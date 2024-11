“เคปพันวา ภูเก็ต” จับมือ “จอห์น เกรย์ ซี แคนู” หนุนการท่องเที่ยวยั่งยืน สัมผัสอันซีนอันดามัน

“จอห์น เกรย์ ซี แคนู” (John Gray's Sea Canoe)





การล่องเรือแคนูสัมผัสความงดงามของประติมากรรมที่สร้างสรรค์ไว้นับแสนนับล้านปีจากธรรมชาติกลางทะเลอันดามัน ถือเป็นดาวเด่นของกิจกรรมสไตล์อันซีนไทยแลนด์ที่ร่วมมือกับมอบประสบการณ์สุดพิเศษในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่แขกผู้มาเยือนหนึ่งในผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยไกด์ท้องถิ่น ที่จะพานักเดินทางเข้าไปสำรวจเกาะแก่งและถ้ำหินปูนใจกลางทะเลอันดามันอย่างใกล้ชิด และเปิดประตูเข้าสู่โลกของธรรมชาติสุดอลังการที่หลายคนยังไม่เคยรู้จักจอห์น เกรย์ ซี แคนู ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ.2544 โดยชายชาวอเมริกัน ผู้หลงใหลในการผจญภัยและรักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังเป็นนักสำรวจถ้ำมืออาชีพอีกด้วย โดยร่วมกับเจ้าของธุรกิจผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ เป็นผู้เริ่มก่อตั้งปัจจุบันภายใต้การบริหารงานกลุ่มโรงแรมเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ของทายาทอย่างได้สานต่อแนวคิดและพัฒนา “จอห์น เกรย์ ซี แคนู” พร้อมเจตจำนงที่ต้องการสร้างสิ่งที่พิเศษและแตกต่าง อีกทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ กลายเป็นคติพจน์ของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู ตั้งแต่วันแรกจวบจนทุกวันนี้ “We Don’t Do Anything Normal – เรื่องธรรมดาเราไม่ทำ”จอห์น เกรย์ ได้บุกเบิกเส้นทางการพายเรืออันน่าตื่นตาตื่นใจในพื้นที่ “อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา” ตั้งแต่การเข้าสำรวจในปี พ.ศ.2532จากคำบอกเล่าของเพื่อนชาวประมงและชาวบ้าน ความพิเศษของทริปล่องเรือ จอห์น เกรย์ ซี แคนู “ห้อง บาย สตาร์ไลท์” (Hong by Starlight) คือ การใช้เรือโดยสารลำใหญ่ที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย ออกเดินทางสู่ท้องทะเล พร้อมด้วยไกด์ท้องถิ่นผู้มากด้วยประสบการณ์ และเชี่ยวชาญการนำล่องเรือเป็นอย่างดี มาทำหน้าที่เป็นไกด์ส่วนตัวและพายเรือแคนูให้นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางที่เป็นจุดท่องเที่ยวชมถ้ำและเกาะน้อยใหญ่จุดหมายปลายทางหลักอยู่ที่ “เกาะพนัก” เกาะใหญ่ที่มีถ้ำกลางทะเล มีหินงอกหินย้อยสวยงาม อีกแห่งคือ “เกาะห้อง” ซึ่งหากมองจากภายนอก เป็นเกาะหินปูนขนาดใหญ่ แต่หากล่องเรือแคนูเข้าไปใกล้ จะค้นเส้นทางลับๆ คือ โถงถ้ำใต้เขาหินปูน ที่สามารถลอดเข้าไปได้ด้วยเรือแคนูเท่านั้น ซึ่งใช้เวลาเพียงครู่เดียว ก็จะพบกับความมหัศจรรย์แบบอันซีนของลากูนด้านในที่งดงาม เป็นลากูน (หรือทะเลใน) ในช่วงน้ำขึ้นสูง น้ำทะเลจะเป็นสีเขียวมรกตล้อมรอบด้วยเขาหินปูนสูงชันหัวใจสำคัญของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู คือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่แทรกแซง ซึ่งบ่อยครั้งหากโชคดี นักท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสเจอสัตว์ป่า และสัตว์ทะเลหายาก เช่น ปลากระเบน ปลาตีน ปลาดาว ปลิงทะเล นกเงือก เหยี่ยวแดง นกนางแอ่น รวมถึงลิงแสม ฯลฯนอกจากการพานักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลอย่างใกล้ชิด