“เชียงใหม่” ติด 1 ใน 10 “เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก 2025” จัดอันดับโดยสื่อดังระดับโลก “Lonely Planet”

Lonely Planet ระบุว่า เชียงใหม่สร้างความตื่นเต้นด้วยการผสมผสานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัว ในเมืองนี้ การทักทายมักจะเริ่มต้นด้วยการถามว่า “คุณกินอะไรมาหรือยัง ?” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารในวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่การถกเถียงอย่างถึงรสเกี่ยวกับผักที่ดีที่สุดสำหรับการผัดกะเพรา ไปจนถึงการปรุงแต่งรสชาติที่ซับซ้อนของความหวาน เปรี้ยว เค็ม และเผ็ด อาหารไทยจึงเปรียบได้กับการเฉลิมฉลองรสชาติที่หลากหลายสำหรับประสบการณ์ว่าด้วยอาหารการกินที่สื่อดังระดับโลกแนะนำเมื่อมาเยือนเชียงใหม่ ได้แก่สัมผัสประสบการณ์เทศกาลอาหารเชียงใหม่ งานประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมเพื่อเฉลิมฉลองอาหารที่ดีที่สุดของเมืองนี้เดินเล่นที่กาดบ้านฮ่อในเช้าวันศุกร์ ซึ่งเป็นตลาดชาวมุสลิมยูนนานและคนท้องถิ่นที่นำอาหารที่ไม่เหมือนใครมาขายลิ้มลองการกินแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สำหรับ Best in Travel 2025 ในหมวด Best Cities โดย Lonely Planet ประกอบไปด้วยตูลูส (Toulouse) ฝรั่งเศสปุทุจเจรี (Puducherry) อินเดียบันสโก (Bansko) บัลแกเรียเจนัว (Genoa) อิตาลีพิตต์สเบิร์ก (Pittsburgh) สหรัฐอเมริกาโอซาก้า (Osaka) ญี่ปุ่นกูรีตีบา (Curitiba) บราซิลปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) สเปนเอดมันตัน (Edmonton) แคนาดา