโอกาสอันดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวโค้งสุดท้ายของปี เพื่อก้าวเข้าสู่ปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025ที่ทุกกระทรวงจะมาร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวและมอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักท่องเที่ยวให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการททท. กล่าวว่า ททท. พร้อมส่งมอบความสุขและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการจัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2025” ในวันที่ 28 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568 ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยเป็น Landmark และตอกย้ำภาพลักษณ์ความสวยงามยามค่ำคืนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครด้วยไฮไลต์ร่วมเฉลิมฉลองนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ไปพร้อมกับการแสดงพลุที่สวยงามอลังการตระการตา การแสดงโดรนแปรอักษร พร้อมสื่อผสมสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่างต่อเนื่องกว่า 7 นาทีรวมถึงในพื้นที่เชียงใหม่ ยังได้จัดงาน Amazing Chiang Mai Countdown 2025 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2567 – 1 มกราคม 2568 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการ Chiang Mai Festival City เพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการประดับตกแต่งไฟ ILLUMINATION NIGHT การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ทั้ง 11 วันการออกร้านของสินค้าท้องถิ่น/อาหารท้องถิ่นการทำ Workshop ของเล่นจักรสานของท้องถิ่น กิจกรรม มูเตลู ดูดวง เช็คดวงรับปีใหม่ รวมถึงพิเศษสุดกับมินิคอนเสิร์ตจาก “BamBam – กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” และการแสดงพลุสุดยิ่งใหญ่ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2567นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2568 ประเทศไทย ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งใน เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งจะสร้างความประทับใจ ความสุข และความสนุกสนานให้กับทุกคนอย่างแน่นอน โดยคาดว่ากิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2568 ประเทศไทย ช่วงวันหยุดพิเศษต่อเนื่องเป็นวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2567-1 มกราคม 2568 จะสร้างรายได้การท่องเที่ยวกว่า 62,000 ล้านบาท จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 4.41 ล้านคน-ครั้ง และจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงดังกล่าวกว่า 1.56 ล้านคนพลตำรวจโทศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า รัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้มีการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2568 อย่างเข้มงวด ตลอดจนป้องกันมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุในพื้นที่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่น โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว จัดกำลังพล ยานพาหนะและอุปกรณ์ ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดห้วงระยะของการจัดงาน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข สะดวก ปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2568นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า พร้อมแล้วกับงาน ICONSIAM Amazing Thailand Countdown 2025 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ในวันที่ 29-31 ธันวาคม 2567 กรุงเทพมหานคร พร้อมสร้างปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ฉลองความยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยและที่สุดของโลก ด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินไทยระดับโลก เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ ปิดท้ายด้วยการแสดงพลุรักษ์โลกที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกว่า 1,400 เมตร กับเทคนิคและสีสันแปลกตาที่มีรัศมีการชมได้มากกว่า 5 กิโลเมตร ภายใต้ธีม “Celebrating the Everlasting Legacy of Siam” ที่สะท้อนถึงสีสัน ความงดงามของมรดกและภูมิปัญญาไทย สร้างความตื่นตาตื่นใจเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยาดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความสุขส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ กับงานCentralworld Bangkok Countdown 2025 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์กสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ ที่จะทำให้การเฉลิมฉลองข้ามปี ให้ปีนี้พิเศษยิ่งกว่าที่เคย กับการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ต้นคริสต์มาส Art Toys และไฮไลต์พลุเฉลิมฉลอง และ Special Performance อีกมากมายทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2568 ประเทศไทย ที่ ททท. ดำเนินการจัดกิจกรรมมีรายละเอียดและกิจกรรมภายในงาน ดังนี้เนรมิตปรากฏการณ์ในพื้นที่สวนนาคราภิรมย์ ในวันที่ 29-31 ธันวาคม 2567 กรุงเทพมหานคร ให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า 2567 ต้อนรับปีใหม่ 2568 ที่ยิ่งใหญ่ ในการสร้างรอยยิ้ม A LAND OF SMILES A PARADISE TO EXPLORE ภายในงานจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Work shop ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การออกบูธจำหน่ายอาหารจากร้านเด็ด ร้านดัง และสินค้าจากชุมชนใกล้เคียง และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมกับเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขและสนุกส่งท้ายปีด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและการแสดงร่วมสมัยประยุกต์ การบรรเลงเพลงจากออร์เคสตร้า River Symphony Orchestra และการขับกล่อมบรรยากาศด้วยบทเพลงจากศิลปินและนักแสดงชื่อดัง ได้แก่ URBOYTJ, ลุลา, Burin, YourMOOD, ETC, INDIGO, The Rube, INSTINCT, โบว์-เมลดา สุศรี และ ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน