เต็มอิ่มขนมหวานสุดพิเศษ ที่ "เดอะ เลาจน์" และ "คาเฟ่ มาเดอลีน" โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

"อาฟเตอร์นูนที" ที่ เดอะ เลานจ์ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00-17.00 น. ราคา 1,600 บาท++ต่อท่าน





"ขนมหวานสุดพิเศษ" ที่ คาเฟ่ มาเดอลีน ระหว่างวันที่ 20 -30 พฤศจิกายน 2567 เวลา 07.00-19.00 น.





ขอต้อนรับแขกทุกท่านมาสัมผัสกับการสร้างสรรค์ขนมหวานอันยอดเยี่ยมจากเชฟขนมหวานชาวญี่ปุ่นผู้ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียง นำเสนอเมนูขนมหวานสุดพิเศษ รวมถึงการสร้างสรรค์อาฟเตอร์นูนที ที่ขนมพาร์เฟต์อันเลิศรส ขนมหวานใหม่ ๆ และเวียนโนยซีอบสด ที่ตั้งแต่ 20 -30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้นหนึ่งในไฮไลต์ของครั้งนี้คือ การเปิดตัวการร่วมมือในการจัดทำอาฟเตอร์นูนทีพิเศษของ เชฟยาซึเกะ อาโอกิ ซึ่งจะเริ่มแขกทุกท่านจะได้สัมผัสกับอาฟเตอร์นูนทีในรูปแบบที่มีความประณีตและทันสมัย โดยจะมีขนมหวานที่เชฟอาโอกิสร้างสรรค์และการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบ เมนูนี้ประกอบไปด้วยเมนูคาว อาทิ มะเขือเทศเบอร์รี่รมควันและมะเขือเทศเจลลี่น้ำ พร้อมซอสพอนสึ, ฟัวกราส์ตอร์รีนบนบริออช, ทาร์ตกุ้งบลูเบลลี่กับมะม่วง สตราชาตเตลล่าและมะกรูดไลม์ และสำหรับขนมหวานที่น่าหลงใหล มีทั้ง ไวท์ช็อกโกแลตและมะกรูดกับเจลลี่ผลไม้แดง, ทาร์ตแอปเปิ้ลคาราเมล, และพาร์เฟต์มะม่วงยูซุมะพร้าวที่สดชื่นด้วยประสบการณ์ของเชฟที่มีมากกว่า 10 ปี เชฟอาโอกิได้ฝึกฝนศิลปะการทำขนมหวานและช็อกโกแลตในทั้งประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศส ผลงานของเขาเป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหรา ศิลปะ และความประณีต โดยมุ่งเน้นทั้งรูปลักษณ์และรสชาติ ผลงานของเชฟอาโอกิได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมาย รวมถึงเป็นผู้ชนะในรายการ C3 Valrhona 2018, Global Pastry Chef Challenge 2015 และ Global Pastry Chef Challenge 2016 เคยร่วมงานกับเชฟ MOF Stéphane Glacier ที่ Pâtisseries and Gourmandises และเป็น Executive Pastry Chef, Four Seasons Resort Bali ในปี 2017 และล่าสุดเคยเป็น Executive Pastry Chef, Four Seasons Hotel Tokyo Otemachi เชฟอาโอกิเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ขนมหวานหลากหลายประเภท ตั้งแต่ขนมฝรั่งเศสคลาสสิก เค้กแต่งงาน ช็อกโกแลตพราลีน การตกแต่งน้ำตาล ไปจนถึงการสร้างสรรค์โชว์พีซที่หรูหราสำหรับงานอีเว้นท์และร้านอาหารระดับสูง"เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับเชฟยาซึเกะ อาโอกิ ในการร่วมมือครั้งพิเศษนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ"ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกล่าว "พรสวรรค์ ความทุ่มเท และศิลปะในการทำขนมหวานของเขาจะมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้แก่แขกของเรา และเราภูมิใจที่ได้จัดแสดงผลงานของเขาในงานพิเศษนี้"