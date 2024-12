ททท.เอาใจสายเนื้อ-แคมป์ปิ้ง จัดงาน "Amazing Chiang Mai Meat and Camp" รับไฮซีซั่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “Amazing Chiang Mai Meat and Camp 2024” ในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างสรรค์อีเวนต์เอาใจคนรักแคมป์ปิ้งและผู้ที่ชื่นชอบเมนูเนื้อวัว เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศสไตล์แคมป์ ชิลๆ สบายๆ เต็มอิ่มกับขบวน Food Truck และความบันเทิงมากมาย พร้อมการแสดงดนตรีจากศิลปิน การนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวการเดินป่าอุทยานแห่งชาติที่เชื่อมโยงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคเหนือ เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22 ล้านบาทนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า งาน Amazing Chiang Mai Meat and Camp 2024 เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Thailand Winter Festivals 2024 ภายใต้นโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม อีเวนต์ และเฟสติวัลอันหลากหลายและครอบคลุมในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “7 Wonders of Thailand” ตามเป้าหมายผลักดันประเทศไทยไปสู่ World Class Event Hub ประกอบกับกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปี 2568 ซึ่งเป็นไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวนิยมออกเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยงาน Amazing Chiang Mai Meat and Camp 2024 เป็นหนึ่งในอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ชูจุดขายภายใต้แนวคิดเสน่ห์ไทย (Thailand Soft Power) และ 5 Must Do in Thailand ซึ่งจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ ทั้งกลุ่มผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ Camping และกลุ่มชื่นชอบการรับประทานเนื้อวัวสไตล์แคมป์ ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ใช้จ่ายสูง ทำให้เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่อย่างทั่วถึงนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ด้วยศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานทั้งโรงแรมที่พัก ระบบขนส่งการคมนาคมที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งวัฒนธรรมอันงดงาม งานศิลปะและหัตถกรรม Art & Craft สินค้าท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์น่าสนใจ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีอาหารที่หลากหลาย โดยการจัดงาน Amazing Chiang Mai Meat and Camp 2024 ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chiang Mai Festival City สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งเทศกาลที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกสไตล์ รวมทั้งจะช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติที่เชื่อมโยงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคเหนือ โดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นนี้ ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวที่สายแคมป์ปิงนิยมออกเดินทางสัมผัสอากาศหนาวเย็นท่ามกลางวิวขุนเขาและทะเลหมอกที่สวยงามมากมาย อาทิ ดอยอินทนนท์ ดอยปุย ป่าสนวัดจันทร์ จุดชมวิวม่อนสน ดอยอ่างขาง ดอยหลวงเชียงดาว เป็นต้นนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน รวมทั้งพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยเชื่อมั่นว่า การจัดงาน Amazing Chiang Mai Meat and Camp 2024 จะสามารถช่วยส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย มีเสน่ห์ และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งเทศกาลได้ภายในงาน Amazing Chiang Mai Meat and Camp 2024 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่าอุทยานแห่งชาติ พร้อมกิจกรรมเชิงผจญภัย ท้าทายความกล้ากับกิจกรรมปีนหน้าผาสุดตื่นเต้น, โซน Camping/Glamping เพลิดเพลินไปกับสีสันของบอลลูนลอยฟ้า สร้างบรรยากาศเหนือจินตนาการ และการโชว์รถต่าง ๆ ของชาวแคมป์, โซน Meat Station ลิ้มรสเมนูเนื้อเกรดพรีเมียมที่จะปลุกทุกประสาทสัมผัสให้ตื่นตัว และจัดเต็มความอร่อยกับการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และขบวน Food truck ร้านเด็ดในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 40 ร้านค้าและอีกหนึ่งไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ Chef Show : พบกับเชฟฝีมือเด็ดเชฟเอก-เอกฉันท์ Exclusive Chef Of Ekachan และเชฟอิน เชฟ tiktoker คนดัง มาร่วมรังสรรค์เมนูเนื้อวัว และการแข่งขันทำอาหารเมนูเนื้อชั้นเลิศจากฟาร์มในจังหวัดเชียงใหม่ไม่เพียงเท่านี้ ททท. ยังยกทัพศิลปินที่มีชื่อเสียงและวงดนตรีท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่มาเสิร์ฟดนตรีเพราะๆ สบายๆ ตลอด 4 วัน ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม 2567 พบกับ Max Jenmana, วันที่ 6 ธันวาคม 2567 พบกับ แว่นใหญ่, วันที่ 7 ธันวาคม 2567 พบกับ Season five และวันที่ 8 ธันวาคม 2567 พบกับ T_047 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรม แชะ & แชร์ สไตล์ Camping & Glamping ยังจะได้ลุ้นรับของที่ระลึกจาก ททท. อีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Amazing Chiang Mai Meat and Camp 2024 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 5-8 ธันวาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053 248 604 หรือ https://www.facebook.com/tatchiangmai หรือ TAT Contact Center 1672 Travel Buddy