และให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแล้ว ยังให้ความสำคัญกับแนวคิดการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเก็บขยะทะเลไปพร้อมๆกันในทุกการเดินทาง พร้อมกับการจัดกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อชักชวนผู้มีความสนใจมาร่วมกับเก็บขยะทะเล อาทิ กิจกรรมเก็บขยะในทะเลและขยะบนชายหาด กิจกรรมปลูกป่าโกงกางหัวใจสำคัญของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู คือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่แทรกแซง ซึ่งบ่อยครั้งหากโชคดี นักท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสเจอสัตว์ป่า และสัตว์ทะเลหายาก เช่น ปลากระเบน ปลาตีน ปลาดาว ปลิงทะเล นกเงือก เหยี่ยวแดง นกนางแอ่น รวมถึงลิงแสม ฯลฯนอกจากการพานักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลอย่างใกล้ชิด และให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแล้ว ยังให้ความสำคัญกับแนวคิดการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเก็บขยะทะเลไปพร้อมๆกันในทุกการเดินทาง พร้อมกับการจัดกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อชักชวนผู้มีความสนใจมาร่วมกับเก็บขยะทะเล อาทิ กิจกรรมเก็บขยะในทะเลและขยะบนชายหาด กิจกรรมปลูกป่าโกงกางโดยมีการชักชวนผู้คนจากหลากหลายที่มา ทั้งนักท่องเที่ยว นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มบริษัทนำเที่ยว ไปจนถึงกลุ่มนักกิจกรรมในพื้นที่ อย่างเช่น เพจขยะมรสุม (Monsoongarbage Thailand) ผู้ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมกันพายเรือสำรวจและเก็บขยะตามเกาะแก่งต่างๆ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดในบริเวณใกล้เคียงท่าเรืออ่าวปอ และเก็บขยะชายหาดในพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ตนอกจากนี้ จอห์น เกรย์ ซี แคนู ยังมีการประยุกต์เรื่องประเพณีกับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับยุคสมัย กล่าวคือ มีการทำกระทงจากธรรมชาติ แล้วมาลอยกระทงในถ้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมดีงามของไทย แต่เมื่อลอยเสร็จและเก็บภาพเป็นที่ระลึกแล้ว ก็นำกระทงกลับขึ้นเรือทั้งหมด โดยไม่ทิ้งสิ่งใดไว้ในธรรมชาติทริปของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู โดยสารจากท่าเรืออ่าวปอไปด้วยเรือโดยสารลำใหญ่ ที่พร้อมบริการอาหารไทยรสชาติอร่อยปรุงสดใหม่บนเรือ จากเชฟท้องถิ่นที่มีรสมือระดับโรงแรม เลือกใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมี และหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะใช้แล้วทิ้งที่ทำจากพลาสติก พร้อมเครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ ให้อิ่มไปตลอดทั้งวันส่วนเรือแคนู ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสั่งผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้วัสดุชั้นดีไม่รั่วหรือฉีกขาดง่าย ตัวเรือมีขนาดกว้างมากขึ้น และท้องเรือออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถล้อไปตามคลื่นทะเลจึงทำให้มีความคล่องตัวสูงและสร้างสมดุลได้ดีทำให้เรือไม่พลิกคว่ำยามกระทบคลื่นเมื่อเทียบกับเรือแคนูทั่วไปโทร. 06-3124-3404เว็บไซต์: www.johngray-seacanoe.com ถ.ศักดิเดช แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ตโทร. 076-391-123-5เว็บไซต์ www.capepanwa.com