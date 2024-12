ชมฟรี “พัทยา” จัดใหญ่เทศกาลดนตรีแจ๊สริมชายหาด

เปิดเผยว่า งาน “Pattaya International Jazz Festival 2024” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Harmonic Jazz & Beach” เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่เป้าหมาย “WORLD CLASS EVENT HUB : พัทยาเมืองแห่งเทศกาลดนตรีและศิลปะ และวัฒนธรรมระดับโลก” โดยชูศักยภาพของเมืองในการจัดงานระดับโลก เพื่อให้เมืองพัทยาและประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ อบจ.ชลบุรี ต้องการให้เทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยาเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับภาคประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และประเทศไทยอีกด้วยด้านนายชัยวัตน์ ตามไท ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา กล่าวว่า ททท. มีแผนขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทยสร้างเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ให้เป็น “WORLD CLASS EVENT HUB” มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและความหมาย (Meaningful Travel) ภายใต้แนวคิด Amazing 5F and more นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทย อันประกอบด้วย Food-อาหาร, Film-ภาพยนตร์, Fashion-แฟชั่น, Fight-ศิลปะการต่อสู้ และ Festival-งานเทศกาล โดยการจัดงานเทศกาลแจ๊สเมืองพัทยา “PATTAYA INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 2024” นั้นสามารถส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และประเทศไทย ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์กระตุ้นเศรษฐกิจของชาติผ่านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีสำหรับเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา Pattaya International Jazz Festival 2024 ภายในงานพบกับศิลปินระดับโลก “โรแนน คีตติ้ง” (Ronan Keating) ศิลปินหนุ่มชาวไอริช ที่แฟนเพลงชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี จาก “When you say nothing at all” เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill อันโด่งดัง ทั้งยังมีเพลงฮิตในฐานะศิลปินเดี่ยวอีกหลายเพลงนอกจากนั้นยังมีศิลปินมากฝีมือ นักร้องคุณภาพระดับโลก Tabitha King นักร้องมากความสามารถแนวเพลงแจ๊ส, โซล, R&B, ฟังค์ และบลูส์ อีกทั้งยังเป็นนักร้องคุณภาพที่เคยได้ร่วมงานกับหลากหลายศิลปินระดับโลก อาทิเช่น Usher , Freebo ที่จะมาแสดงร่วมกับวง Infinity วงดนตรีแนวฟิวชั่นแจ๊ส วงแรกของประเทศไทย และการรวมตัวสุดพิเศษของศิลปินแจ๊สไทยระดับตำนาน Koh Mr.Saxman & Band ที่จะมาแสดงร่วมกับ Pom Autobahn และ Ford Sobchaiตามด้วยนักร้องมาดเท่ Burin Boonvisut ศิลปินสาวเสียงดี Gam Wichayanee ที่จะมาประชันเสียงกับ Pure The Voice และศิลปินไทยที่ไปสร้างชื่อระดับนานาชาติมาแล้วอย่าง Rasmee Isan Soul นักร้องหญิงที่เคยคว้ารางวัลคมชัดลึกอวอร์ด ในสาขา ศิลปินหญิงยอดเยี่ยม, อัลบั้มยอดเยี่ยม พร้อมรับชมศิลปินรุ่นใหม่ วง ASIA7 ที่จะมาแสดงร่วมกับ Pae Sax มือแซกโซโฟนระดับแถวหน้าของเมืองไทย และ วง H3F ศิลปินรุ่นใหม่ที่จะมาร่ายมนต์ให้ชายหาดพัทยาอบอวลไปด้วยสีสันของดนตรีแจ๊ส และร้านค้า ร้านอาหารเจ้าอร่อยจากเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง