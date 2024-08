ชมงานอาร์ตสุดล้ำ ครั้งแรกในไทย “Modern Guru” จัดเต็มแสง-เงา ฉบับ AI

ที่สุดของความล้ำ! “Modern Guru and the Path to Artificial Happiness” เปิดโลกแสงและเงาฉบับ AI สามมิติสุดตระการตาครั้งแรกในเมืองไทย ในวันที่ 7 กันยายน 2567 - 5 มกราคม 2568 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ICONSIAMบริษัท ดรีม เอกซ์เพลส (เดกซ์) จำกัด ร่วมกับ Japan Anime Movie Thailand ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด ชวนเปิดโลกจินตนาการบทใหม่ไม่ซ้ำใครที่จะทำให้ต้อง ตื่นตาตื่นใจกับนิทรรศการศิลปะ “Modern Guru and the Path to Artificial Happiness” งานอาร์ตสุดไฮเทคที่ผสานเทคโนโลยีทันสมัย AI ถ่ายทอดในรูปแบบ 3D พร้อมแสง สี เสียงสุดตระการตาบนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เป็นครั้งแรกในเมืองไทย การันตีผลงานด้วยรางวัลชนะเลิศ LIT (Lighting Design Award) รางวัลออกแบบแสงสว่าง สาขาการจัดแสดงแสงสว่างเชิงโต้ตอบ และศิลปะแห่งแสงMr.Nimrod Weis ภายใต้ ENESS สตูดิโอศิลปะชื่อดังจากประเทศออสเตรเลีย การันตีความปัง ด้วยรางวัลจากทั่วโลกกว่า 21 รางวัล พร้อมแล้วที่จะนำผลงานศิลปะระดับโลก ร่วมรังสรรค์ความสุข เต็มรูปแบบส่งตรงถึงประเทศไทย ชวนคนไทยร่วมออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์แสงและเงาที่จะอยู่ใน ความทรงจำไม่รู้ลืม ผ่านนิทรรศการศิลปะสุดล้ำผสมผสานเทคโนโลยี Interactive และ Immersive ที่สร้างสรรค์ไปพร้อมกับเทคโนโลยี AI อย่างลงตัว ภายใต้ชื่องาน Modern Guru and the Path to Artificial Happiness ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ 7 กันยายน 2567 - 5 มกราคม 2568 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ICONSIAMเตรียมเปิดใจปล่อยอารมณ์แล้วออกไปโลดแล่นในโลกแห่งจินตนาการและแสงสีใบใหม่ที่มาพร้อม ไฮไลท์ที่น่าสนใจ และคาแรคเตอร์สุดอาร์ตและฮีลใจสุดๆ อาทิ“The Sun God” บันไดสู่เทพเจ้า การเดินทางใกล้ชิดกับเทพเจ้า โดย The Sun God ถูกออกแบบ ให้เป็นลิ้นยื่นออกมาเพื่อพาทุกท่านเดินขึ้นไปพบเทพเจ้า และเมื่อลิ้นของท่านถูกสัมผัส สัญลักษณ์ต่างๆ จะทำให้ตัวละครในตำนานจะปรากฏขึ้น“Whispering Mountains” ภูเขาแห่งเสียงกระซิบ รับการโอบกอบจากขุนเขาแห่งความสุข เมื่อเดินผ่านเหล่าสาวกของ Modern Guru ที่อยู่ในสภาวะนั่งสมาธิจะตื่นขึ้น และนำสารล่าสุดที่ได้รับ จากกูรู ออกมาเผยแพร่สู่โลกแห่งจินตนาการใบนี้“Forest Dancer” นักเต้นแห่งพงไพร คือสัญลักษณ์ของเสรีภาพแห่งความคิดสร้างสรรค์ใน โลกยุคใหม่ ที่จะหมุนตัวเต้นรำเฉลิมฉลองความสุขอย่างเป็นอิสระในป่าเพียงลำพัง ซึ่งจะทำให้สัมผัสถึงพิธีกรรมแห่งความสุขนี้เมื่อเดินผ่านแขนทั้ง 2 ข้าง“Modern Guru” ผู้หยั่งรู้ทุกสรรพสิ่ง ชวนทุกท่านมารับคำทำนายจากกูรูรูปทรงไข่ที่มีดวงตา ดิจิทัล 4 ดวง เปรียบดั่งเทพเจ้าผู้หยั่งรู้ทุกอย่าง และพร้อมรับคำทำนายเรื่องราวแห่งความสุขให้กับคุณ เมื่อคุณถ่ายภาพ Modern Guruสำหรับสายช้อป อิ่มเอมกับโซนสินค้าที่ระลึก พบกับคอลเลคชันพิเศษจากคาแรคเตอร์ในงาน ให้เก็บความประทับใจกลับบ้านได้อีกด้วยPromotion Early Bird ตั้งแต่วันนี้ - 6 กันยายน 2567 จัดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปร่วมสัมผัสประสบการณ์งานศิลปะสุดล้ำครั้งนี้ก่อนใคร- บัตรปกติ ราคา 350 บาท (จากปกติ 400 บาท)- บัตรปกติ + 1 ไอเท็มพรีเมียม เพียง 600 บาท (จากปกติ 700 บาท)สามารถซื้อบัตรได้ที่ Ticketmelon นิทรรศการ Modern Guru and the Path to Artificial Happiness เปิดให้เข้าชม 9 รอบ/วัน จำกัดรอบละ 20-30 คน (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) รอบแรกเริ่มเวลา 11.00 น. และ รอบสุดท้ายเวลา 19.00 น.สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Modern Guru