คุ้มสุด! แอร์เอเชีย “ลดใหญ่ ทำถึง!” บินตรงญี่ปุ่น 6 เมืองฮิต ลดสูงสุด 27%

• แอร์เอเชียลดสูงสุดถึง 27% บินตรงจากดอนเมืองสู่ญี่ปุ่น 6 เมืองฮิต คือ โตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า ฟุกุโอกะ และโอกินาว่า• คุ้มสุด.. 2 เส้นทางบินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โอกินาว่า ราคาไป-กลับ เริ่มต้น 7,393 บาท*• โปรโมชั่นจองเฉพาะที่บูธแอร์เอเชีย งาน Siam J-Show presented by AirAsia 3 วันเท่านั้น เดินทางได้ตั้งเเต่ 6 มกราคม-30 มิถุนายน 2568• กิจกรรมร่วมสนุกต่างๆมากมายนายธรรศพลฐ์ เเบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร สายการบินแอร์เอเชีย กล่าวว่า เราตื่นเต้นสำหรับงาน Siam J-Show presented by AirAsia ที่จัดขึ้นเป็นครั้งเเรกใจกลางสยามสเเควร์ ซึ่งมั่นใจว่าด้วยความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ที่ยาวนานของทีมแม็ทชิ่ง โกลบอล จะจัดเทศกาลญี่ปุ่นครั้งนี้ได้แบบ “โชว์ใหญ่ ทำถึง” แอร์เอเชียในฐานะสายการบินที่เชี่ยวชาญเส้นทางบินตรงญี่ปุ่นตัวจริง จึงจัดโปรโมชั่นบินคุ้มพิเศษเฉพาะในงาน เพื่อพาทุกคนต่อยอดความสุข บินตรงสู่ญี่ปุ่นง่ายๆ พร้อมอีกหลากหลายเส้นทางบินกับแอร์เอเชียงาน Siam J-Show presented by AirAsia เป็นเทศกาลที่รวบรวมสุดยอดความเป็นญี่ปุ่นมาไว้ในงานเดียว พบกับคอนเสิร์ต 3 เวที ฮาราจุกุทาวน์ เมนูเด็ด เอนิเมะทอยส์ รถลากญี่ปุ่น และตั่วโปรโมชั่นดีๆ กับแอร์เอเชียมากมาย พบกันวันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2567 ที่ Siam Square Walking Street(สยามสเเควร์ ซอย 7) 3 วันเท่านั้น