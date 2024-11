กลับมาแล้ว Night at the Museum "พิพิธภัณฑ์พระนคร" ยามค่ำ

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรมNight at the Museum ในเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum Festival 2024 เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในบรรยากาศกลางคืน เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมไทยภายในงานพบกับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้(Museum Market) เลือกซื้องานอาร์ตทอย กาชาปอง งานคราฟต์ สื่อสร้างสรรค์จากโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์ เป็นของขวัญสำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ พบกับนักพยากรณ์มืออาชีพที่ศาลาพยากรณ์ เปิดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.(Gashapon "Wealthy Snake") กาชาปองรูปตราประทับงูเฝ้าทรัพย์ ใต้ฐานสลักอักษรมงคล ๕ ประการ "อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ" เปิดสุ่มที่บูธ มู-เซียม สตูดิโอ 064 ในตลาดพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สุ่มละ 200 บาท ไม่จำกัดจำนวน(Twelve Zodiacs Scavenger Hunt) เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับครอบครัวและทุกเพศทุกวัย เดินชมพิพิธภัณฑ์ไปพร้อมกับตามหาสัตว์ตัวแทนปีเกิด ที่แอบตามมุมต่าง ๆ ในห้องจัดแสดง โดยเก็บ RC ให้ครบแล้วอย่าลืมแวะรับของรางวัลก่อนกลับ เปิดจำหน่ายที่บูธ มู-เซียม สตูดิโอ 064 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.30 น. ชุดละ 50 บาท(Night Museum Guided Tour) นำชมพิพิธภัณฑ์เป็นกรณีพิเศษ ในหัวข้อ "อาศิรวิษนักษัตร เปิดตำนานอสรพิษ พุทธศักราช 2568" โดยภัณฑารักษ์และ National Museum Volunteers ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เปิดรับลงทะเบียน เวลา 17.00 น. เริ่มนำชม เวลา 18.00-19.30 น. (วันละ 1 รอบเท่านั้น) โดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า(Frangipani Teahouse) เดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วอย่าลืมแวะพักขา จิบชาเบาๆ ที่เรือนชาลีลาวดี ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) เปิดตั้งแต่ เวลา 08.30-20.00 น.กิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือสำหรับอาคารต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ จำนวน 14 ดวง ซึ่งจะเปิดให้ได้เก็บสะสมตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม เป็นต้นไป ตลอดจนถึงปีหน้าขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม#########################################