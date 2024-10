การท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ ดัน M.I.C.E. ฟิลิปปินส์สู่เวทีโลก กวาดยอดขายกว่า 1 พันล้านบาท

มาเรีย มาร์กาเรตา มอนเตย์มายอร์ โนกราเลส (Maria Margarita Monteymayor Nograles) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ หรือ TPB กล่าวว่า “ทางหน่วยงานมีเป้าหมายที่จะนำเสนอแผนงานและความมุ่งมั่นในการกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม M.I.C.E. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับโลก ภายใต้แนวคิด ‘M.I.C.E Philippines: We Take Your Business to Heart’ เพื่อส่งเสริมและสร้างฟิลิปปินส์ให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นเยี่ยมที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านประสบการณ์ระดับโลก สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ และการต้อนรับแบบไร้ที่ติ”นอกจากการจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันแล้ว ทาง TPB ยังร่วมกับผู้จัดแสดงจากฟิลิปปินส์กว่า 21 ราย จัดการประชุมเจรจาทางธุรกิจ (B2B) กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้าน M.I.C.E. ทั่วโลก ระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 กันยายน 2567 ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่มียอดขายกว่า 1.8 พันล้านเปโซ หรือราว 1 พันล้านบาทโดยงาน IT&CMA ในปีนี้ นับว่าเป็นการเข้าร่วมของคณะผู้แทนจากฟิลิปปินส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา จึงยิ่งตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของฟิลิปปินส์ในการเป็นจุดหมายปลายทาง M.I.C.E ชั้นนำมากยิ่งขึ้นปัจจุบัน ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการค้าขายมากที่สุดในเอเชีย ซึ่งกำลังเตรียมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่มั่นคง พร้อมด้วยแรงงานที่มีทักษะสูงและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มากไปกว่านั้น ฟิลิปปินส์ยังมีสถานที่จัดงานระดับโลกมากมายที่รองรับกลุ่มคนได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกรุงมะนิลาที่มีศูนย์ประชุมที่สำคัญถึง 8 แห่ง รวมถึง Philippine International Convention Center (PICC) ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมแห่งแรกของเอเชีย ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายแล้ว ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ M.I.C.E. ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานการบริการอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวฟิลิปปินส์ ผู้เข้าร่วมงานจึงได้สัมผัสถึงความอบอุ่น ความใส่ใจ และการต้อนรับอย่างเป็นมิตรอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายสำหรับช่วงก่อนและหลังการประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถผสมผสานกิจกรรมทางธุรกิจและการพักผ่อนได้อย่างลงตัว โดยฟิลิปปินส์มีแหล่งมรดกโลกมากถึง 9 แห่ง เช่น นาขั้นบันไดในเขตกอร์ดีเยรา (Philippine Cordilleras) และเมืองประวัติศาสตร์วีกัน (Vigan) รวมถึงมีให้สัมผัสตั้งแต่ชุมชนเมืองใหญ่เรียงรายไปด้วยห้างสรรพสินค้าทันสมัย ไปจนถึงชายหาดที่เงียบสงบ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนงาน IT&CMA จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนในอุตสาหกรรม M.I.C.E. ทั้งในภูมิภาคและระดับนานาชาติได้ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ พบปะพูดคุย เรียนรู้ และสร้างเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้าและบริการ M.I.C.E. ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกงานเลี้ยงฯ ในครั้งนี้ ดำเนินรายการโดย ฟรังโก ลอเรล (Franco Laurel) นักแสดงและนักร้องมากความสามารถชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งการันตีด้วยรางวัลคุณภาพมากมาย โดยมี มาเรีย มาร์กาเรตา มอนเตย์มายอร์ โนกราเลส กล่าวเปิดงานและแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยว M.I.C.E. ในฟิลิปปินส์ อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาและอุดมสมบูรณ์ของประเทศ ผ่านอาหารการกิน โดยได้ลิ้มรสอาหารฟิลิปปินส์ดั้งเดิม เช่น Beef Kare Kare ขนม Halo-halo นอกจากนี้ยังได้วงอะคาเปลลาชื่อดังของฟิลิปปินส์อย่าง Astrafellas มาร่วมสร้างสีสันด้วยการแสดงอันทรงพลังในสไตล์ป๊อปร่วมสมัยโดยสถานที่จัดงานตกแต่งด้วยองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของฟิลิปปินส์ เช่น ผ้าทอจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ฟิลิปปินส์อย่างเต็มรูปแบบ สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่าประเทศนี้ใส่ใจธุรกิจของคุณอย่างสุดหัวใจซึ่งงานเลี้ยงอาหารกลางวันในงาน IT&CMA ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นของฟิลิปปินส์ในการส่งเสริมประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรม M.I.C.E. นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของฟิลิปปินส์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในอนาคตด้วยเช่นเดียวกัน