“หลัว อวิ๋น ซี” ซุปตาร์ดังแดนมังกร บินลัดฟ้ามาโปรโมตท่องเที่ยวไทย ทำ “เซ็นทรัลเวิลด์” แทบแตก

แฟนคลับเนืองแน่นกระหึ่มต้อนรับ(Luo Yun Xi) นักแสดงชื่อดังชาวจีน ที่บินตรงมาร่วมโปรโมตการท่องเที่ยวไทยส่งท้ายปีรับช่วงไฮซีซันในแคมเปญโดยเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยอย่างมั่นใจ สะดวกสบาย จากศักยภาพโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุมสูงสุดทั่วไทย พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในระหว่างท่องเที่ยวเมืองไทยได้ตลอดทริปการเดินทางสำหรับ หลัว อวิ๋น ซี นี่นับเป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 โดยนอกจากจะมาร่วมในแคมเปญ Trip.com x AIS5G Most Preferred Network แล้ว หลัว อวิ๋น ซี ยังได้รับเชิญพร้อมกับศิลปินชาวไทย “ต้าห์อู๋ พิทยา” และใหม่ ดาวิกาให้มาร่วมในงานเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ณ ลาน Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในเย็นวันที่ 17 กันยายน 2567 อีกด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า เพื่อเป็นการขยายผลประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ในเดือนกันยายน ททท.จึงได้ kick off กิจกรรมภายใต้โครงการ “Nihao Month” กับ งานไหว้พระจันทร์ “Amazing Thailand, Mid-Autumn Night” ในวันที่ 17 กันยายน 2567 ณ Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ โดยเชิญนักแสดงและศิลปินชาวจีนชื่อดัง Luo Yunxi (หลัวอวิ๋นซี) มาร่วมทำกิจกรรมขนมไหว้พระจันทร์กับนายชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังมีศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงในตลาดจีนอย่างต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว และใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ร่วมทำการแสดงและสัมภาษณ์พิเศษภายในงานฯทั้งนี้ภายในงานดังกล่าวยังได้จัดโซน Product Showcase นำเสนอ “เสน่ห์ไทย” และ “Local Product” ที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีไทย เพื่อสร้างประสบการณ์เชื่อมโยงแก่ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย CHOM HAND CRAFT จ.ชัยนาท แบรนด์จักสานผักตบดีไซน์สวยงามสู่ชิ้นงานลิมิเต็ด, THAI CRAFT STUDIO กรุงเทพมหานคร หัตถศิลป์สร้างสรรค์สู่ชิ้นงานสุดเก๋ไก๋ด้วยเทคนิคช่างสิบหมู่, สัตตมาลี เครื่องหอม เครื่องหอมสะท้อนพลังเสน่ห์ของสมุนไพรไทย พร้อมกิจกรรม DIY workshop สินค้าการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ของฝั่งไทยและจีน ประกอบด้วย กิจกรรม Eco-Weave Creation สานปลาตะเพียนจากผักตบชวา, ประดับกระจกลงยา และทำเครื่องหอมตำรับชาววัง, กิจกรรมการทำขนมหมาฮวา กุ้ยฟาเซียง ถนนสายที่ 18 เทียนจิน, การปั้นแป้งเทียนจิน และการปักลายทำเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมผายซือที่วาดด้วยมือของตระกูลหวัง ให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมของสองประเทศอย่างใกล้ชิดสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 กันยายน 2567 มีจำนวน 4,895,707 คน ถือเป็นตลาดที่ครองแชมป์เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุด โดยมีสัญญาณบวกจากการฟื้นตัวของความจุโดยสารเที่ยวบิน (Seat Capacity) ในปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,588,274 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 65 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากการขยายเส้นทางการบินตรงจากพื้นที่ศักยภาพของจีน ได้แก่ เมืองซีอาน ฉางชา และเจิ้งโจว ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านอื่น ๆ ได้แก่ มาตรการยกเว้นวีซ่าไทย-จีน การเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้จ่ายสูง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย Amazing Thailand Road Show to China ของ ททท. ที่จะเป็นแรงส่งช่วยผลักดันให้นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเข้าท่องเที่ยวประเทศไทย บรรลุตามเป้าหมาย 7.3 ล้านคนที่ตั้งไว้ในปี 2567