เชียงใหม่ชวนหลอน จัด “เทศกาลขนหัวลุก เวียงพิงค์” เมื่อแม่นาคแอ่วเหนือ หนุนเที่ยวไทยสายศรัทธา

จัดงาน(Thailand Goosebumps Festival 2024) ตอนระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00–23.00 น. ณ สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟ จังหวัดเชียงใหม่งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสายศรัทธา และปลุกคืนชีวิตให้แก่สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ทั้งยังเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดความรุ่งเรืองของกิจการรถไฟไทย โดยใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงานกว่า 31,000 ตารางเมตร และมีผู้ประกอบการ/ชุมชนท้องถิ่นร่วมออกบูธจำนวน 70 ร้านค้าเทศกาลขนหัวลุก เวียงพิงค์ จัดขึ้นด้วยกลิ่นอายบรรยากาศชวนขนหัวลุกและน่าสนุกตื่นเต้น ภายในงานได้รวบรวมเรื่องราววัฒนธรรมไทยล้านนาด้านความเชื่อ รวมถึงองค์ความรู้ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษนำทุนทางวัฒนธรรมไทยต่อยอดสร้างเศรษฐกิจกระตุ้นการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวต้นทางสำหรับกิจกรรมไฮไลต์ภายในงาน แบ่งออกเป็น 8 สาย ได้แก่1.: เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคล อาทิ เครื่องราง เครื่องประดับสายมู Art toy ลอตเตอรี่ เป็นต้น2.: อิ่มอร่อยกับ สตรีทฟู้ด อาหารถิ่นชื่อดัง อาหารไทยพื้นบ้าน ขนมโบราณ เครื่องดื่มสมุนไพร และพิเศษ… “ลูกชิ้นยันต์” อาหารพิเศษเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะ บนลูกชิ้นลงยันต์นะลือชา ปรุงด้วยน้ำซุปปลุกเสกผสมด้วยน้ำมนต์ และต้มด้วยหม้อลงยันต์มงคล (นะโภคทรัพย์ ยันต์จัตตุโร ยันต์เศรษฐี)3.: ไหว้ขอพร โชคลาภ การงาน ได้แก่ เสด็จพ่อ ร.5 พระพุทธรูปในหอธรรม4.: ร่วมทำบุญบริจาคโลงศพกับมูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่ และบริจาคเสื้อผ้าเก่านำมารีไซเคิลเป็นเส้นใยผลิตเสื้อกีฬาใหม่นำไปบริจาคให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล5.กิจกรรมดูฮวงจุ้ย ดูไพ่ กับหมอดูชื่อดัง ได้แก่ อาจารย์แหม่ม ไร่ออราเคิล ชุดเทพคติ, อาจารย์นุ่น ไพ่ตองส่องใจ เป็นต้น6.: สนุกสนานกับกิจกรรมงานวัดแบบดั้งเดิม อาทิ ชิงช้าสวรรค์ ยิงปืนจุกน้ำปลา ปาลูกโป่ง สาวน้อยตกน้ำ7.: พบกับกิจกรรมชวนขนลุกหลากหลาย อาทิ แกลลอรี่ผีสิง ชมหนังผีกลางแปลง สาธิตการเล่นผีถ้วยแก้ว และการตกแต่งรอบ ๆ พื้นที่การจัดงานในบรรยากาศชวนหลอน ให้ผู้ร่วมงานได้แชะ&แชร์ อาทิ สะพานสีเลือด, Blacklight Tunnel เป็นต้น8.: เพลิดเพลินกับการแสดงจากศิลปิน ลานนา คัมมินส์, Gap The Voice, Don The Voice และ ปราง ปรางทิพย์ The Voiceนอกจากนี้งานนี้ยังส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากการจัดงานโดยการนำเสนอการทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระธาตุประจำปีเกิดได้แก่ ปีมะเส็ง-วัดเจ็ดยอด, ปีมะแม-วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร, ปีมะโรง-วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, ปีชวด-วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และ ปีจอ-วัดเกตการาม ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ยังมีวัดชื่อดังอีกหลายแห่งที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในด้านต่าง ๆ อาทิ วัดป่าแดด ขอพรเรื่องความสำเร็จ, วัดโลกโมฬี ขอพรเรื่องความรัก, วัดอุปคุต ขอพรเรื่องการเงิน, วัดศรีดอนมูล เสริมเสน่ห์ มหานิยม เสริมมงคลให้ชีวิต เป็นต้น