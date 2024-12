เที่ยวไทยแบบคิ้วท์คิ้วท์ ฮีลใจกับ “สุขทันทีกับอาโปและน้องเนย Exclusive Event”

วันนี้ (21 ธันวาคม 2567) ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมสุดพิเศษงานนี้ไม่หยุม ไม่จดชื่อ มีแต่ฮีลใจ นำโดย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ และน้องเนย พร้อมผู้โชคดี 148 คน ร่วมส่งท้ายความสำเร็จและความประทับใจในแคมเปญปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทยตามรอยคู่หูฉามขวบ ผ่านกลยุทธ์ Cute marketing ผสาน Partnership 360 องศา พร้อมต่อยอดคอนเทนต์ออนไลน์ หวังบูสต์ท่องเที่ยวไทยต่อเนื่องถึงปลายปีผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า แคมเปญ “สุขทันที กับอาโปและน้องเนย” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวคิด 5 Must do in Thailand โดยใช้กลยุทธ์ Mascot Marketing และ Cute marketing ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร Partnership 360 องศา ทั้งบริษัท บี ออนคลาวด์ จำกัด และคู่ซี้ ได้แก่ อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ และน้องเนย Butterbear ที่มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอย สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม โดย ททท. ได้ต่อยอดประชาสัมพันธ์ผ่านคอนเทนต์ออนไลน์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้เกิดกระแส Go Viral สร้างภาพจำแหล่งท่องเที่ยวไทยแบบเข้าใจง่าย สามารถเที่ยวตามได้แบบชิลล์ ๆ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับชาวจีน ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญของ ททท. ในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปีกิจกรรมสุดพิเศษณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “สุขทันที กับอาโปและน้องเนย” ซึ่งได้จัดกิจกรรมบรรยายความประทับใจจากการไปตามรอยเที่ยวตาม VLOG สุขทันทีกับอาโปและน้องเนย ผ่านแฮชแท็ก #TATxApoxButterbear เพื่อคัดเลือกผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Event ในครั้งนี้ โดย ททท. จัดเต็มความใกล้ชิดแบบเพื่อนซี้แน่นปึ้กแก่ผู้โชคดี ทั้ง 148 คน ที่จะได้รับประสบการณ์สุดประทับใจร่วมกับพรีเซ็นเตอร์คู่หูวัยแสบซ่า พร้อมรับชมการแสดงสุดพิเศษและ Exclusive Highlight ที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสความน่ารักของเซเลปทั้งสองอย่างใกล้ชิดที่สุดในกิจกรรม Hi Bye, Photo Group (2:10) และรับของที่ระลึก Official Card และ Postcard ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจและฮีลใจไปอีก 300% อย่างแน่นอนVLOG การเดินทางท่องเที่ยวของคู่หูฉามขวบที่ควงแขนกันออกไปเที่ยวสไตล์ ชิม ชม ช้อป และชิลล์ ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ชมตลอด 3 EP (สุขในกรุง สุขรอบกรุง และสุขใกล้กรุง) ได้รับความสนใจอย่างมาก พาแฮชแท็ก #สุขทันทีกับอาโปและน้องเนย ทะยานขึ้นเทรนด์ประเทศไทยในทุกครั้งที่ออกอากาศ สร้างการรับรู้มากกว่า 4 ล้านครั้งตลอดระยะแคมเปญ และมีจำนวนผู้ร่วมสนุกผ่านแฮชแท็ก #TATxApoxButterbear ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2567 เพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Meet จำนวนมากกว่า 700 โพสต์ททท. เชื่อมั่นว่า กิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยการปลุกกระแสชวนเที่ยวไทยสไตล์ Cute Cute และส่งต่อความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ตลอดจนแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มแฟนคลับ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยจริงในพื้นที่ ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย#########################################