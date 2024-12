ชมฟรี แสงสีชวนตื่นตาธีม “หมูเด้งบุกกรุง” ณ 9 แลนด์มาร์กสำคัญใน กทม.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดงาน “Bangkok Illumination Festival” ด้วยปรากฏการณ์แสงสีชวนตื่นตาในธีม “หมูเด้งบุกกรุง” ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568 ณ 9 จุดแลนด์มาร์กสำคัญในกรุงเทพฯนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า งาน BANGKOK ILLUMINATION FESTIVAL เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ขับเคลื่อนจากการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็น World Class Event Hub โดยช่วงปลายปีนับเป็นช่วงเวลาพิเศษที่มีบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง เทศกาลแห่งความสุข มีเทศกาลและกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับการจัดงาน BANGKOK ILLUMINATION FESTIVAL ด้วยการผสมผสานแสงสีเสียงและศิลปะ ถ่ายทอดผ่านคาแรกเตอร์ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระขวัญใจคนทั่วโลกใน 9 แลนด์มาร์กที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าจะสามารถส่งมอบความสุข ความสนุกสนาน สร้างความประทับใจส่งท้ายปี ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นหมุดหมายสำคัญในฐานะ Festival Destination ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาตินางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า BANGKOK ILLUMINATION FESTIVAL เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand Winter Festivals 2024 ที่ ททท. ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น เพื่อแต่งเติมสีสันและสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปี ด้วยการประดับตกแต่งด้วยสีของแสงไฟ เสียง ศิลปะ เทคนิค Light up และ Projection Mapping ที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และผสมผสานกับนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมทั้งสร้าง Landmark ในพื้นที่จุดสำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก ขยายช่วงเวลาการท่องเที่ยวในช่วงกลางคืน โดยได้ออกแบบเส้นทางประดับไฟ Illumination ในจุดแลนด์มาร์กสำคัญ เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน จำนวน 435,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,196 ล้านบาทงาน “BANGKOK ILLUMINATION FESTIVAL” จัดขึ้นเป็นปีแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567 - 5 มกราคม 2568 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้ธีม “หมูเด้งบุกกรุงฯ” ที่นำเสนอผ่านฮิปโปคาแรคเตอร์น่ารักที่กำลังโด่งดังเป็นกระแสนิยมไปทั่วโลก โดยมี 3 เส้นทาง 9 แลนด์มาร์กในพื้นที่จุดสำคัญของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ย่านการค้าที่คึกคัก สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ ไปจนถึงย่าน Street food อันโด่งดัง ได้แก่เส้นทางที่ 1 ย่านปทุมวัน-สนามกีฬาแห่งชาติ1. สนามกีฬาแห่งชาติ : หมูเด้งบุกสนามกีฬาแห่งชาติ (อาคารกีฬานิมิบุตร) แปลงโฉมหมูเด้งเป็น DJ เด้ง มอบความสุขสนุกสนานให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมแดนซ์ ร่วมเต้น ท่ามกลางเทคนิคแสงสีเต็มรูปแบบ2. ONESIAM SKYWALK (ลานใบบัว) : นำเสนอ Inflatable art lighting หมูเด้งในธีม มาดามเด้ง สายชอป สายเปย์ ที่จะเชิญชวนทุกคนมาจับจ่ายซื้อของเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกรุงเทพมหานคร3. บริเวณบาทวิถีหน้าห้างสรรพสินค้า SIAM CENTER - CENTRALWORLD : ประดับตกแต่งด้วย Installation art รูปทรงต่าง ๆ เป็นแลนด์มาร์กสำหรับถ่ายรูปจากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า SIAM CENTER จนถึงหน้าห้างสรรพสินค้า CENTRALWORLD และบริเวณ Park Paragonเส้นทางที่ 2 ย่านหัวลำโพง-เยาวราช4. สถานีรถไฟหัวลำโพง : ตื่นตาตื่นใจกับ Installation art “เด้งซิล่า”ขนาดใหญ่บุกสถานีรถไฟหัวลำโพง และจัดแสดงเทคนิค Light up และ Projection Mapping ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยผ่านบริเวณสถาปัตยกรรมของอาคารหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง5. คลองผดุงกรุงเกษม : เนรมิตคลองผดุงกรุงเกษมด้วยการ Light up ประดับตกแต่งไฟสวยงามตลอดบริเวณพื้นที่ริมฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมให้มีชีวิตชีวาและนำเสนอ Land Mark ประดับไฟถ่ายรูปในรูปทรงแบบต่าง ๆ6. ถนนมิตรภาพไทย-จีน (ซอยวัดไตรมิตร) : นำเสนอเทคนิคการฉาย Gobo light รูปรอยเท้าหมูเด้งบนพื้นผิวทางเดินในซอยวัดไตรมิตรและ Light up ประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม7. บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) : นำเสนอ Inflatable art lighting หมูเด้งในธีม “หมวยเด้ง” ด้วยการสวมชุดกี่เพ้าสไตล์จีนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของพื้นที่โดยรอบที่เป็นกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยจีนอย่างถนนเยาวราชที่เป็นแหล่ง Street food ชั้นเลิศของกรุงเทพมหานครเส้นทางที่ 3 ย่านอโศก-สุขุมวิท8. บริเวณบีทีเอส สกายวอล์ค อโศก (แยกอโศก) : จัดแสดงเทคนิคฉาย Projection Mapping และ Light up ประดับไฟด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่บนบริเวณหน้า SKY WALK BTS อโศก (ฝั่งถนนรัชดาภิเษก) ให้แยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครมีสีสัน เข้ากับบรรยากาศการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี 25679. บริเวณลานน้ำพุ อุทยานเบญจสิริ : ปิดจบความน่ารักที่ สวนเบญจสิริ กับธีม “หมูเด้งอินเดอะพาร์ค” ที่ชวนทุกคนมาปิกนิกชิลๆ ท่ามกลางบรรยากาศสุดสดใสไปพร้อมกับน้องเด้งทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ถึง 5 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 1672 Travel Buddy หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : 1672 Travel Buddy