กระทรวงวัฒนธรรม ชู “หมูเด้ง” เป็น “Thai cuteness” พรีเซ็นเตอร์นำความเป็นไทยสื่อสารไปสู่ชาวโลก

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวโครงการ "Thai Cultural Content for Soft Power Presented by Moo Deng" ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม ใช้ Soft Power วัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นสู่เวทีโลก ชู "หมูเด้ง" เป็นผู้นำสื่อสารความเป็นไทยสู่สากลวันนี้ (31 ตุลาคม 2567) นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดตัวโครงการส่งเสริม Thai Cultural Content for Soft Power Presented by Moo Deng เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยใช้พลังของ Soft Power ผ่าน "หมูเด้ง" ฮิปโปแคระ สัตว์น้อยน่ารักที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์ เป็นผู้สื่อสารความเป็นไทยสู่สากลผ่านมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นสู่เวทีโลก เช่น ประเพณีลอยกระทง สงกรานต์ ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ สู่สายตานานาชาติ และถ่ายทอดอัตลักษณ์ เสน่ห์วิถีชีวิต ประเพณีไทย สู่การเป็น World Event หมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกภาพ: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, แฟนเพจ ปุ๋ง - สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล