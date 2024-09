เด้ง ดัง ระดับโลก ! สื่อนานาชาตินำเสนอข่าว “หมูเด้ง” ไปทั่วโลก

นาทีนี้ ชาวไทยคงรู้จัก ”หมูเด้ง“ลูกฮิปโปแคระ เพศเมีย ซุปตาร์ประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นอย่างดี เพราะความน่ารักดีดเด้งของน้อง “ตก” ให้ใครต่อใครหลายคนเป็นแฟนคลับติดตามกันเป็นจำนวนมาก กลายเป็นไวรัลดังไปทั่วประเทศแต่ล่าสุดความโด่งดังของหมูเด้ง ไม่เพียงแค่ระดับประเทศซะแล้ว เพราะสื่อต่างชาติจำนวนมากเริ่มทยอยนำเสนอเรื่องราวของฮิปโปแคระตัวน้อยกันตลอดเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาสร้างปรากฏการณ์ด้วย TIME สื่อยักษ์ใหญ่ทรงอิทธิพลของอเมริกา ที่พาดหัวว่า “เธอเป็นไอคอน เธอเป็นตำนาน และ เธอเป็นปรากฏการณ์” ชวนมารู้จักกับเจ้าหมูเด้ง ทั้งนี้ TIME ยังยกตัวอย่างข้อความจาก สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว (Royal Thai Embassy in Tokyo) ว่าปรากฏการณ์ความดังของหมูเก้งยังส่งต่อไปถึงญี่ปุ่นด้านสำนักข่าวดังฝั่งอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น BBC, the Guardian, The Independent ต่างก็พร้อมใจกันนำเสนอเรื่องราวความน่ารักของฮิปโปแคระแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันโดยพร้อมเพรียงรวมถึงสื่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ The Straits Times ก็ไม่พลาดในการนำเสนอข่าวสารของหมูเด้ง ในมุมของการประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่ไปก่อกวน ที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย