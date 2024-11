“ศรณ์” สร้างประวัติศาสตร์ คว้ารางวัล “3 ดาวมิชลิน” ร้านแรกในไทย

-ร้านอาหารระดับ “3 ดาวมิชลิน” ครั้งแรกในเมืองไทย จำนวน 1 ร้าน (เลื่อนระดับจาก “สองดาวมิชลิน”)



-ร้านอาหารระดับ “2 ดาวมิชลิน” จำนวน 7 ร้าน (เลื่อนระดับจาก “หนึ่งดาวมิชลิน” 1 ร้าน)



-ร้านอาหารระดับ “1 ดาวมิชลิน” จำนวน 28 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 4 ร้าน และเลื่อนระดับจาก MICHELIN Selected 1 ร้าน)



-ร้านอาหารรางวัล “ดาวมิชลินรักษ์โลก” จำนวน 4 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน)



-ร้านอาหารรางวัล “บิบ กูร์มองด์” จำนวน 156 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 20 ร้าน)





-ร้านแนะนำ หรือ MICHELIN Selected จำนวน 270 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 44 ร้าน)



“ศรณ์” ร้านอาหาร 3 ดาวมิชลิน ร้านแรกในเมืองไทย

สำหรับคู่มือมิชลิน ไกด์ ประจำประเทศไทย ปี 2568 มีรางวัลพิเศษอีก 4 รางวัล ได้แก่

“มิชลิน ไกด์” จัดงานมอบรางวัลและประกาศผลอย่างเป็นทางการ สำหรับคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับประเทศไทย ประจำปี 2568 (The MICHELIN Guide Thailand 2025) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 โดยปีนี้มีรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรรวมทั้งสิ้น 462 แห่ง แบ่งเป็นรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้“เกว็นดัล ปูลเล็นเนค” (Gwendal Poullennec) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ทั่วโลก แสดงความเห็นว่า “การที่ประเทศไทยมีร้านอาหารได้รับรางวัล ‘สามดาวมิชลิน เป็นร้านแรก ทำให้ปี 2568 เป็นปีสำคัญของไทยในหน้าประวัติศาสตร์แวดวงอาหารระดับสากล รายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนความรุ่มรวยและหลากหลายของอาหารไทย แต่ยังแสดงให้เห็นว่าศาสตร์และศิลป์ด้านอาหารการกินของไทยโอบรับวัฒนธรรม ความทันสมัย และเทรนด์ใหม่ ๆ เอาไว้อย่างลงตัว”ร้านอาหาร “ศรณ์” ตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้ดูแลความอร่อยโดย “เชฟไอซ์-ศุภักษร จงศิริ” ร้านนี้ได้รับการจัดอันดับในคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับประเทศไทย ประจำปี 2562 เป็นครั้งแรก โดยได้รับรางวัล “1 ดาวมิชลิน”จากนั้นหนึ่งปีต่อมาก็ได้รับการเลื่อนระดับเป็นร้าน “2 ดาวมิชลิน” และสามารถครองสถานะระดับ “2 ดาวมิชลิน” เอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีสำหรับการก้าวขึ้นคว้ารางวัลระดับ “3 ดาวมิชลิน” ได้ในคู่มือฯ ฉบับปี 2568 เป็นร้านแรกในประเทศไทยนับเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นเลิศ คุณภาพ และความสม่ำเสมอ ปลายทางที่ควรดั้นด้นเดินทางเพื่อไปชิมสักครั้งร้านศรณ์ เป็นร้านอาหารใต้ที่ถ่ายทอดศิลปะการปรุงอาหารผ่านฝีมืออันเป็นเลิศ ตลอดจนการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างตำรับโบราณและนวัตกรรมสมัยใหม่ทุกจานรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีต พิถีพิถัน และลุ่มลึก นำเสนอประสบการณ์การรับประทานที่น่าตื่นเต้นและกลมกล่อมหลังได้รับรางวัลสามดาวมิชลิน ร้านศรณ์เป็นหนึ่งในร้านที่บรรดานักกินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติปักหมุด เพื่อเดินทางไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยของร้านอาหารดีกรีรางวัลสามดาวมิชินลินร้านแรกในเมืองไทยแห่งนี้กัน*รางวัลพิเศษ 4 รางวัล• รางวัล MICHELIN Guide Young Chef Award – มอบให้กับสุดยอดเชฟรุ่นใหม่ที่แสดงศักยภาพโดดเด่นตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ด้วยคุณสมบัติและทักษะความสามารถในการรังสรรค์อาหารอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2568 คือ “อู๋-สิทธิกร จันทป” เชฟและเจ้าของร้านอัคคี ที่มีความหลงใหลในอาหารไทยแบบดั้งเดิม เชฟอู๋เลือกใช้วัตถุดิบหายากมาปรุงอาหารและจัดจานอย่างสวยงาม สะท้อนทักษะความเชี่ยวชาญ เอกลักษณ์เฉพาะตัว และผสานความทันสมัยเอาไว้อย่างลงตัว ซึ่งผู้ตรวจสอบของ “มิชลิน ไกด์” ชื่นชมและรอดูการนำอาหารไทยต้นตำรับ ไปสู่มิติใหม่ ๆ ในอนาคตMICHELIN Guide Opening of the Year Award - มอบให้กับบุคลากรและทีมงานซึ่งประสบความสำเร็จในการเปิดร้านอาหารใหม่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีแนวคิดที่โดดเด่นในการนำเสนออาหารอย่างสร้างสรรค์ จนกลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากวงการอาหารในประเทศ สำหรับผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2568 คือ ดิมิทริออส มูดิออส (Dimitrios Moudios) เชฟและเจ้าของร่วม (Co-Owner Chef) ของร้าน Ōre ร้านอาหารบรรยากาศสุดมินิมัลที่นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าจดจำผ่านเมนูสร้างสรรค์ 30 คอร์ส ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบหายากและวัตถุดิบที่ผ่านการหมัก รังสรรค์ด้วยเทคนิคการปรุงอาหารหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว• รางวัล MICHELIN Guide Service AwardMICHELIN Guide Service Award- เป็นรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดบุคลากรของร้านอาหารที่ทุ่มเทให้กับการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การทานอาหารที่ยอดเยี่ยม สำหรับผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2568 คือ ยุพา สุขเกษม ผู้จัดการร้านบ้านเทพา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานถึง 6 ปี จากการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยความใส่ใจ การให้บริการของเธอและทีมงานสร้างความประทับใจให้กับทีมผู้ตรวจสอบของ ‘มิชลิน ไกด์’ และทำให้การรับประทานอาหารเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ• รางวัล MICHELIN Guide Sommelier AwardMICHELIN Guide Sommelier Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับ “ซอมเมอลิเยร์” หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น โดยให้บริการอย่างมืออาชีพ และมีความชำนาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวน์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการจับคู่ไวน์กับเมนูอาหาร เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ด้านอรรถรสสูงสุด โดยผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2568 คือ ฐานสิทธิ์ วาสินนท์ จากร้าน โค้ท บาย เมาโร โคลาเกรคโค ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ด้วยประสบการณ์ 4 ปี ในสายงานด้านซอมเมอลิเยร์ คุณฐานสิทธิ์มีความเป็นมืออาชีพและรู้จริงในการนำเสนอและแนะนำไวน์ การให้คำแนะนำอย่างมั่นใจแต่สุภาพอ่อนน้อมอยู่ในที ทำให้ลูกค้าเพลิดเพลินไปกับการลิ้มลองรสชาติไวน์อย่างได้อรรถรสเต็มเปี่ยม