ส่งความสุขช่วงปีใหม่ อิ่มเอมกับมื้ออร่อย ที่ "คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสังสรรค์พร้อมครอบครัวและคนที่คุณรัก เฉลิมฉลองและสัมผัสความอบอุ่นในบรรยากาศของช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ อิ่มเอมไปกับหลากหลายมื้ออาหารและเมนูแสนอร่อยในธีมพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมนต์เสน่ห์ของนัทแครกเกอร์ อันเป็นสัญลักษณ์ของช่วงเทศกาลแห่งความรื่นเริง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของการเฉลิมฉลองค่ำคืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ร่วมกับคนรักและครอบครัว พร้อมเพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสมากมาย อาทิ บีฟเวลลิงตัน ริบอายสเต๊ก สเต๊กเนื้อแกะ กุ้งแม่น้ำย่าง ซีฟู้ดออนไอซ์ ซูชิและซาชิมิสุดพรีเมี่ยมรวมถึงโฮตาเตะ แซลมอน กุ้งหวานญี่ปุ่น สเตชั่นของหวานนานาชนิด พร้อมด้วยอาหารอีกมากมายที่ท่านสามารถอิ่มเอมได้ไม่จำกัด และพบกับดีเจ Khana ที่จะมามอบความสนุกสนานและความบันเทิงด้วยการเปิดแผ่นดนตรีแบบสด ๆ ให้ค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนอันน่าจดจำวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 18.30 -22.00 น.ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ 1,000 บาท และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ รับประทานฟรี!เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสนอบอุ่นในช่วงเทศกาลนี้ ด้วยอาหารมื้อค่ำแสนอร่อยที่ทีมเชฟได้รังสรรค์จากวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม ไม่ว่าจะเป็น สลัดชีสบูราต้าเสิร์ฟพร้อมกับมะเขือเทศเชอร์รีหมัก 12 ชั่วโมง สเต๊กเนื้อวัวสันนอกสตริปลอยน์ซอสคาเฟ เดอ ปารีส สเต๊กคูโรบูตะพอร์คช็อป ปิดท้ายมื้อนี้ด้วยของหวาน อาทิ เค้กขอนไม้ หรือ ทาร์ตเบอร์รีรวม และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มรสทั้งในแบบเซ็ทเมนู หรือ อะ ลา คาร์ทวันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568 (เว้นวันที่ 31 ธันวาคม 2567) เวลา 18.00 – 21.30 น.เซตเมนู 1,580 บาทสุทธิต่อท่าน / อะ ลา คาร์ท เมนู เริ่มต้นที่ 240 บาท++ต่อจานสมาชิก IHG One Rewards รับส่วนลดถึง 20% สำหรับอาหารมื้อค่ำในช่วงเทศกาลแห่งความสุข (Festive Dinner)รื่นรมย์กับคนที่รู้ใจในช่วงเวลาของการสังสรรค์ ด้วยชุดน้ำชายามบ่าย ณ ห้องอาหารพาโนรามา เพลิดเพลินกับหลากหลายเมนูขนมและของหวานที่เหมาะสำหรับเทศกาลนี้ อาทิ ทาร์ตเล็ตกานาชช็อกโกแลตวิสกี้ที่ประดับด้วยแผ่นทอง ฟรุตเค้ก สโคน อีกทั้งฟิงเกอร์แซนด์วิช และอื่น ๆ อีกมากมาย จิบคู่กับชาคัดสรรพิเศษจาก Dilmahวันที่ 6 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568 เวลา ทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 17.00 น.ราคา เซตละ 1,098 บาท สุทธิสมาชิก IHG One Rewards รับส่วนลดถึง 20% สำหรับชุดน้ำชายามบ่ายช่วงเทศกาลแห่งความสุข (Festive Afternoon Tea)สัมผัสรสชาติอาหารจีนกวางตุ้งรสเลิศ ปรุงสุดฝีมือจากเชฟผู้มากความสามารถที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีนำเสนอเป็นอาหารจานอร่อย ให้บริการทั้งเซ็ทเมนู และ อะ ลา คาร์ต รวมถึงเมนูสำหรับเทศกาลพิเศษที่ท่านไม่ควรพลาด ได้แก่ เป็ดปักกิ่งแบบสามชั้นและหมูหันหนังกรอบวันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568เวลา มื้อกลางวัน 11.30 – 14.30 น. มื้อเย็น 18.00 – 22.00 น.เซตเมนู เริ่มต้นที่ 1,988 บาท++ / อะ ลา คาร์ท เมนู เริ่มต้นที่ 120 บาท++ ต่อ จานสมาชิก IHG One Rewards รับส่วนลดถึง 20% สำหรับเมนูพิเศษช่วงเฟสทีฟ ณ ห้องอาหารซิน เทียน ตี้ (หมูหันหนังกรอบไม่ได้เข้าร่วมรายการสำหรับส่วนลด)ดื่มด่ำกับวิวของกรุงเทพมหานคร จากชั้น 23 ณ ฟินิชชิ่ง โพสต์ พร้อมเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมเติมเต็มสุนทรียรสให้กับค่ำคืนนี้ หรือลิ้มลองค็อกเทลแก้วพิเศษเฉพาะในช่วงเทศกาล ได้แก่ The Snowy Martini และ Tiramisu Martiniวันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568 เวลา 17.00 น. – 1.00 น.เฟสทีฟค็อกเทลราคา360 บาท++ ต่อ แก้วสมาชิก IHG One Rewards รับส่วนลดถึง 20% สำหรับเฟสทีฟค็อกเทล ณ ฟินิชชิ่ง โพสต์ขนมและของหวานในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งมอบความสุขให้แก่กันด้วยขนมและของหวานในธีมเทศกาลจากช็อท คัตส์ ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ ให้คุณได้เลือกอิ่มอร่อยหรือมอบเป็นของขวัญแด่คนที่คุณรักวันที่ 2 – 31 ธันวาคม 2567 เวลา วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.00 – 19.00 น.กระเช้าของขวัญช่วงเทศกาล ราคาเริ่มต้นที่ 2,999 บาทสุทธิสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 0 2632 9000 หรือ อีเมล info-cpbkk@ihg.comเฟซบุ๊ก: Crowne Plaza Bangkok Lumpini ParkLINE: @Crowneplazabkkเว็บไซต์: https://bangkoklumpinipark.crowneplaza.com/