ตื่นตาเสน่ห์แห่งล้านนา กับ 7 ไฮไลต์ ใน “เทศกาลสีสันกาสะลอง 2024” จ.เชียงราย

ภายในงานพบกับ 7 ไฮไลต์เสน่ห์แห่งเมืองล้านนา ได้แก่: จับมือ ‘ดอยตุง’ เนรมิตงานคราฟต์มาสเตอร์พีซหนึ่งเดียวในไทย ขนาดสูง 15 เมตร ภายใต้คอนเซปต์ “Chiang Rai The Sense of Art” สัมผัสความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว 9 สายพันธุ์ในรูปแบบงาน Local Handicraft จากชาวเขาดอยตุง โดยใช้วัสดุผ้าย้อมสีธรรมชาติ หลากสีสันและเสริมกิมมิกให้ดอกไม้แต่ละสายพันธ์ด้วยลูกสนหลากหลายขนาดทำมาจากทางมะพร้าว เพื่อเป็น “ต้นคริสต์มาสหมอกพันวา” ที่เต็มไปด้วยความหมาย: อร่อยกับเมนูพิเศษที่รังสรรค์จากดอกไม้นานาชนิด ลิ้มลองเมนูหาทานยากจากพี่น้องชาติพันธุ์ 6 ชนเผ่า และอาหารพื้นเมืองสไตล์ล้านนา Workshop งานคราฟต์จัดดอกไม้ และสนุกกับกิจกรรม Face Paint สัมผัสกลิ่นดอกไม้เมืองหนาว ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋กับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากน้องๆ ในเชียงราย: พบกับ Santa & Friends มามอบความสุขหน้าต้นคริสต์มาสหมอกพันวาสุดยิ่งใหญ่: Mini Concert จากศิลปินวง Better Weather ร่วมส่งความสุขช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่: ต้อนรับวันเด็กกับกิจกรรมร้อง เล่น เต้นโชว์ พร้อมแจกของขวัญแบบอันลิมิต จำนวน 5,000 ชิ้น: ครั้งแรกในศูนย์การค้าฯ พบกับ “ระเบียบวาทะศิลป์” ศิลปินหมอลำชื่อดังกับการแสดงปิดงานเทศกาลสีสันกาสะลอง 2024 (31 ม.ค. 68)และพิเศษสำหรับสมาชิก The1 เมื่อ ชอป-กินครบภายในศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป* รับฟรี! ของที่ระลึกพิเศษ จานเซรามิกแฮนด์เมด ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อเทศกาลสีสันกาสะลองนี้เท่านั้น