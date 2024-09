The Telegraph สื่อดังจากประเทศอังกฤษ ประกาศรายชื่อโรงแรมที่ชนะรางวัล 50 แห่ง โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ซ้ำใครเกี่ยวกับที่พักที่น่าทึ่งที่สุดในโลกคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมาจากบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมและจุดหมายปลายทางของ Telegraph ถูกแบ่งออกเป็น 5 คณะกรรมการ (ยุโรป เอเชีย อเมริกาและแคริบเบียน แอฟริกา และโอเชียเนีย) สร้างรายชื่อที่คัดเลือกจากโรงแรมที่ดีที่สุดในกลุ่มคณะกรรมการชั้นนำในอุตสาหกรรมของ The Telegraph ซึ่งมีเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมาย มากกว่า 10,000 รีวิวคณะกรรมการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การกระจายทางภูมิศาสตร์ ช่วงราคา และประเภทโรงแรมเมื่อทำการเสนอชื่อ โรงแรมแต่ละแห่งจะถูกทำเครื่องหมายตามระบบการให้คะแนนที่รวมการให้คะแนนรีวิวของ Telegraph รวมถึงเกณฑ์เพิ่มเติม อัตราส่วนพนักงานต่อแขกและสิทธิประโยชน์ในห้องพัก จนกระทั่งได้ผลเป็น 50 โรงแรมสุดท้ายRachel Cranshaw บรรณาธิการด้านโรงแรม The Telegraph กล่าวว่า “บางครั้งโรงแรมก็เสมือนเป็นวันหยุด โรงแรมที่เรารู้จักสามารถเป็นจุดหมายปลายทางของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญของเราหลงรักโรงแรมเหล่านี้ และผู้อ่านของเราก็จะชอบเช่นกัน”2.Ballyfin, County Laois, Ireland [ดีที่สุดในยุโรป]3.Ellerman House, Cape Town, South Africa [ดีที่สุดในแอฟริกา]4.The Peninsula Hong Kong5.Les Prés d’Eugénie, Nouvelle-Aquitaine, France6.Awasi Patagonia, Chile [ดีที่สุดในอเมริกาและแคริบเบียน]7.Hotel Santa Caterina, Amalfi Coast, Italy8.Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island, Australia [ดีที่สุดในโอเชียเนีย]9.The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin, France10.Palace Hotel Tokyo, Japan11.Sterrekopje, Franschhoek, South Africa12.Belmond Hotel Cipriani, Venice, Italy13.Son Blanc, Minorca, Spain14.Al Moudira Hotel, Luxor, Egypt15.Nay Palad Hideaway, Siargao, Philippines16.Borgo Santo Pietro, Tuscany, Italy17.Estelle Manor, Oxfordshire, England18.La Casa del Califa, Cadiz, Spain19.Banyan Tree Buahan, Bali, Indonesia20.Kisawa Sanctuary, Mozambiqueติดตามลำดับทั้งหมดได้จาก The Telegraph