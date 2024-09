“Capella Bangkok” คว้าอันดับ 1 “50 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก 2024” สุดภูมิใจ โรงแรมไทยติดอันดับ 4 แห่ง

1.Capella, Bangkok

ประกาศผลไปแล้ว สำหรับรางวัล “50 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2024” หรือ The World’s 50 Best Hotels 2024 ซึ่งจัดทำขึ้นโดย The World’s 50 Best Hotels Academy กลุ่มผู้นำและผู้เชี่ยวชาญกว่า 580 คนภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยผู้ลงคะแนนแต่ละคนจะได้รับการคัดเลือกจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงแรมระดับนานาชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการโรงแรม นักข่าวสายการท่องเที่ยว นักวิชาการ และนักเดินทางที่มีประสบการณ์สำหรับผลรางวัลในปีนี้ ปรากฏว่าสามารถคว้าอันดับ 1 มาครอง พร้อมกันนี้ ยังมีโรงแรมไทยอีก 3 แห่ง ที่ติดอันดับ 1 ใน 50 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก 2024 รวมเป็นโรงแรมในประเทศไทย 4 แห่ง2.Passalacqua,Lake Como3.Rosewood, Hong Kong4.Cheval Blanc, Paris5.The Upper House,Hong Kong6.Raffles, Singapore7.Aman, Tokyo8.Soneva Fushi,Maldives9.Atlantis The Royal,Dubai10.Nihi Sumba, Sumba Island11.Claridge's, London13.Raffles London at The OWO15.Hôtel de Crillon,Paris16.Chablé Yucatán,Chocholá17.Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes18.Maroma,Riviera Maya19.Four Seasons Firenze,Florence20.Borgo Santandrea,Amalfi21.Desa Potato Head,Bali22.Bulgari, Tokyo23.The Lana,Dubai24.Rosewood, São Paulo25.The Calile,Brisbane27.Park Hyatt, Kyoto28.Mount Nelson, Cape Town29.One&Only Mandarina, Riviera Nayarit30.The Carlyle, New York31.La Mamounia, Marrakech32.Four Seasons, Madrid33.Capella, Singapore34.Four Seasons at The Surf Club, Surfside35.Hotel Bel-Air, Los Angeles36.Eden Rock, St. Barths37.Aman, New York38.Royal Mansour, Marrakech39.Amangalla, Galle40.Le Bristol,Paris41.Gleneagles, Auchterarder42.Castello di Reschio, Lisciano Niccone43.Suján Jawai, Rajasthan44.Singita, Kruger National Park45.Six Senses Zighy Bay, Zaghi46.The Connaught, London47.The Brando, Tetiaroa48.Hotel Esencia, Tulum49.The Tasman, Hobart50.Kokomo Private Island, Yaukuve Levu Island