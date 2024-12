จัดยิ่งใหญ่! พิกัด 17 แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ทั่วไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ ชวนนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาล 'เคานต์ดาวน์' มาร่วมเช็คอินจุดไฮไลต์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมใจจัดอย่างยิ่งใหญ่ ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้แก่คนไทย ‘centralwOrld Bangkok Countdown 2025 The original’ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ และ Thailand Countdown 2025 รวมศิลปินทั่วประเทศมากกว่า 500 ชีวิต สร้างปรากฏการณ์ความมันส์ฉลองศักราชใหม่ ณ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์กทั่วประเทศพร้อมกันเช็คอินฉลองเคานต์ดาวน์พร้อมกันทั่วประเทศในงาน centralwOrld Bangkok Countdown 2025 The original และ Thailand Countdown 2025 ณ 17 แลนด์มาร์กศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วไทย1.- centralwOrld Bangkok countdown 2025 The original ไฮไลต์เคานต์ดาวน์ที่ดีที่สุดตลอดกาล ดีกรี Times Square of Asia ครั้งแรกของโลก! เคานต์ดาวน์ร่วมกับ Digital Art Toy มันส์ที่สุดกับกองทัพศิลปิน Asian Sensation ดังระดับโลก Billkin-PP Krit, BUS because of you I shine, PROXIE, PiXXiE, 4EVE, Jaylerr เสริมทัพด้วยศิลปินติดท็อปชาร์ตทุกอะวอร์ด NONT TANONT, Ice Paris, Tattoo Colour, Three Man Down, URBOYTJ, ZeeNunew การปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีเคานต์ดาวน์ของ โอปอล สุชาตา Miss Universe Thailand 2024 และโชว์สุดเซอร์ไพรส์จาก Countdown Angles ฟรีน สโรชา และ เบ็คกี้ รีเบคก้า, หลิงหลิง-ศิริลักษณ์ คอง และ ออม กรณ์นภัส สนุกที่สุด Non-Stop เอ็นเตอร์เทนเมนต์10 วัน 10 คืน ที่สุดโมเมนต์ประวัติศาสตร์ พลุ 180 องศา กว่าหมื่นลูก ผสาน Message to the world สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลก2.: AIS 3BB Fibre3 Presents “ไปยานใหญ่” WESTGATE COUNTDOWN CONCERT 2025 พบกับความสนุกสุดใหญ่ส่งท้ายปี เตรียมขึ้นยานลำใหญ่ข้ามปีไปพร้อมกัน รับชมตอนเสิร์ตจัดเต็มกว่า 8 ชั่วโมง กับศิลปินชื่อดัง อาทิ วงมีน โอ๊ตปราโมทย์ มียู และ T-pop แห่งยุค3.: ฉลองเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปี สุดยิ่งใหญ่ พร้อมชม Countdown Concert จากศิลปินชื่อดัง ชมฟรี จัดเต็มตลอด 7 วัน อาธิ The Third Year Ebola เป็นต้น การันตีความมันส์ส่งท้ายปี แสงสีเสียงแบบเต็มรูปแบบ พร้อมชมความอลังการ กับพลุสุดตระการตา กว่า 3,000 นัด4.: ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กับปรากฎการณ์สีสันออโรราแสงแรกแห่งปี ที่เซ็นทรัล มหาชัย ตื่นตาไปกับแสงสีเสียง ชมพลุสุดตระการตา พร้อมมันส์ สุดเหวี่ยงไปกับนักร้องศิลปินชื่อดัง The Richman Toy5.: งานเคานต์ดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดของอยุธยา! ระเบิดความมันส์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 5 วันเต็ม กับ 5 ศิลปินดัง เเนวหน้าของเมืองไทย ให้กระหึ่มทั่วพระนคร พร้อมรับชมความอลังการ ของพลุสุดตระการตา6.: ปรากฎการณ์ฉลองเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ สัมผัสปรากฎการณ์ฉลองเคานต์ดาวน์สนั่นโลก กระหึ่มกองทัพศิลปินจัดเต็มพร้อมชมพลุสุดอลังการกว่า 2,568 นัด ในบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ มหานครแห่งความสุข ไปกับศิลปินชื่อดัง Boy Peacemaker , 60 Miles , Nap A Lean x Purplecat พร้อม Meet & Greet กับดาราชื่อดังจากช่อง 3 เกรท วรินทร , เต้ย พงศกร และกบ ทรงสิทธิ์7.: Countdown Concert ที่ดีที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง ชมฟรี จัดเต็มตลอด 5 วัน 27-31 ธ.