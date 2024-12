เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์

Website : www.stregisbangkok.com

Facebook : https://www.facebook.com/TheStRegisBangkok

Instagram : @stregisbangkok

Line : @stregisbangkok

เชิญชวนทุกท่านมาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอีฟ และวันคริสต์มาสอย่างอบอุ่นด้วยมื้ออาหารพิเศษเต็มอิ่มกับหลากหลายเมนูประจำเทศกาลที่รังสรรค์โดยหัวหน้าเชฟมาเตโอ ฟอนทานา และทีมเชฟมากฝีมือ ท่ามกลางบรรยากาศอันครื้นเครงด้วยบทเพลงประจำเทศกาล พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครกับคนที่คุณรักและครอบครัวเริ่มเฉลิมฉลองด้วยมื้อค่ำวันคริสต์มาสอีฟ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. ที่ห้องอาหารวูว์ เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีสดโดยวงดนตรีทริโอที่จะมาบรรเลงบทเพลงอันไพเราะตลอดทั้งมื้อค่ำ และเต็มอิ่มกับหลากหลายเมนูคัดสรรอย่างพิถีพิถัน อาทิ ไก่งวงอบน้ำผึ้งและน้ำส้มสายชูบัลซามิก (Balsamic and Honey Glazed Turkey) ปลากะพงอบเสิร์ฟพร้อมผักออร์แกนิก (Whole Baked Seabass with Organic Vegetables) หางล็อบสเตอร์แคนาดาตุ๋นทานคู่กับหัวขึ้นฉ่ายฝรั่งอบ (Poached Canadian Lobster Tail with Fondant Celeriac) และสเตชั่นเมนูหอยเชลล์เสิร์ฟสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมไข่ปลาคาเวียร์โอเชียสตร้าสุดหรูหราต่อด้วยมุมของหวานที่อบอาทิ สเตชั่นปาเน็ตโตเน (Panettone) พร้อมหลากหลายท็อปปิ้งให้เลือกสรรอย่างครีมซาบายอง (Sabayon cream) ช็อกโกแลต และครีมชานทิลลี่ (Chantilly cream) นอกจากนี้ยังมีขนมอิตาเลียนยอดนิยมอย่างโฮมเมดปันฟอร์เต (Homemade Italian Panforte) และฟรุ้ตเค้กสไตล์อิตาเลียนประจำเทศกาลคริสต์มาสเพลิดเพลินอย่างต่อเนื่องกับเวลา 12.30 - 15.30 น. ที่ห้องอาหารวูว์ เต็มอิ่มกับเมนูอาหารแนะนำ อาทิ เนื้อวัววากิวออสเตรเลียโทมาฮอร์กเวลลิงตัน (Australian Wagyu Beef Tomahawk Wellington Style) ไก่งวงอบสไตล์ดั้งเดิมทานคู่กับเกาลัดคั่ว (Traditional Baked Turkey with Roasted Chestnut) รีซอตโตข้าวบาร์เลย์ล็อบสเตอร์เพิ่มรสชาติด้วยด้วยโฟมชีสพาร์เมซาน (Lobster Barley Risotto with Parmesan Foam) และสลัดปูอลาสก้าและอโวคาโดทานกับน้ำสลัดส้มยูซุ (King Crab and Avocado Salad with Yuzu Dressing) ต่อด้วยขนมหวานที่เต็มไปด้วยรสชาติจากช่วงเทศกาลอย่างเครมบรูเล่เอ๊กน็อก (Eggnog Crème Brûlée) และพายถั่วพีแคนตกแต่งด้วยใบไม้สีทอง (Pecan Pie with Gold Leaf)และราคา 4,900 บาท++ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ไม่จำกัด และยังสามารถเลือกสั่งค็อกเทล ไวน์ และสปิริตได้อย่างไม่จำกัดในราคา 2,499 บาท++ต่อท่าน หรือแชมเปญ Bollinger ไม่จำกัดในราคา 3,500 บาท++ เพื่อเติมเต็มมื้ออาหารวันคริสต์มาสให้พิเศษยิ่งขึ้นมื้อค่ำวันคริสต์มาสอีฟ และ มื้อสายวันคริสต์มาสที่ห้องอาหารวูว์ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองของโรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ที่ประกอบด้วยประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับรางวัลมิชลิน แพ็กเกจห้องพักสุดพิเศษ กล่องของขวัญสำหรับช่วงเทศกาล และแพ็กเกจเคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมช่วงเทศกาลปี 2567 ของโรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ภายใต้ธีม “Cherish Our Memories with Love” ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/TheStRegisBangkokFestiveBooklet2024 #########################################