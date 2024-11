เริ่มแล้ว! เทศกาลแห่งความสุขช่วงปลายปี กับ “ต้นคริสต์มาส Art Toys” สุดยิ่งใหญ่ ที่ เซ็นทรัลเวิลด์

Toy Factory Christmas Tree

Merry Express

Amazing Thailand Station

The Central Time Tower

The Santa Theatre

The Happy Stadium

Little Elves Square

The Merry Ville Capital

The Cuckoo Clock

The Magical Doors

The Angels Fountain

The Merry Ville Jolly Market

ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันระดับโลกใจกลางเมือง ในฐานะ ‘World’s Best Festive Destination’ ฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปีในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เปิดไฟต้นคริสต์มาสสุดยิ่งใหญ่ ในงานสัญลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งการเริ่มต้นของการฉลองคริสต์มาส พบสูงกว่า 40 เมตร ตกแต่งด้วยอาร์ตทอย 23 คาแรกเตอร์ในไซต์สุดพิเศษ จาก 11 ศิลปินระดับโลก ที่จะมาสร้างความสุข ให้สัมผัสใกล้ชิด กว่า 50 ตัวทั่วศูนย์ฯ พร้อมพบกับอุโมงค์จอ LED สุดตระการตาที่อยู่ใต้ต้นคริสต์มาสสูงกว่า 4 เมตรโดยอาร์ตทอย 23 คาแรกเตอร์ นำโดย Labubu, Zimomo, Flappy, Vincent, Myce, BG Bear, Oniko และ Rangeas JR รับบทเป็นเอลฟ์พาทัวร์หมู่บ้าน Merry Villes 12 โซนอลังการ ถอดแบบย่าน Regent Street, ลอนดอน รวมถึงอาร์ตทอยตัวซีเครต การคอลแลบส์ระหว่าง Jessica Ng เจ้าของผลงานอาร์ตทอยเด็กหญิง ESTELLE กับ ‘น้องแอบิเกล’ ลูกสาวชมพู่ อารยา เปิดตัวครั้งแรกในงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดใน Southeast Asia ที่เซ็นทรัลเวิลด์และอีกหลากหลายกิจกรรมเอนเทอร์เทนเมนต์ครบทุกรูปแบบ เพื่อมอบเป็นของขวัญแห่งความสุขให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568 ณ ลาน Square A-B เซ็นทรัลเวิลด์เช็คอิน 12 โซนหมู่บ้านในบรรยากาศสไตล์ยุโรป1.: โรงงานผลิตความสุขทุกรูปแบบ ส่งมอบความสุขจากต้นคริสต์มาส ที่ Square A2.: รถไฟหรรษาที่จะพาคุณเดินทางท่องเที่ยวไปใน Merry Ville ที่ Square A3.: สถานีรถไฟแห่งความสุขสนุกที่จะแวะรับและส่งคุณถึงที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ที่ Square A4.: ทุกครั้งที่นาฬิกาดังบอกเวลา ความสุขสนุกสนานของเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองได้มาเยือนแล้ว ที่ Square B5.: แหล่งรวบรวมความสุขที่ไม่เหมือนใคร ที่ Square B6.: เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและรอยยิ้มของศิลปินและเหล่า Art Toys ณ Square B7.: เหล่า Little Elves 12 คาแรกเตอร์ แก๊งเพื่อนใหม่มารอคุณ ที่ Square B8.: ศูนย์กลางของ Merry Ville ที่จะมีต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ค่อยส่องแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจ และความสุขไปทั่วทั้งเมือง โดยส่งความสุขผ่านจอ LED ขนาดยักษ์ ที่ Central Court9.: ศูนย์รวมของเหล่า Little Elves ที่จะมาเปล่งเสียงร้องจากนาฬิกา Cuckoo เพื่อเรียกความตื่นตาตื่นใจจากทุกคน ที่ Central Court10.: ประตูแห่งความสุขประจำคริสต์มาส ตกแต่งด้วยช่อมะกอกเต็มไปด้วยแสงเทียนระยิบระยับ ของขวัญชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ใต้ต้นสนเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความอบอุ่นอวลไปทั่วโซน Beacon11.น้ำพุแห่งความหวัง นางฟ้าตัวน้อยๆ นำพาความสุขสมหวังมาให้ Square A-B12.ตลาดคาร์นิวัล Square Cพลาดไม่ได้ ในวันที่พบพิธีฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสอย่างเป็นทางการ ในงานพร้อมชมไฮไลต์จากเหล่าคนดัง อาทิ ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต และ น้องแอบิเกล, 4EVE, เจษ เจษพิพัฒน์ และ ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส ที่จะมาพร้อมเซอร์ไพรซ์สุดพิเศษ ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities #########################################