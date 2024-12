ปีหน้ามาแน่! "Jurassic World: The Experience" ที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในวงการการท่องเที่ยวและความบันเทิง ประกาศความร่วมมือกับ NEON ผู้นำในการสร้างประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟและเครื่องเล่นระดับโลก และ Universal Live Events & Location Based Entertainment ด้วยวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของเหล่าผู้นําในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่จุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ สนับสนุนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและความบันเทิงระดับโลกด้วยการนำประสบการณ์มาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสประสบการณ์แห่งยุคไดโนเสาร์รูปแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยมีกำหนดด้วยพื้นที่รวมกว่า 6,000 ตารางเมตรของพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเข้าสู่การผจญภัยสุดตื่นเต้นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฟรนไชส์ภาพยนตร์ชื่อดัง ‘Jurassic World’ จาก Universal Pictures และ Amblin Entertainment ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ออกเดินทางเข้าสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ที่ผสานเข้ากับความบันเทิงคุณภาพสูงอย่างลงตัว โดย ‘Jurassic World: The Experience’ มีความพิเศษแตกต่างจากสวนสนุกทั่วไป เพราะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟและเครื่องเล่นระดับโลก รายล้อมไปด้วยไดโนเสาร์แอนิมาทรอนิกส์เสมือนจริง พร้อมบรรยากาศที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากสำคัญในภาพยนตร์ ในระหว่างการเดินทางสำรวจความมหัศจรรย์ของเกาะ Isla Nublar ที่เต็มไปด้วยความลึกลับน่าตื่นเต้นและประสบการณ์อันน่าจดจำเพื่อเติมเต็มความประทับใจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เตรียมพบกับ Café & Restaurant แห่งใหม่ที่จะมอบบรรยากาศการรับประทานอาหารสุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ‘Jurassic World: The Experience’ โดดเด่นด้วยการผสมผสานการเดินทางท่องโลกไดโนเสาร์แบบอิมเมอร์ซีฟเข้ากับเมนูรสเลิศที่ไม่เหมือนใคร อิ่มอร่อยได้ทุกเพศทุกวัยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก และเป็นศูนย์กลางของการจัดงานอีเว้นท์ ผ่านการมอบประสบการณ์ระดับเวิร์ดคลาส ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตให้กับการท่องเที่ยว สร้างงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นโดยรอบจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งภูมิภาคประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "AWC รู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าที่เราสร้างขึ้นจากความร่วมมือกับ NEON และ Universal Live Events & Location Based Entertainment ที่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความบันเทิงในการส่งมอบความสุข นวัตกรรม และคุณค่าที่ยั่งยืนสําหรับคนรุ่นต่อๆ ไป ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสร้างจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แต่ยังเป็นการส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ริมสายน้ำเจ้าพระยา ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่การพัฒนารวมทั้งหมดกว่า 10,000 ตารางเมตร โดยมี Jurassic World: The Experience ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมพาทุกคนดื่มด่ำไปกับยุคจูราสสิคอย่างใกล้ชิดในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เปิดประสบการณ์แห่งการผจญภัยครั้งใหม่ที่ท้าทายและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไม่รู้ลืม”"AWC มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก ที่ซึ่งการท่องเที่ยวและความยั่งยืนสามารถเติบโตไปด้วยกัน โดยความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ AWC ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อ ‘สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า’ ผ่านการสร้างจุดหมายปลายทางที่ผสมผสานแนวคิดด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนเข้ากับประสบการณ์ด้านความบันเทิงอย่างลงตัว”ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม NEON กล่าวว่า "NEON รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Universal Destinations & Experiences และ AWC ในการนํา Jurassic World: The Experience มาสู่กรุงเทพมหานคร เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาจากประสบการณ์ในการจัดการแสดงที่ผู้คนให้ความสนใจจองบัตรกันอย่างรวดเร็วในเมืองต่างๆ ทั่วโลก เรามั่นใจว่าความบันเทิงรูปแบบอิมเมอร์ซีฟในประเทศไทยครั้งนี้ จะเข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ให้สูงยิ่งขึ้น มอบประสบการณ์การผจญภัยใน ‘Jurassic World’ เราขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านในการสนับสนุนให้วิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมนี้กลายเป็นจริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายที่จะมาร่วมผจญภัยใน ‘Jurassic World: The Experience’ ไปด้วยกัน"รองผู้อำนวยการ Universal Live Events & Location Based Entertainment, Universal Destinations and Experiences กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับ AWC และ NEON ในการนำประสบการณ์ Jurassic World: The Experience มาให้เกิดขึ้นจริงที่กรุงเทพฯ ที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านในปี 2568”Jurassic World: The Experience สอดคล้องกับพันธกิจของ AWC ในการนําแนวคิดด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนมาสู่จุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และความบันเทิงของประเทศไทย โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ให้เป็นศูนย์กลางที่ผสานทั้งธุรกิจการค้าปลีก ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงความหลากหลายด้านอาหารและความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกันในที่เดียว เพื่อส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่ส่งต่อแรงบันดาลใจและแต่งเติมจินตนาการที่ไม่รู้จบให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเตรียมเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 พร้อมพาทุกท่านสัมผัสกับการผจญภัยอันน่าจดจำสำหรับทุกครอบครัว เตรียมตัวให้พร้อมกับประสบการณ์สุดพิเศษ!