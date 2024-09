ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์กับซุปตาร์จีน "หลัวอวิ๋นซี" ในงาน “Amazing Thailand, Mid-Autumn Night”

เมื่อเย็นวันที่ 17 กันยายน 2567รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหว้พระจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2567 ภายใต้โครงการเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนักท่องเที่ยวคุณภาพจากจีนเดินทางเที่ยวไทยในช่วงวันชาติจีนต่อเนื่องถึงช่วงตรุษจีน ปี 2568 โดยมีนายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูตของสถานทูตจีนประจำประเทศไทย และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้เชิญเซเลบริตี้ชาวจีนชื่อดัง Luo Yunxi (หลัวอวิ๋นซี) และศิลปินชาวไทย ต้าห์อู๋ พิทยา และ ใหม่ ดาวิกา ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างยิ่งใหญ่ ณ ลาน Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวฝั่งตลาดต่างประเทศถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของการพลิกฟื้นรายได้ทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดระยะใกล้ (Short Haul Market) อย่างตลาดนักท่องเที่ยวจีน เป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักและเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั้งด้านรายได้และจำนวน มีนัยยะสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ ททท. ได้จัดงาน Amazing Thailand, Mid-Autumn Night ไหว้พระจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2567 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปี ไทย-จีน “Nihao Month” เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาประเทศไทยในช่วงวันชาติจีนไปจนถึงช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีน สอดคล้องกับนโยบาย Visa Free ซึ่งผลักดันการเดินทางในรูปแบบ Two-way Tourism เปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ความร่วมมือในอนาคตอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า เทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของการอยู่พร้อมหน้ากันของผู้คน การจัดกิจกรรม "Amazing Thailand, Mid-Autumn Night " ร่วมกันระหว่างจีนและไทยในวันนี้ ทำให้ทั้งสองชาติได้มาเฉลิมฉลองร่วมกันเสมือนเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดและอบอุ่น เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองชาติที่มีความใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานและขอให้มิตรภาพของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นยาวนานต่อไป อีกทั้งยังได้อวยพรให้คนไทยทุกคนมีความสุขในเทศกาลไหว้พระจันทร์และขอให้มิตรภาพจีน-ไทยจงเจริญยั่งยืนสืบไปผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า เพื่อเป็นการขยายผลประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่กำลังจะมาถึง ททท. จึงได้ kick off กิจกรรมภายใต้โครงการ “Nihao Month” กับ งานไหว้พระจันทร์ “Amazing Thailand, Mid-Autumn Night” ในวันที่ 17 กันยายน 2567 ณ Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานนี้ ททท. ส่งมอบความพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ โดยเชิญนักแสดงและศิลปินชาวจีนชื่อดัง Luo Yunxi (หลัวอวิ๋นซี) มาร่วมทำกิจกรรมขนมไหว้พระจันทร์กับนายชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังมีศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงในตลาดจีนอย่างต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว และใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ร่วมทำการแสดงและสัมภาษณ์พิเศษภายในงานฯ ทั้งยังได้จัดโซน Product Showcase นำเสนอ “เสน่ห์ไทย” และ “Local Product” ที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีไทย เพื่อสร้างประสบการณ์เชื่อมโยงแก่ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย CHOM HAND CRAFT จ.ชัยนาท แบรนด์จักสานผักตบดีไซน์สวยงามสู่ชิ้นงานลิมิเต็ด, THAI CRAFT STUDIO กรุงเทพมหานคร หัตถศิลป์สร้างสรรค์สู่ชิ้นงานสุดเก๋ไก๋ด้วยเทคนิคช่างสิบหมู่, สัตตมาลี เครื่องหอม เครื่องหอมสะท้อนพลังเสน่ห์ของสมุนไพรไทย พร้อมกิจกรรม DIY workshop สินค้าการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ของฝั่งไทยและจีน ประกอบด้วย กิจกรรม Eco-Weave Creation สานปลาตะเพียนจากผักตบชวา, ประดับกระจกลงยา และทำเครื่องหอมตำรับชาววัง, กิจกรรมการทำขนมหมาฮวา กุ้ยฟาเซียง ถนนสายที่ 18 เทียนจิน, การปั้นแป้งเทียนจิน และการปักลายทำเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมผายซือที่วาดด้วยมือของตระกูลหวัง ให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมของสองประเทศอย่างใกล้ชิดโอกาสเดียวกันนี้ ททท. ได้เพิ่มแรงส่งด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรม KOLs MEGA FAM Trip เชิญ Key Opinion Leaders จากกรุงปักกิ่ง เมืองคุนหมิง และกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนกว่า 120 ราย เดินทางทดลองสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-23 กันยายน 2567 ประกอบด้วย เส้นทางจังหวัด กรุงเทพฯ-นครนายก-ปราจีนบุรี-นครปฐม, กรุงเทพฯ-นครปฐม-ชุมพร-ระนอง, กรุงเทพฯ-สุมทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์, กรุงเทพฯ-นครปฐม-กาญจนบุรี-ราชบุรี-สมุทรสงคราม และกรุงเทพฯ-จันทบุรี-ระยอง เพื่อจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการท่องเที่ยวไทย ภายใต้แนวคิด 5 Must Do in Thailand และเสน่ห์ไทย (Soft Power) เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จีน ได้แก่ Little Red Book, Weibo, Douyin, BiliBili ตลอดเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้ ททท. ยังเดินหน้ารุกตลาดจีนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในตลาดจีนสุดเข้มข้น ตลอดเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ ได้แก่ Ctrip, Fliggy, Meituan, Tongcheng, Unionpay ต่อด้วยการจัดกิจกรรม Chinese Passport Special Deals ร่วมกับพันธมิตรกลุ่มชอปปิงมอลล์ ดิวตี้ฟรี สปา ร้านอาหาร และบริการทางด้านการเดินทาง อาทิ Central Group, Robinson, The Mall Group, สยามพิวรรธน์, ร้าน Good Goods, แบรนด์ THANN มอบสิทธิพิเศษและโปรโมชันให้กับนักท่องเที่ยวจีน เพียงโชว์พาสปอร์ตแก่ร้านค้าพันธมิตรที่มีโลโก้ Nihao Month สามารถรับส่วนลดและของที่ระลึกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน-31 ตุลาคม 2567 เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันชาติจีน ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดนี้คาดว่าจะช่วยสร้างการรับรู้ 500 ล้านคน-ครั้ง และกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยมากกว่า 250,000 คนจากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 กันยายน 2567 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว 4,895,707 คน ซึ่งยังคงเป็นตลาดที่ครองแชมป์เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุด โดยมีสัญญาณบวกจากการฟื้นตัวของความจุโดยสารเที่ยวบิน (Seat Capacity) ในปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,588,274 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 65 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากการขยายเส้นทางการบินตรงจากพื้นที่ศักยภาพของจีน ได้แก่ เมืองซีอาน ฉางชา และเจิ้งโจว ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านอื่น ๆ ได้แก่ มาตรการยกเว้นวีซ่าไทย-จีน การเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้จ่ายสูง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย Amazing Thailand Road Show to China ของ ททท. ที่จะเป็นแรงส่งช่วยผลักดันให้นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเข้าท่องเที่ยวประเทศไทย บรรลุตามเป้าหมาย 7.3 ล้านคนที่ตั้งไว้ในปี 2567