และ THE TOY ณ เวทีลอยน้ำบนแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม การแสดงโดรนแปรอักษรก่อนจะปิดท้ายกับกิจกรรมไฮไลต์ร่วมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2568 ไปพร้อมกับการแสดงพลุสุดยิ่งใหญ่อลังการควบคู่ไปกับนวัตกรรมแสง เสียง และสื่อประสมที่ทันสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันอัศจรรย์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยาวต่อเนื่องกว่า 7 นาที โดยแบ่งเป็น 9 องก์ ประกอบด้วย 1) พลุแห่งการท่องเที่ยวไทยแบบยั่งยืน 2) พลุแห่งจินตนาการและความสร้างสรรค์3) พลุสวรรค์ของนักท่องเที่ยว 4) พลุ การให้เกียรติซึ่งกันและกันในความแตกต่าง 5) พลุแห่งสยามเมืองยิ้ม 6) พลุแห่งความทรงจำอันงดงาม 7) พลุแห่งความสงบสุขและสันติภาพ 8)พลุพร่างพราวรัก และ 9) พลุแห่งความสุขอันไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2568อีกทั้งในโอกาสอันเป็นสิริมงคลต้อนรับแสงแรกของปี ในวันที่ 1 มกราคม 2568 เวลา 06.00-08.00 น. ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กับกิจกรรมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวนกว่า 68 รูปในวันที่ 21 – 31 ธันวาคม 2567 ณ อุทยานหลวง ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ILLUMIDESTINATION : เมื่อแสงสุดท้ายมาบรรจบกับแสงแรกแห่งปี” กิจกรรมแห่งความสุขที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ด้วยสวนแสงอันวิจิตรงดงามผสมผสานระหว่างงานศิลป์กับเทคนิคสื่อสมัยใหม่ แสง เสียงอันตระการตา เพื่อเฉลิมฉลองคืนข้ามปี ด้วยประสบการณ์สุดประทับใจ อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มในบรรยากาศสวยๆ กลางอุทยานหลวงสนุกสนานกับกิจกรรม Workshop สินค้า Chic Craft อาทิ จักสานของเล่นไทย คุณค่าที่ไม่ลืมเลือน, ตัดตุง การสร้างมิติงานคราฟท์จากกระดาษสี กิจกรรมมูเตลู ดูดวง “มูดี มูเด้ง” เช็คดวงสุดปัง พร้อมเสริมมงคลชีวิตด้วยเครื่องรางสไตล์สายมู โดยหมอดูที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายศาสตร์พยากรณ์ กิจกรรม Check Point เก็บแต้มจากจุดเช็คอินสุดฮิตในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำมาแลกรับของที่ระลึกลาย Limited จำนวนจำกัดได้ก่อนใคร เพลิดเพลินกับการแสดงพื้นบ้านหลากหลายแนว โดยศิลปินท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมกับกลิ่นอายแบบล้านนาเต็มอิ่มกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ส่งท้ายปีจากศิลปินและดาราที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ อะตอม ชนกันต์, Season Five, ETC, DGERRAD, MEAN, ตู่ ภพธร, ออฟ ปองศักดิ์, PAUSE, ไอซ์ ศรัณยู, SlapKiss, ซานิ, ปอ อรรณพ, สงกรานต์ รังสรรค์ และร่วมเค้าท์ดาวน์ส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่กับ BamBam และพลุสุดอลังการในค่ำคืนแห่งแสง “llumidestination” ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์พรจากฟ้านอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ อาทิ งาน ICONSIAM Amazing Thailand Countdown 2025 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2567, งาน Centralworld Bangkok Countdown 2025 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, งาน “EM DISTRICT WINTER WONDERLAND 2024 : เอ็ม ดิสทริค วินเทอร์ วันเดอร์แลนด์ 2024” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 – 10 มกราคม 2568 ณ เอ็ม ดิสทริค (ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และ เอ็มสเฟียร์) กรุงเทพมหานคร, งาน LET’S CELEBRATE 2025 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 – 5 มกราคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี กรุงเทพมหานคร, งาน Neon Countdown 2024 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ณ สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร, งาน Siam Paragon The Magical Celebration ในวันที่ 23-31 ธันวาคม 2567 ณ บริเวณ Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร,งาน Hua Hin Beach Countdown 2025 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ณ ริมหาดบริเวณโรงแรม Intercontinental Hua HinResort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, งาน “The New Chapter of Journey Celebrating 9thAnniversary” ในวันที่ 10 ธันวาคม – 2 มกราคม 2568 ณ ลานเดอะ สแควร์ บลูพอร์ต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, งาน Phitsanulok Countdown Festive Night 2025 ในวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2567 ณ บริเวณสวนสาธารณะกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก,งาน “มหาสารคามเคาท์ดาวน์ เฟสติวัล ซอฟท์พาวเวอร์อีสานใต้ ปี 2025” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568 ณ ตลาดต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามงาน Chaiyaphum’sCountdown 2025 ในวันที่ 29 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2567 ณ มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ, งาน “Udon Countdown 2025” ในวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์จังหวัดอุดรธานี, งานอ่าวมะขามป้อม เคาท์ดาวน์ 2025” ในวันที่ 28-31 ธันวาคม 2567 ณ ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง, งาน HATYAI COUNTDOWN 2025 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2567-1 มกราคม 2568 ณ ถนนธรรมนูญวิถี, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3, สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาการจัดงานในครั้งนี้ ททท.คาดว่าจะสร้างสรรค์ประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว นำไปสู่การเพิ่มการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ของการจัดกิจกรรม เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และผู้ให้บริการล่องเรือรับประทานอาหาร เป็นต้น และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นหมุดหมายในการเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025