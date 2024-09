“หมูเด้งฟีเวอร์” ซุปตาร์สัตว์จากไทยดังกระฉ่อนโลก เพื่อนบ้านไม่พลาดเคลมเป็น “กระเด้ง จรุก”

หมูเด้ง ลูกฮิปโปแคระซุปตาร์





ใครอยากไปชมความน่ารักของน้องหมูเด้งแบบใกล้ชิด สามารถไปชมได้ที่ “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” จ.ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. โดยปกติน้องหมูเด้งจะตื่นขึ้นมาเด้งในช่วงเช้า 08.00 – 09.00 น. หลังจากนั้นน้องจะกลับไปนอนต่อ ก่อนจะตื่นมาเด้งอีกครั้งในช่วง 14.00 น.





หากมีนักท่องเที่ยวไปชมน้องหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันอย่างเนืองแน่น ทางสวนสัตว์จะมีการจัดระเบียบเป็นรอบ ๆ เพื่อเฉลี่ยให้นักท่องเที่ยวได้ดูน้องหมูเด้งกันอย่าวทั่วถึง







นอกจากหมูเด้งแล้วภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังมีสัตว์อื่นๆ ที่น่าสนใจให้ชมอีกมากมาย

เป็นลูกฮิปโปแคระ เพศเมีย อายุ 2 เดือนนิดๆ เกิดจากแม่ชื่อโจนา อายุ 25 ปี และพ่อชื่อโทนี่ อายุ 24 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 และยังเป็นน้องของพี่หมูตุ๋น ฮิปโปซุปตาร์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี โดยน้องเป็นลูกตัวที่ 7 ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจากพ่อแม่คู่นี้ในช่วงแรกที่หมูเด้งเกิดมา ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มีการเปิดโหวตให้ประชาชนได้ช่วยกันตั้งชื่อให้ลูกฮิปโปแคระตัวนี้ โดยมี 3 ชื่อให้เลือก คือ หมูเด้ง หมูแดง และหมูสับ ซึ่งชื่อก็ได้รับการโหวตมากที่สุดนั่นเองสำหรับฮิปโปโปเตมัสแคระ หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสแคระมีรูปร่างทั่วไปคล้ายฮิปโปโปเตมัส แต่ว่ามีรูปร่างแตกต่างกัน มีสีผิวที่เข้มกว่าฮิปโปโปเตมัส คือ มีสีเขียวเข้มหรือน้ำตาลเข้ม ส่วนหัวกลมกว่าฮิปโปโปเตมัส ส่วนหลังโค้งขึ้นและลาดต่ำลงมาทางก้น ผิวหนังเรียบลื่น ตามลำตัวแทบไม่มีขน ยกเว้นขนเพียงไม่กี่เส้น ที่บริเวณริมฝีปากและหาง เบ้าตาอยู่ด้านข้างของหัว และมีเหงื่อใส ไม่เข้มเป็นสีแดงเหมือนเลือดแบบฮิปโปโปเตมัสนอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยและพฤติกรรมต่างจากฮิปโปโปเตมัสอีกด้วย โดยเป็นสัตว์ที่รักสันโดษ อยู่ตามลำพังเพียงตัวเดียว ขี้อาย และหวาดกลัวมนุษย์ ส่วนอาหารจะกินจำพวกพืชผักชนิดต่าง ๆ เช่น มันเทศ, ผลไม้ที่หล่นตามพื้น, หญ้า รวมถึงกินดินโป่งเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ร่างกายเหมือนกับสัตว์กินพืชชนิดอื่นด้วยหลังจากน้องหมูเด้งลืมตาดูโลกได้ไม่นาน ก็ได้สร้างวีรกรรมแสนซนทั้งเด้ง ดีด สวบ วิ่งวุ่น กลายเป็นฮิปโปแคระตัวตึงสุดดึ๋งแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยกิจวัตรประจำวันของหมูเด้ง น้องจะตื่นเช้ามาเด้งโชว์บ่อย ๆ โดยเฉพาะช่วงที่โดนอาบน้ำ ในเวลา 09.00 น. แต่หลังจากนั้นจะแล้วแต่อารมณ์ของน้อง ส่วนเวลาที่น้องจะนอนในน้ำคือ ช่วง 10.00-12.00 น.หลังคลิปและภาพความน่ารักของน้องหมูเด้งถูกเผยแพร่ออกไป ไม่นานก็กลายเป็นไวรัล ส่งผลให้น้องหมูเด้งกลายเป็นซุปตาร์สัตว์สุดฮอต พร้อมกับเกิดปรากฏการณ์มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเฝ้ารอชมความน่ารักของน้องหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (14-15 ก.