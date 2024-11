สื่อดังอเมริกา ยกให้ “ประเทศไทย” เป็นจุดหมายท่องเที่ยวแห่งปี 2025

Travel + Leisure นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังในสหรัฐอเมริกา ประกาศให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวแห่งปี 2025 (2025 Destination of the Year) ด้วยชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมที่น่าหลงใหล ภูมิทัศน์ที่สวยงาม อาหารที่มีชีวิตชีวา และความงามของธรรมชาติที่น่าทึ่ง ประเทศไทยจึงมีความโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับนักเดินทางทั่วโลกในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนับเป็นปีที่ 10 แล้วที่นิตยสารได้จัดอันดับจุดหมายท่องเที่ยวแห่งปี โดยก่อนหน้านี้เคยมอบตำแหน่งดังกล่าวให้กับประเทศต่าง ๆ เช่น คอสตาริกา อิตาลี และญี่ปุ่น“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวแห่งปี 2568” ฌัคกี กิฟฟอร์ด บรรณาธิการของ Travel + Leisure ระบุ“ไม่ว่าจะเป็นการตะลุยชิมอาหารรสเลิศในกรุงเทพฯ นอนริมหาดบนเกาะสวยๆ กว่า 1,430 เกาะ หรือสัมผัสการบริการสุดประทับใจในโรงแรมหรูระดับโลก เมืองไทยมีอะไรดี ๆ รอให้นักท่องเที่ยวทุกสไตล์ได้มาสัมผัส”Travel + Leisure เปิดเผยว่า แต่ละภาคของไทยมีเอกลักษณ์ที่น่าหลงใหล ทั้งงานศิลปะสร้างแรงบันดาลใจ ธรรมชาติสวยงาม และการผจญภัยน่าค้นหา รวมถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ก็มีความโดดเด่นในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรม โดยมีตั้งแต่ร้านอาหารชั้นเลิศ ไปจนถึงชุมชน LGBTQ+ ที่คึกคักมีชีวิตชีวาTravel + Leisure ระบุว่า นอกจากความมีสีสันของกรุงเทพฯ แล้ว เกาะต่าง ๆ ของไทยอย่างเช่นเกาะสมุยที่เป็นโลเคชันถ่ายทำซีรีส์ดัง The White Lotus ของ HBO ก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรีสอร์ตหรูและบรรยากาศเงียบสงบ ขณะที่อ่าวพังงาก็โดดเด่นด้วยวิวเขาหินปูนสุดอลังการ ส่วนภาคอีสานก็เต็มไปด้วยงานศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจให้วงการครีเอทีฟทั่วประเทศ นอกจากนี้ เมืองไทยยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะการดูแลช้างที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะเวียนไปเยี่ยมชมได้ตามศูนย์อนุรักษ์ช้างทั่วประเทศ