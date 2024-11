DOT จัดพิธีมอบใบรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) 2024

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบใบรับรอง (Certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประจำปี 2567 ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) โดยได้รับเกียรติจาก นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ นาคา The HALLS Bangkok กรุงเทพมหานครสำหรับกิจกรรมในพิธีมอบใบรับรองกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประกอบด้วย การมอบโล่ให้แก่หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จำนวน 8 หน่วย การมอบใบรับรองให้แก่ผู้สอนระดับประเทศ (NT) จำนวน 29 ราย ผู้ประเมินระดับประเทศ (NA) จำนวน 30 ราย และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ATP) จำนวน 306 ราย รวมทั้งสิ้น 365 ราย พร้อมกันนี้ยังจัดการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “พลังความร่วมมือ : สร้างบุคลากรท่องเที่ยวคุณภาพในอาเซียน (Strong Together: Enhancing Quality Tourism Professionals in ASEAN)” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับข้อตกลง MRA on TP และการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จำนวน 8 หน่วย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามข้อตกลง MRA on TP ของประเทศไทยด้าน นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “บุคลากรด้านการท่องเที่ยวถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยและของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ซึ่งบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน MRA on TP เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนายกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต”