​“เซ็นทรัลเวิลด์” ฉลองยิ่งใหญ่เปิดไฟต้นคริสต์มาส ART TOYS ครั้งแรกของโลก สัญลักษณ์การเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุข ชู 8 ไฮไลต์ Vibe เดียวกับ Christmas Market ที่ยุโรป

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันระดับโลกใจกลางเมือง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร และ พันธมิตรภาคเอกชน ตอกย้ำ ‘World’s Best Festive Destination’ สร้างปรากฏการณ์อาร์ตทอยระดับโลก เปิดไฟต้นคริสต์มาส Art Toys 40 เมตร สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงาน “centralwOrld X J.P. Toys Gallery Presents Merry Ville 2025” สัญลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งการเริ่มต้นฉลองคริสต์มาส ผนึกกำลังกับ J.P. Toys Gallery และ TTE นำ 11 ศิลปิน สร้างสรรค์อาร์ตทอย 23 คาแรกเตอร์ กว่า 56 ตัว ในธีม X’mas Edition ตกแต่งทั่วศูนย์ฯ พร้อมเซอร์ไพรส์ระดับโลก เปิดตัวกล่องซีเคร็ท “Abigail” (แอบิเกล) แรงบันดาลใจจาก ‘น้องแอบิเกล’ ลูกสาวชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ที่คอลแลบส์ร่วมกับ Jessica Ng ศิลปินเจ้าของผลงาน Estelle ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำสร้างบรรยากาศเหมือนเดินอยู่ใน Christmas Market ที่ยุโรป เนรมิตหมู่บ้าน Merry Ville 12 โซนอลังการ มอบประสบการณ์ความสุขสุดเซอร์ไพรซ์เต็มพื้นที่ 3,500 ตร.ม. เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น World Class Destination ร่วมเฉลิมฉลองอภิมหาความสุขคริสต์มาส วันนี้ - 5 มกราคม 2568 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนากล่าวว่าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ร่วมกับTTEและเจ.พี. ทอยส์ แกลเลอรี่ นำเทรนด์โลกอย่าง ‘อาร์ตทอย’ มาผสานกับเทศกาลคริสต์มาส ถ่ายทอดความสุขในดินแดน “เมอร์รี่ วิลล์” นับเป็นการCollaborationครั้งแรกของโลกที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยว พร้อมการประดับตกแต่งไฟนับล้านดวงเต็มพื้นที่ สะท้อนการเป็นแลนด์มาร์กใจกลางเมืองของเซ็นทรัลเวิลด์ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและจุดหมายปลายทางช่วงเทศกาลที่ต้องมาเยือนตลอดการจัดงาน2 เดือนคาดมีผู้เข้าร่วมงานกว่า10ล้านคน8ไฮไลต์ปรากฏการณ์อาร์ตทอยระดับโลกนำโดยศิลปินดัง 1)KasingLungกับผลงานสุดยิ่งใหญ่ LabubuและZimomoขนาด3เมตร 2) Jessica Ngศิลปินชาวออสเตรเลีย-ฮ่องกง ที่มาพร้อมEstelle และAbigailไฮไลต์ เซอร์ไพรซ์ระดับโลก 3)Instinctoyพาเจ้ามังกรVincentและFlappyสร้างความตื่นตาตื่นใจ, 4)Jpxกับผลงานหนุ่มน้อย “น้องทอย” ( Nong Toy), NongJp,Jpx(Byteee) Swift, 5) Kohei OgawaกับผลงานBG Bearหมีใส่เอี๊ยมควงคู่มากับเจ้าDraco, 6) Shoko Nakazawaมาพร้อมByronซาลาแมนเดอร์สุดคิวท์ ควงคู่มากับTokke, 7) JohnnyพาผลงานMyceเจ้าหนูดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์มาด้วย ขณะที่ 8) Knuckleก็ได้นำFrankyมาอวดโฉม, 9) Shon Chenพาคู่หูNick & Lucasมาร่วมผจญภัย 10) T9Gนักออกแบบชาวญี่ปุ่นกับมังกรน้อยRangeas RexและRangeas Jrปิดท้ายที่ 11) Louis Wongนำปีศาจน้อย Oniko มาโชว์ความน่ารักได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,Coca-Cola,Mistine, Beverly Hills Polo Club,Mizumi, Thai Honda, Houseof Little Bunny,Banobagi, Nippon Paint, Central The1Credit Card, Galderma, Samsung, SFโดยเส้นทางแสนมหัศจรรย์เริ่มจาก•Merry Ville12โซนไฮไลต์ในหมู่บ้านArt Toys1)Toy Factory Christmas Tree 2) Merry Express 3) Amazing