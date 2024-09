บัญชีทางการ Jurassic World โพสต์ “หมูเด้ง” ท่ามกลางวงล้อมไดโนเสาร์

“Moo Deng what are you doing here?”

ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆสำหรับ “หมูเด้ง” ฮิปโปตัวน้อยแห่งสวนสัตว์เขาเขียว เมื่อล่าสุด บัญชีทางการของภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World ในแพลตฟอร์ม X ไม่พลาดเกาะกระแสซุปตาร์เบอร์ต้นของไทยอย่าง “หมูเด้ง” โดยได้โพสต์ภาพตัดต่อเจ้าฮิปโปดัง ยืนอยู่ที่ทุ้งหญ้าในหุบเขาเกาะอิสลานูบลาร์ ท่ามกลางไดโนเสาร์กินพืชพร้อมคำบรรยายสั้นๆว่าซึ่งแปลว่า หมูเด้ง คุณมาทำอะไรที่นี่ ?ทั้งนี้ ภาพ-ข้อความดังกล่าว มีคนช่วยกันรีโพสต์ไปกว่า 3 หมื่นครั้ง กดถูกใจ 8 หมื่นครั้ง และเข้าถึงผู้ชมไปแล้วกว่า 5 ล้านวิว