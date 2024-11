ชมฟรี งาน “Lanna Winter Wonderland” ในบรรยากาศคืนลมหนาว เมืองล้านนาที่เชียงราย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงาน “Lanna Winter Wonderland” ในบรรยากาศคืนลมหนาว เมืองล้านนา นำเสนอเสน่ห์ไทยภาคเหนือ ปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปี ยกระดับวัฒนธรรมล้านนาให้ไปสู่ระดับนานาชาติ ตื่นตาตื่นใจไปกับการตกแต่งและประดับไฟสุดอลังการ เพลิดเพลินกับเหล่าศิลปินแนวหน้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 17:00 - 22:00 น. ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. จัดงาน Lanna Winter Wonderland เพื่อนำเสนอสีสันเสน่ห์วิถีไทยภาคเหนือ (Soft Power) ด้านวัฒนธรรมและดนตรีผ่านการจัดบิ๊กอีเวนต์ร่วมสมัย เลือกพื้นที่การจัดงานที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีความหลากหลายด้วยอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เนรมิตสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา โดยนำศิลปะวัฒนธรรมล้านนามาประยุกต์ด้วยการประดับตกแต่งไฟสุดอลังการ พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีและเสียงเพลงจากศิลปินชื่อดังและศิลปินท้องถิ่นที่จะมามอบความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ททท. หวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถกระตุ้นการเดินทางสู่ภูมิภาคภาคเหนือ ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงสร้างบรรยากาศและสีสันให้การท่องเที่ยวไทยคึกคักในช่วงปลายปีภายในงาน “Lanna Winter Wonderland” จังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการประดับตกแต่งไฟสุดอลังการที่นำเอกลักษณ์ท้องถิ่นภาคเหนือและสีสันแห่งเมืองดอกไม้ของจังหวัดเชียงรายมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัย ประกอบด้วย 10 แลนด์มาร์ก ดังต่อไปนี้1.บ้านคริสต์มาส : ประดับตกแต่งโบว์สีแดงขนาดใหญ่ และต้นสนคริสต์มาส สร้างบรรยากาศลมหนาวในช่วง Winter ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปี2.ลานนางฟ้า : พบกับนางฟ้าขนาดใหญ่ที่เหมือนบินอยู่ในอากาศสูงถึง 6 เมตร และมีขนาดกว่า 9 เมตร ละลานตากับเหล่านางฟ้าบนดินจำนวนมาก3.Santa Snow : พบกับมาสคอตแมงสี่หูห้าตา เป็นสัตว์ในตำนานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณของทางภาคเหนือ เชื่อกันว่าเป็นเทพที่จะดลบันดาลให้โชคลาภ โดยมาสคอตแมงสี่หูห้าตานั่งอยู่บนรถเลื่อน ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมานั่งและถ่ายรูปร่วมกับมาสคอตแมงสี่หูห้าตา ที่ร่วมกันสร้างสรรค์และออกแบบโดยศิลปินท้องถิ่นและขัวศิลปะเชียงราย4.ลานต้นไม้ส่องแสง : ต้นไม้ส่องแสงที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มาร่วมกันออกแบบลวดลายและเนรมิตให้เป็นโซนป่าสูง ประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม5.ต้นสนล้านนา : จุดไฮไลต์หลักต้นสนขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 13 เมตร ผสมผสานการตกแต่งไฟ ให้เป็นล้านนาผ้าพื้นถิ่นของภาคเหนือ6.ลานดอกไม้งาม : สวนดอกไม้หลากสีหลายสายพันธุ์เอกลักษณ์ของเชียงราย ที่สามารถเปล่งแสงสีสันสวยงามจากด้านในได้7.บ้านขนม : บ้านขนมผิงสื่อถึงจินตนาการวัยเด็ก ที่จะมีการอบขนมในช่วงเทศกาลของชาวตะวันตก นำมาจัดแสดงภายในงานเชิญชวนทุกคนมาร่วมถ่ายรูปกัน8.อุโมงค์แสงดาว : ซุ้มอุโมงค์ไฟความยาวกว่า 30 เมตร ที่นำเอาลวดลายการปักผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มาใช้ตกแต่งบริเวณซุ้มทางเข้า และการประดับไฟสร้างสีสันตลอดเส้นทางอุโมงค์ พร้อมระบบไฟกะพริบเพื่อเพิ่มบรรยากาศความระยิบระยับ9.แมง 4 หู 5 ตา : มาสคอตของงานจากตำนานวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว เอกลักษณ์ความมงคลของชาวจังหวัดเชียงราย ที่ออกแบบพิเศษจากศิลปินท้องถิ่นขัวศิลปะเชียงราย10.เห็ดยักษ์ : เห็ดยักษ์เป่าลมสีสันสวยงาม เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในภาคเหนือมีเห็ดมากมายหลังจากการเก็บเกี่ยว จึงทำให้เกิดเห็ดยักษ์ขึ้นภายในงานงานนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ จุด Lighting Art Installation ในรูปแบบของ Light up จำลองบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สัมผัสบรรยากาศเมืองหนาวเย็นจากหิมะเทียม พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในบรรยากาศลมหนาวและต้อนรับช่วงเทศกาลอันแสนอบอุ่นที่กำลังจะมาถึง ได้แก่ Snow Mapping (ลานหิมะ) เส้นสายน้ำตกที่ประดับไฟสวยงาม พร้อมการปล่อยหิมะเทียม สร้างบรรยากาศหิมะตกแห่งเมืองหนาว เป็นลานกว้างให้น้องๆ หนู ๆ ได้มาปล่อยพลังกันได้อย่างเต็มที่ Winter Road (เส้นทางหิมะ) การฉายแสงไฟแบบ Moving Lighting ลวดลายเกล็ดหิมะลงบนพื้นตลอดแนวภายในงานนอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินเพิ่มความฟินรับลมหนาวไปกับเสียงดนตรีจากเหล่าศิลปินชื่อดังของเมืองไทยในช่วงของการจัดงาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 พบกับ YourMOOD และ Wan Thanakrit วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 พบกับ The Richman Toy และ Burin วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 พบกับ Whal & Dolph และ Earth Patravee วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 พบกับ THE TOYS และ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 พบกับ Ae Jirakorn และ Newery พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมเวิร์กชอป ระบายสีแมงสี่หูห้าตา ชิ้นงานสุดน่ารักเอกลักษณ์ของเมืองเชียงราย และเต็มอิ่มกับบูทร้านค้าทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก และสินค้า GI ของเด่นประจำจังหวัด