Thailand Station 4) The Central Time Tower 5) The Santa Theatre 6) The Happy Stadium 7) Little Elves Square8) The Merry Ville Capital 9) The Cuckoo Clock10) The Magical Doors 11) The Angels Fountain 12) The Merry Ville Jolly Market•ThewOrldof Lightตื่นตากับFlying Angel 3 ตัว สูงกว่า4 เมตร ถอดแบบจากย่านRegent Street,ลอนดอนพร้อมไฟประดับนับล้านดวง•Samsung Galaxy : Say It With Galaxyให้ความคิดถึง…ไปให้ถึง ชวนแชร์ภาพและวีดีโอขึ้นจอLEDยักษ์ขนาดตึก4 ชั้นที่ Central Court สมาชิก Samsung Members เลือกรับดีล Galaxy Gift จาก After You, Guss Damn Good, KarunและPaulเพียงร่วมกิจกรรม สำหรับการสมัคร Samsung Membersครั้งแรก รับกระเป๋าMerry Ville Limited Edition,วันที่ 25 ธ.ค. 67สนุกกับX’mas Greeting Exclusive Meetingกับ เตนิว เพียง ถ่าย – แชร์ – โพสต์ พร้อมติด #Sayitwithgalaxy รับคูปองส่วนลดมูลค่า400บาท* เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ Samsung ที่ร่วมรายการ* เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป* ที่Power Buy สาขาcentralwOrldการคอลแลบส์ระหว่างน้องแอบิเกล ลูกสาวแม่ชมพู่ อารยา กับ JESSICA NG ศิลปินชาวฮ่องกง-ออสเตรเลีย เจ้าของผลงานเด็กหญิง ESTELLE (เอสเทลล์)โดยการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้เจสสิกา เผยว่าตนต้องการสื่อให้เห็นถึงสไตล์เก๋ๆ และความสดใสในแบบของน้องเกล และอยากให้เห็นว่าเกลน่ารักมากแค่ไหน เมื่อเรามองที่ใบหน้าของเธอ เราจะเห็นตาเธอจะเป็นประกายสดใส4. Shimmering Snowflakes:หิมะตกใจกลางกรุงเทพฯ ครั้งแรก โดยGaldermaที่The Central Time TowerและCoca ColaMerry Express ขบวนส่งความสุขกับเสียงหวูดและหัวรถจักรปล่อยควันให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์5.Once in a Lifetime:โมเมนต์สุดพิเศษ พูดคุยและถ่ายรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับซานตาคลอสจากฟินแลนด์ในวันที่21พฤศจิกายน2567เวลา13.00 16.00 19.00น.6.Santa & FriendกิจกรรมMeet & Greetและโชว์แดนซ์สุดคิวทต์ กับเพลง#LoveyouallthewayจากPROXIEวันที่16, 17, 23, 24, 29, 30พฤศจิกายนเวลา12.30 / 16.00 /18.00 / 20.00น.7.The Happy Stadiumเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีจากสถาบันและโรงเรียนชั้นนำ ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2567 – 5มกราคม2568และชมโชว์Carolจากสถาบันชั้นนำวันที่20-25ธันวาคม25678.The Merry Ville Jolly MarketFYI Marketเสิร์ฟความอร่อยแบบจัดเต็ม5พฤศจิกายน2567 – 5มกราคม2568 ณ ลานสแควร์ซีโปรสุดExclusiveเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ช้อปสะสม ครบ200,000บาท* รับLABUBU Merry Ville Limited Edition1 ตัว (จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์ เฉพาะ 600 ท่านแรก),ช้อปครบ1,000บาทขึ้นไป* รับPostcard Presents by TAT 5 ลายสุดพิเศษ(1ท่าน/สิทธิ์) ณ จุดแลกของสมานาคุณ ชั้น2 โซนEdenคอลเลกชั่นCASETiFY Merry Villeที่นำลายเส้นของ11ศิลปินมาเป็นลายปริ้นท์สุดลิมิเต็ดบนเคสสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นiPhone 13, 14, 15, 16, Samsung Galaxy S23, 24และSamsung Z Fold 6ราคาเริ่มต้น1,800บาท -3,300บาทเริ่มวันที่22พฤศจิกายน2567 - 5มกราคม2568ที่CASETiFY Studioเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้นงานcentralwOrld X J.P. TOYS GALLERY present Merry Ville 2025ตั้งแต่วันนี้ –5 มกราคม2568ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities