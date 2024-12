“ฟู้ดเฟสติเว่อร์ เชียงใหม่” จัดเต็มของกินชื่อดังทั่วไทยกว่า 70 ร้าน มารวมไว้ในงานเดียว

*อร่อยเว่อร์จาก 70 ร้านเด็ดจากทั่วไทย





ปังเว่อร์แลนด์มาร์กใหม่ที่ต้องเช็คอิน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ LINE MAN Wongnai จัดใหญ่มหกรรมอาหารถิ่น 5 ภาคตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ขนทัพร้านอาหารดังทั่วไทยกว่า 70 ร้านมาไว้ในงาน ดันการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น จัดเต็มกิจกรรมสุดชิคและโชว์สุดพิเศษ จากเหล่าศิลปินและดาราชื่อดัง หวังดันเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางงานเทศกาลสร้างสรรค์ “Chiang Mai Festival City” อย่างสมบูรณ์แบบนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “เชียงใหม่ถือเป็นเมือง ที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เราจึงมุ่งผลักดันให้เป็นเมืองแห่งเทศกาล Chiang Mai Festival City โดยเฉพาะในด้านอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ในฐานะ ‘ศูนย์กลางงานเทศกาลสร้างสรรค์’ ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน ความร่วมมือระหว่าง ททท. และ LINE MAN Wongnai ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำศิลปะอาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ในการยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รวบรวมร้านอาหารทั่วไทยจาก 5 ภูมิภาคมาไว้ในที่เดียว นับได้ว่าเป็นเทศกาลอาหารครั้งใหญ่แห่งปี เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และให้จังหวัดเชียงใหม่กลับมาเป็นจุดหมายปลายทางที่แข็งแกร่งและน่าดึงดูดใจอีกครั้ง”นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความโดดเด่นของวัฒนธรรม สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และที่สำคัญมีร้านอาหารชื่อดังมากมายที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Lover) ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างสีสันกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่เชียงใหม่ให้มีความคึกคักส่งท้ายปี พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการออกเดินทางท่องเที่ยวตามหาร้านอร่อยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “เราร่วมมือกับ ททท. มาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่เรานำจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญเรื่องร้านอาหารมาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และยกระดับเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับประเทศ โดยงาน “LINE MAN Wongnai x ททท. ฟู้ดเฟสติเว่อร์ เรื่องกิน เล่นใหญ่เว่อร์” ได้รวมร้านอาหารทั่วไทยจาก 5 ภาค กว่า 70 ร้าน และกิจกรรมอีกมากมายตลอด 5 วันแบบทั้งวันทั้งคืน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเสน่ห์ไทยที่ดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกมายังประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอด 5 วัน กว่า 65,000 คน โดยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย ชาวต่างชาติ และคนในจังหวัดเชียงใหม่”สำหรับเทศกาลอาหาร “LINE MAN Wongnai x ททท. ฟู้ดเฟสติเว่อร์ เรื่องกิน เล่นใหญ่เว่อร์” ภายในงานแบ่งออกเป็น 4 ธีมหลัก ได้แก่เพลิดเพลินไปกับอาหารรสเลิศที่พร้อมเสิร์ฟรสชาติสไตล์ท้องถิ่นแท้ ตั้งแต่อาหารเหนือลำแต๊ ๆ อาหารอีสานรสแซ่บนัว ไปจนถึงอาหารใต้รสจัดจ้านและอาหารภาคกลางสุดคลาสสิก และร้านดังในเชียงใหม่ อาทิ สุกี้ช้างเผือก, โรตีป้าเด, ปาท่องโก๋ โกเหน่ง, ซ้วง บัวลอยช้างเผือก, ทับทิมกรอบเจ๊อ้วน เชียงใหม่ และร้านเด็ดจากทั่วไทย เช่น เจ๊แดงสามย่าน, เนื้อแคมป์ไฟ, ถ้วยถังไอติม, อาม่งหม่าล่า, Bonnana, Molto, ALICE CAFE, เปลว นครปฐม ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ, หยกสด ขนมไทยใบเตย, Charlee and Friends, Tiengna Coffee and Bakery Farm ไม่ว่าอาหารภาคไหนก็อร่อยถึงใจจนนักชิมชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างต้องยกนิ้วให้อีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือการพบกับเหล่าดาราและศิลปินดังที่แลนดิ้งมามอบความสุขจัดเต็มให้ฟินแบบใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นขวัญใจแฟน ๆ ซี-นุนิว, ต้าห์อู๋-ออฟโรด และ ไมกี้ ปณิธาน ที่มาร่วมเปิดไลฟ์ส่งรอยยิ้มและโมเมนต์น่ารักให้กับแฟนคลับทั้งหน้างาน และทางบ้านที่สามารถติดตามชมได้ผ่านไลฟ์สดทาง Facebook: LINE MAN พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน T-POP ตัวท็อป อาทิ URBOYTJ, SCRUBB, MEAN BAND, YEW, LANDOKMAI รวมถึงทอล์กโชว์เฮฮาอย่าง Katanyu Tonight ที่มาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษอย่าง ป้าตือ โก๊ะตี๋ เรียกเสียงหัวเราะจนคนในงานหัวเราะท้องแข็งตาม ๆ กันนอกจากนี้ยังมีดีเจและวง Local band ชื่อดังประจำเชียงใหม่ที่จะมาร่วมสร้างความมันส์ตลอด 5 คืน รวมถึงการโชว์ประติมากรรมไฟ The Amazing Glow of Lanna ที่เป็นการตีความใหม่ของ “โคมลอย” สัญลักษณ์สำคัญของประเพณียี่เป็ง มาสร้างสีสันแรงบันดาลใจและปลุกกระแสการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ให้คึกคักเป็นของขวัญส่งท้ายปีนอกจากอาหารและดนตรีแล้ว งานนี้เอาใจครบทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นโซน Photo Booth ถ่ายรูปชิคๆ, โซนเวิร์กชอปแต่งหน้าคุกกี้และลาเต้อาร์ต, ทำ Coke Slushie โค้กเกล็ดน้ำแข็งเย็น ๆ, ปั้นลูกชุบ, ชิม Craft Beer หลากรส และสอนทำเครื่องดื่มหมักดองอย่างชาหมักและไซเดอร์น้ำผลไม้ ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน หรือแม้แต่โซนนวดแผนไทยและดูดวงที่ได้ใจผู้ร่วมงานสุดๆห้ามพลาด! ไฮไลต์อย่าง ชิงช้าสวรรค์, ถุง LINE MAN ยักษ์ และ Installation น้องมูนยักษ์ที่มาพร้อมกับอาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่กลายเป็นจุดเช็คอินสุดฮิต พร้อมของลิมิเต็ดให้คุณได้ช้อปติดไม้ติดมือกลับบ้าน เช่น กางเกงช้างและยาดมหงส์ไทย ลาย LINE Friends’ Moon