ค. 67 การันตีด้วยศิลปินคุณภาพที่จะมาส่งความมันส์ท้ายปี พร้อมแสงสีเสียงแบบเต็มรูปแบบ พร้อมชมความอลังการ กับพลุสุดตระการตา กว่า 2,000 นัด8.: Landmark Countdown Event อันดับหนึ่งของภาคอีสาน ครั้งแรกกับโชว์โดรนแปรอักษรสุดอลังการ ชมพลุสุดยิ่งใหญ่ พบกับศิลปินชื่อดังมากมาย9.: Yumyum jumbo Presents Korat Countdown 2025 ร่วมสนุกส่งท้ายปีกับแลนด์มาร์คงานเคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ของมหานครแห่งอีสาน เปิดประสบการณ์ความสุข จัดเต็มความสนุก ชมฟรี! จากศิลปินชื่อดัง 5 วัน 5 คืน10.: งานเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ที่สุดในพัทยา ส่งท้ายปีในบรรยากาศสุดชิลริมบีช กับกองทัพศิลปินชื่อดังแนวหน้าของเมืองไทย Connect กันของศิลปินยุค 90s และ 2000s พร้อมจัดเต็มแสง สี เสียงสุดอลังการ และร่วมนับถอยหลังไปกับภาพน้องหมูเด้ง สัญลักษณ์ความปังแห่งปี11.: แลนมาร์คเคาต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองพัทยา กับขบวนศิลปินชื่อดังของเมืองไทย พบกิจกรรมความสนุกมากมาย ครบ ทั้ง Eat Drink Music พร้อมมอบความสุขสนุกให้กับเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติ12.: ร่วมฉลองเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง สนุกข้ามปีไปกับศิลปินนักร้องชื่อดัง พร้อมแสงสีเสียงและพลุตระการตา13.: SI RACHA LET'S CELEBRATE 2025 ส่งท้ายปี 2567 ปักหมุดแลนด์มาร์กแฮงเอ้าท์รับลมหนาวบนลู่วิ่งลอยฟ้า ใจกลางเมืองศรีราชา ฟังเพลงชิลล์ๆ ตลอด 4 วัน พร้อมชมพลุอลังการรับปีใหม่ 256814.: แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรี! พบกับความบันเทิง ฉลองข้ามปี ชมพลุสุดยิ่งใหญ่ แสงสีเสียงจัดเต็มกลางใจเมือง และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง15.: Central Phuket International Countdown 2025 แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะภูเก็ต! พบศิลปิน Jazz อันดับ 1 ของไทย Ko Mr. Saxman x Mee The Star, คับคั่งด้วยศิลปิน และ Rappers มากมาย อาทิ ซานิ, ซีดี กันต์ธี, ซี ศิวัฒน์, P-Hot, และ VanGoe พร้อมด้วย International DJs Cosmo, MC MD Mochio, MC Karuzzo ปิดท้ายกับพลุสุดตระการตากว่า 2025 นัด สวยที่สุด! ยิ่งใหญ่ที่สุด! บนเกาะภูเก็ต16.: คืนข้ามปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมุย มาสนุกกับปาร์ตี้ EDM แสงสีเสียงเต็มพิกัด พลุสวยสะกดทุกสายตา17.: COCA-COLA หาดทิพย์ PRESENTS HATYAI COUNTDOWN 2025 แลนด์มาร์กเคานท์ดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ สนุก สุดมันส์ เต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตใหญ่อลังการด้วยแสง สี เสียง ตลอด 3 วัน 29-31 ธ.ค. ด้วยวงร็อคระดับตำนานและศิลปินคุณภาพชื่อดังของเมืองไทย ได้แก่ โป่ง หิน เหล็ก ไฟ, ปู Blackhead, วง Luss และ เอก The Voice วงสามเสนเลเซอร์ พร้อมของขวัญปีใหม่ในคืนที่ 31 ธ.ค. กับพลุสุดตระการตา ในบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เตรียมพบกับปรากฎการณ์ Countdown Entertainment ยิ่งใหญ่ระดับโลก ส่งท้ายปี Central World Bangkok Countdown 2025 The Original และมันส์ทั่วประเทศในงาน Thailand Countdown 2025คลิก : https://campaign.centralpattana.co.th/ctwbkkcountdown2025/