"เฮยยิน" เสิร์ฟเมนูพิเศษต้อนรับ 1 ใน 100 ร้านอาหารที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย

สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 080-964-5423 และ LINE: @heiyinbangkok และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.heiyinbangkok.com, Facebook: www.facebook.com/heiyinbangkok และ Instagram: www.instagram.com/heiyinbangkok

(HEI YIN) ร้านอาหารจีนกวางตุ้ง ได้รับคัดเลือกให้เป็น(2024 Tatler Best Restaurants Asia) จากการสำรวจของ Tatler Best รางวัลที่คัดเลือก 100 อันดับจาก 3 หมวด ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร และบาร์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียของ Tatler Asia สื่อชั้นนำของภูมิภาคเอเชียด้วยความตั้งใจและประสบการณ์ด้านอาหารจีนอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ของ(Chan Kwok Hung) เชฟใหญ่ประจำเฮยยิน(HEI YIN) ที่ใส่ใจ พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่ดีที่สุดทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ อย่าง ฮ่องกง แคนาดา เม็กซิโก ผสมผสานเทคนิคขั้นสูงในการปรุงอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อรังสรรค์ให้อาหารทุกจานที่ถูกเสิร์ฟออกจากครัวเฮยยิน กลายเป็นมื้อพิเศษสุดประทับใจของผู้คน และพร้อมผลักดันให้ เฮยยิน (HEI YIN) ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ร้านอาหารที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย โดยเมนูไฮไลต์ที่ Tatler Best แนะนำ ประกอบด้วย เป็ดปักกิ่งย่างไม้ลิ้นจี่ นกพิราบน้ำแดงเกาลัด และเป๋าฮื้อแอฟริการ่วมเฉลิมฉลองโอกาสอันสำคัญนี้ เฮยยิน(HEI YIN) ขอนำเสนอเมนูสุดเอ็กซ์คลูชีพราคา 1,288 บาท++ ที่ผสมผสานรสชาติและเนื้อสัมผัสอย่างลงตัว ลิ้มลองเมนูพิเศษนี้ได้เฉพาะ วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น ลิ้มลองความอร่อยของอาหารจีนกวางตุ้ง ได้ที่ เฮยยิน (HEI YIN) ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ เปิดให้บริการทุกวัน ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ มื้อกลางวัน เวลา 11.00 – 15.00 น. และมื้อค่ำ เวลา 18.00 – 22.00 น.#########################################