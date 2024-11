“ลอยกระทงกาบกล้วย” เอกลักษณ์งานลอยกระทงแห่งเมืองแม่กลอง สมุทรสงคราม

การลอยกระทงกาบกล้วยกว่า 100,000 ใบ เรืองรองเต็มสายน้ำแม่กลอง ในเวลา 19:00 น. ท่ามกลางความงดงามภายใต้แสงจันทร์













“ลอยกระทงกาบกล้วย” เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม ทำจากกาบของต้นกล้วย ปาดหัวปาดท้าย ปักด้วยธูปซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำธูปไปชุบน้ำมันยาง และผึ่งแดดให้แห้งประมาณ 3 รอบ เมื่อนำมาจุดไฟแล้วจะทำให้ไม่ดับ อยู่ได้นาน และทำให้ดูสว่างไสวระยิบระยับเหมือนแสงดาวเป็นสายเต็มคุ้งน้ำแม่กลองไฮไลต์ของงานลอยกระทงกาบกล้วย ในปี 2567 นี้ คือกิจกรรมเด่นภายในงานในแต่ละวัน ได้แก่ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีปพระราชทานฯพิธีลอยพระประทีปพระราชทานฯการประกวดนางนพมาศ ณ อุทยาน ร.๒การประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานฯพิธีอาบน้ำจันทร์วันเพ็ญ ๑๑๕ วัด สัมผัสความเป็นสิริมงคลเดินแบบแฟชั่นโชว์เด็กสุดน่ารักการประกวดหนูน้อยนพมาศการแสดงโดรนแปลอักษรสุดตระการตาการประกวดรำวงตามบทร้อง (พื้นบ้าน) ชิงถ้วยพระราชทานฯการแสดงโดรนแปลอักษรสุดอลังการนิทรรศการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยนิทรรศการอาหารบ้านฉัน ตอน หวานอม ขมกลืนร้านค้าที่น่าเช็คอินและผลิตภัณฑ์ชุมชนร้าน “ข้าวแฝ่ขนมไทย by อุทยาน ร.๒”สาธิตการทำอาหารและขนมไทยDinner in the museum “สำรับ ชุบ มือ เปิบ”การแสดงดนตรีในสวนกิจกรรมส่องพระจันทร์วันเพ็ญและนิทรรศการท้องฟ้าจำลองตลาดงานวัด ข้างวัง ดูหนังขายยา