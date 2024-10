“KTC World” จัดโปรฯ เที่ยวสวิส-พิชิต “ยุงเฟรายอค” Top Of Europe ราคาพิเศษ

หมายเหตุ : จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่า และกิจกรรม ที่ KTC WORLD บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว

จับมือ(Jungfrau Railways) และ(Turkish Airlines) จัดโปรโมชั่นเที่ยวราคาพิเศษ นำโดยไฮไลต์การพิชิต(Jungfraujoch) ที่ถูกขนานนามว่าสำหรับโปรชั่นเที่ยวสวิสราคาพิเศษจาก KTC World มีดังนี้ชั้นประหยัด เริ่มต้น 39,040 บาทจอง 1 พ.ย.67 – 30 มี.ค.68เดินทาง 2 พ.ย.67 - 31 มี.ค.682.1 แพกเกจเดินทางแบบใช้ต่อเนื่อง-ที่นั่งชั้น 2 ราคาเริ่มต้น 9,720 บาท/คน-ที่นั่งชั้น 1 ราคาเริ่มต้น 15,490 บาท/คน2.1 แพ็กเกจเดินทางแบบยืดหยุ่น-ที่นั่งชั้น 2 ราคาเริ่มต้น 11,110 บาท/ท่าน-ที่นั่งชั้น 1 ราคาเริ่มต้น 17,720 บาท/คนจอง 1 พ.ย.67 – 27 ก.พ.68เดินทาง 2 พ.ย.67 - 28 ก.พ.683.1 ตั๋วไป-กลับ สถานีอินเตอร์ลาเคน ออสต์ - ยุงเฟรายอค-จากสถานีอินเตอร์ลาเคน ออสต์ ผ่านขบวนรถไฟ Bernese Oberland Railway จากนั้นขึ้นกระเช้า Eiger Express กระเช้า 3 สายที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป และต่อด้วยการนั่งรถไฟสายคลาสสิก Jungfrau Railway สู่ยุงเฟรายอค Top Of Europe เริ่มต้น 6,350 บาท/คน3.2 ตั๋วไป-กลับ | สถานีกรินเดลวัลด์ – ยุงเฟรา-เดินทางถึงสถานีกรินเดลวัลด์ ด้วยกระเช้า Eiger Express และนั่งรถไฟยุงเฟราสู่ยุงเฟรายอค Top Of Europeเริ่มต้น 6,390 บาท/คน3.3 ตั๋วไป-กลับ | เลาเทอร์บรุนเนน - ยุงเฟรายอค-ผ่านเลาเทอร์บรุนเนนโดยรถไฟ Wengernalp และรถไฟยุงเฟราไปยังยุงเฟรายอค Top Of Europeเริ่มต้น 6,350 บาท/คนจอง 1 พ.ย.67 – 13 ธ.ค.67เดินทาง 2 พ.ย.67 - 14 ธ.ค.67จอง 1 พ.ย.67 – 30 มี.ค.68เดินทาง 2 พ.ย.67 - 31 มี.ค.68สำหรับ(Jungfraujoch) หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐแบร์น ใกล้กับเมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นขุนเขายุงเฟรามียอดสูงสุด 4,158 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ส่วนสถานี "ยุงเฟรายอค" (Jungfraujoch) เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปตั้งอยู่บนความสูง 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่บริเวณนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก "Swiss Alps Jungfrau-Aletsch" มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปจาก องค์การ UNESCO ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001สำหรับสิ่งน่าสนใจที่เป็นไฮไลต์บนยุงเฟรายอค ได้แก่ ระเบียงชมวิวสฟิงซ์ (Sphinx) บนความสูง 3,571 เมตร, ไอซ์พาเลซ (Ice Palace), ลานหิมะ (Plateau) อุโมงค์โลกอัลไพน์ (Alpine Sensation) ตู้ไปรษณีย์และร้านช็อกโกแลตที่สูงที่สุดในยุโรป และร้านขายนาฬิกาที่สูงที่สุดในโลก