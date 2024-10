กรุงเทพ คว้าอันดับ 4 “เมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลก” 2024

1.สิงคโปร์

2.ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

3 ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา

4 กรุงเทพ ประเทศไทย

5 เคปทาวน์ แอฟริกาใต้

6 โตเกียว ญี่ปุ่น

7 มาร์ราเกช โมร็อกโก

8 ฮ่องกง

9 ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

10 นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

Condé Nast Traveller สื่อท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาที่เน้นกลุ่มนักเดินทางหรูหราและอิสระ จัดอันดับเมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลก ปี 2024 (The friendliest cities in the world) รางวัล Readers’ Choice Awards ประจำปี 2024 ผลคะแนนของ “กรุงเทพมหานคร” คว้าอันดับ 4 เมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลกโดย Condé Nast Traveller ระบุว่า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้คะแนน 92.00 เมืองไทยเคยได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่เป็นมิตรมากเป็นอันดับ 3 ของโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองหลวงของประเทศนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านของเราเช่นกัน กรุงเทพฯ อาจรู้สึกอึดอัดบ้างเมื่อมองแวบแรก ด้วยผู้คนที่พลุกพล่าน อาหารรสจัด และมอเตอร์ไซค์ที่ส่งเสียงตลอดเวลา แต่ถนนที่มีชีวิตชีวาเหล่านี้คือที่ซึ่งจิตวิญญาณที่แท้จริงของวัฒนธรรมไทยตั้งอยู่ ดื่มด่ำไปกับตลาดที่เต็มไปด้วยสีสันของกรุงเทพฯ เพื่อสัมผัสถึงความคึกคักที่คึกคัก ตามด้วยการเยี่ยมชมวัดพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสะท้อนภาพอันเงียบสงบท่ามกลางสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามสำหรับเมืองเป็นมิตรที่สุดในโลก 2024 ได้แก่