ย.67) กันอย่างเนืองแน่นเป็นประวัติการณ์กว่า 12,000 คน เพิ่มขึ้นกว่าปกติราว 3 เท่าตัวทำให้ทางสวนสัตว์ต้องจัดระเบียบการเข้าชม เพื่อจะได้แบ่ง ๆ ให้นักท่องเที่ยวชมน้องหมูเด้งกับคุณแม่โจนากันอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ทางสวนสัตว์ยังขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวให้ชมหมูเด้งด้วยความสงบ อย่าไปรบกวนความเป็นอยู่ของน้อง เนื่องจากยังเป็นลูกฮิปโปอายุเพียง 2 เดือน จึงอยากให้เวลาน้องได้พักผ่อนบ้าง และห้ามสาดน้ำ โยนสิ่งของลงไปใส่หมูเด้งกับแม่วันนี้ความน่ารักเด้ง ดีด ดึ๋ง ของน้องหมูเด้ง ไม่ได้ฮอตฮิตเฉพาะแค่ในบ้านเรา แต่ยังโด่งดังไกลไปในระดับโลก โดยสื่อนานาชาติชื่อดังได้พร้อมใจกันนำเสนอข่าวของหมูเด้ง รวมถึงชาวเน็ตในหลายประเทศได้พากันแชร์คลิปและภาพความน่ารัก เด้ง ดีด ของลูกฮิปโปแคระตัวนี้กันเต็มว่อนโซเชียลโดย สื่อหลักของจีน ได้ลงคลิป “หมูเด้ง” ในชื่อจีน “弹跳猪” (แปลว่า หมูเด้ง) พร้อมทั้งใช้ชื่อทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Moodeng” นอกจากนี้ชาวโซเชียลจีนยังนิยมเรียกน้องหมูเด้งว่า(小皮蛋) หรือเพราะชาวเน็ตจีนมองว่าหมูเด้งมีสีสันและรูปร่างลักษณะคล้ายกับไข่เยี่ยวม้า (อ้างอิงข้อมูลจาก เพจ อ้ายจง)ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะมีสำนักข่าวดังมาทำข่าวหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้ว ชาวเน็ตญี่ปุ่นยังสร้างสรรค์ภาพแฟนอาร์ตลูกฮิปโปแคระตัวนี้ออกมาเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการส่งลูกฮิปโปแคระที่ญี่ปุ่นออกมาแข่งกับน้องหมูเด้ง โดยในโอซาก้าได้โพสต์ภาพ เนมุเนมุ ลูกฮิปโปแคระอายุกว่า 1 ปี พร้อมติดแฮชแทค #ฮิปโปแคระ ในภาษา ภาษาไทยประกอบมาด้วย (อ้างอิงข้อมูลจาก เพจ กลุ่มคนชอบตะลอนเที่ยวญี่ปุ่น)ด้านสื่อดังจากตะวันตกไม่ว่าจะเป็น BBC, the Guardian, The Independent ต่างก็พร้อมใจกันนำเสนอเรื่องราวความน่ารักของฮิปโปแคระแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันโดยพร้อมเพรียง รวมถึงสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้รายงานเมื่อวันจันทร์ 16 ก.ย.67 ที่ผ่านมาว่า คนดังบนโลกอินเทอร์เน็ตล่าสุดของไทย ฮิปโปน้อย "หมูเด้ง" กำลังสร้างความท้าทายครั้งใหญ่แก่พวกผู้ดูแล เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ไหลบ่ามาดูฮิปโปผู้น่ารักตัวนี้ ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่ง ที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ลงไปทางใต้ราว 2 ชั่วโมงส่วน TIME สื่อยักษ์ใหญ่ทรงอิทธิพลของอเมริกา ก็ได้พาดหัวเรื่องหมูเด้ง ว่า “เธอเป็นไอคอน เธอเป็นตำนาน และ เธอเป็นปรากฏการณ์” ชวนมารู้จักกับเจ้าหมูเด้ง ทั้งนี้ TIME ยังยกตัวอย่างข้อความจาก สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว (Royal Thai Embassy in Tokyo) ว่าปรากฏการณ์ความดังของหมูเด้งยังส่งต่อไปถึงญี่ปุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อและชาวเน็ตในต่างประเทศจำนวนมากต่างก็ลงเรื่องราว โพสต์ภาพ มีม และภาพตัดต่อน่ารัก ๆ ของหมูเด้งในช่องทางของตนเองกันอีกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น แพลตฟอร์มในจีนที่ลงเรื่องของหมูเด้งมาอย่างต่อเนื่อง,ทีมบาสเกตบอลชื่อดังแห่งศึก NBA สหรัฐอเมริกา ก็ยังโพสต์ X (ทวิตเตอร์) ลงรูปนักกีฬาพร้อมใส่รูปน้องหมูเด้งลงไปด้วย หรือเพจก็ได้ตัดต่อมีมหมูเด้งกำลังไปเที่ยวเล่นน้ำตกตาดโตนและน้ำตกอื่น ๆ ในอช.ตาดโตน อย่างเนียน ๆ จนกลายเป็นไวรัลดังอย่างไรก็ดีเรื่องราวความดังของหมูเด้งก็ยังไม่วายมีดราม่า เมื่อชาวเน็ตเน็ตประเทศเพื่อนบ้าน ได้เคลมว่าน้องเป็นสัตว์ที่เกิดในกัมพูชา โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพ หมูเด้ง คู่กับธงชาติกัมพูชา ลงในเพจ กลุ่ม ASEAN-Southeast Asia Heritage Club พร้อมระบุข้อความภาษาอังกฤษว่า “”, Pygmy Hippopotamus in Cambodia Zoo,Hot Viral in Social media. หรือแปลเป็นไทยได้ว่าฮิปโปแคระในสวนสัตว์กัมพูชาหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ออกไป ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากแห่เข้าไปคอมเมนต์แก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด โดยต่างช่วยกันบอกประวัติของหมูเด้ง พร้อมข้อมูลระบุว่า ลูกฮิปโปแคระตัวนี้ เกิดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในประเทศไทย