ชวนคนไทยเที่ยว “โซล” ผ่าน 5 ธีมหลัก

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางกรุงโซลและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงโซล โดย มร. กิล กี-ยอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงโซล (Mr. Gil Ki-yeon CEO, The Seoul Tourism Organization) ได้ประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ในการจัดกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวกรุงโซลณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยซึ่งงานนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน รวมถึงบริษัทนำเที่ยวชั้นนำของไทย สื่อมวลชน และบริษัทนำเที่ยวจากกรุงโซล นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจ หรือ B2B Travel Mart การแนะนำการท่องเที่ยวกรุงโซล งานเลี้ยงอาหารค่ำ และกิจกรรมเวิร์คช็อปต่าง ๆ อีกมากมายสำหรับการแนะนำการท่องเที่ยวกรุงโซลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเสน่ห์อันหลากหลายของกรุงโซลในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกระแสความนิยมเกาหลี (Korean Wave) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการผสมผสานกระแสความนิยมเกาหลีเข้ากับศิลปะและวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังในด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างจริงจัง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ รองจากอินโดนีเซีย และยังมีความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของ K-Content ทำให้เกิดการใช้จ่ายในไลฟ์สไตล์แบบเกาหลีด้านต่าง ๆ อาทิ ความงาม อาหาร แฟชั่น ที่ขยายตัวสูงขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงโซลประเทศไทยยังเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรม และแนวโน้มความนิยมต่าง ๆ ในภูมิภาคคาบสมุทรอินโดจีน (ลาว เมียนมา กัมพูชา ฯลฯ) และคาดว่าจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการส่งเสริมกระแสความนิยมเกาหลี นอกจากนี้ จำนวนเที่ยวบินระหว่างเกาหลีและไทยยังเพิ่มขึ้นราว 111% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในการเจรจาแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ มีบริษัทนำเที่ยวชั้นนำ 15 บริษัทจากกรุงโซล และบริษัทนำเที่ยวชั้นนำจากไทยกว่า 50 บริษัท ร่วมการเจรจาธุรกิจเชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวกรุงโซล ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยจำนวนการเจรจาถึง 100 ครั้งบริษัทนำเที่ยวจากกรุงโซลที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยบริษัทนำเที่ยว ได้แก่ MAGPIE DMC Korea, BSJ Gogos, Seotai international travel, Arisu Tour, ICU Company, Woori Club Tourism Development, Jane DMC Korea, Tomo Korea Tour, Trima, Premiumpass International, Hana Tour ITC กลุ่มธุรกิจโรงแรม ได้แก่ Lotte Hotels & Resorts, Sollago Hotel Co., Ltd. และธุรกิจบันเทิง ได้แก่ Modernhan และ E-Land Cruise ซึ่งได้มีการโปรโมทผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และเรื่องราวอันน่าสนใจของกรุงโซล ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในประเทศไทย มีตัวแทนจากบริษัทนำเที่ยวชั้นนำกว่า 100 คน เข้าร่วมงาน และได้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทท่องเที่ยวจากกรุงโซลหลังจบกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ได้มีการแนะนำการท่องเที่ยวกรุงโซล โดยนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมสำคัญของกรุงโซล ผ่านการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 5 ธีมหลัก ได้แก่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ Korean Wave อาทิ ตลาดกวางจัง และตลาดทงอิน รวมถึง 'Seoul Culture Lounge' ที่เปิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานำเสนอเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโซล ที่ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันงดงามใจกลางกรุงโซล อาทิ ทำเนียบสีฟ้า (Blue House) Inwangsan & Forest Shelter รวมถึง 'ศูนย์การท่องเที่ยวเดินป่ากรุงโซล'นำเสนอบอลลูนก๊าซที่เพิ่งเปิดให้บริการล่าสุด ได้แก่ 'Seoul Moon' ที่ลอยนิ่งเหนือแม่น้ำฮัน รวมถึงการพายเรือคายัคและการแล่นเรือในแม่น้ำฮัน และ Pocha Street, Jongno 3-ga โดยส่งเสริมค่ำคืนที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโซล ที่ทุกท่านสามารถสัมผัสเสน่ห์เหล่านี้ได้ทั้งจากท้องฟ้า แม่น้ำ หรือแม้แต่ถนนนำเสนอพื้นที่อึลจีโรและซองซู ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด รวมถึงโซลไบค์ ให้ทุกท่านได้ปั่นจักรยานผ่านตรอกซอกซอยของกรุงโซลได้มีการประชาสัมพันธ์เทศกาลต่าง ๆ ที่สามารถเพลิดเพลินได้ในแต่ละฤดูกาลตามลำดับ ได้แก่ 'Seoul Festa' (ฤดูใบไม้ผลิ) Seoul Summer Beach (ฤดูร้อน) เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติโซล (ฤดูใบไม้ร่วง) และเทศกาลโคมไฟโซลกับตลาดควางฮวามุน (ฤดูหนาว)นอกจากนี้ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ (Avani Sukhumvit Bangkok) ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงาน ได้มีการจัดแสดงสินค้าแบรนด์ของกรุงโซลภายใต้ธีม 'Seoul My Soul' รวมถึงโซนถ่ายภาพร่วมกับคาแรคเตอร์ 'Donghaegi & Maeryeogi' และโปรแกรมที่สามารถสัมผัสเสน่ห์ของกรุงโซลได้โดยตรง อาทิ เวิร์คช็อปทำตุ๊กตาโมรุ และเวิร์คช็อปประดับเฟรมดอกไม้ร่วมกับโซล ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี(Mr. Ham Kyung Joon) ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงโซล กล่าวว่า "ประเทศไทยเคยเป็นตลาดสำคัญอันดับ 1 ที่มีนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไปเกาหลีใต้มากที่สุด ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ 100%" และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ K-Content เราจะเดินหน้าส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากยิ่งขึ้น"