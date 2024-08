เรียนรู้โลกใต้น้ำ "Songkhla Aqua Life 2024" สัมผัสความน่ารักของสัตว์น้ำนานาชนิด

· ตื่นตากับโลกใต้ทะเลบนจอโค้ง 180 องศาแบบอิมเมอร์ซีพสุดล้ำ ในกิจกรรมรักษ์โลกจากโปรเจ็คต์พิเศษ Central Pattana Better Futures Project 2024· เพลิดเพลินกับความน่ารักของสัตว์ทะเลนานาพันธุ์ โซนไม้น้ำ และปลาไทยน้ำจืด พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อป สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ชวนเรียนรู้โลกใต้น้ำพร้อมสัมผัสความน่ารักของสัตว์น้ำนานาพันธุ์ ในงานณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2567 งานแสดงสัตว์น้ำยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา), ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา, ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล, ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์, คาเฟ่ปลากัด สมุทรปราการ Goldenbetta Station และ ต้นน้ำอะควาเรียม พร้อมพบกับโซน ‘Save the Sea’ สร้างประสบการณ์ตื่นตาโลกใต้ทะเลแบบ Immersive Experience จากโปรเจ็คต์พิเศษ Central Pattana Better Futures Project 2024ห้ามพลาด! ท่องโลกใต้น้ำฟรี! กับ Songkhla Aqua Life 2024 มหัศจรรย์สัตว์น้ำ· Touch Pool: โซนบ่อสัมผัสสัตว์ทะเล ที่ให้คุณได้ใกล้ชิดกับปลิงทะเล ดาวทะเล แมงดาทะเลตัวเป็น ๆ· โซนสัตว์ทะเลน่ารัก: ชมเหล่าสัตว์ทะเลตัวจิ๋วสุดน่ารัก เช่น ม้าน้ำ ปลาการ์ตูน ปลาบลูแทงก์ และเต่าทะเล แถมยังได้รู้จักกับชีวิตใต้ทะเล และบทบาทสำคัญของสัตว์เหล่านี้ในระบบนิเวศทางทะเล· ปลากัดสีทอง Golden Betta: ที่สุดแห่งความสวยงาม พบกับปลากัดสีทอง ฝีมือคนไทยคนแรกของโลก และปลากัดอีกกว่า 20 ชนิด· โซนไม้น้ำ: เพลินไปกับการชมระบบนิเวศในตู้กระจก เรียนรู้วิธีดูแลรักษาไม้น้ำ และสร้างความสุขในบ้านด้วยการจัดตู้ปลาสวยงาม· โซนปลาไทยน้ำจืด: มาทำความรู้จักกับปลาไทยน้ำจืดและปลาเศรษฐกิจที่น่าสนใจ เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาพวงชมพู ปลาชะโอน ปลาแก้มช้ำ ปลากะแห เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนอีกหนึ่งความพิเศษ ภายในงาน เตรียมสัมผัสกับประสบการณ์ตื่นตาโลกใต้ทะเลแบบ Immersive Experience ใน โซน ‘Save the Sea ACTperience powered by EPSON’ เล่นเกม ‘ขยับ ขยับ แยกขยะช่วยทะเล’ ที่จะทำให้ทุกคนตระหนักได้ว่าแค่ทิ้งขยะผิด ชีวิตใต้ทะเลจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ในรูปแบบห้องดิจิทัลอิมเมอร์ซีพสุดล้ำ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล จากโปรเจ็ค Central Pattana Better Futures Project 2024 งานกรีนเอ็กซ์โปของคนรักษ์โลกที่จัดโร้ดโชว์ทั่วประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยังมีโซนอื่นๆ ที่จะพาคุณชวนคุณเรียนรู้กับนิทรรศการเพื่อโลก ‘Create a Better Now’ ให้ทุกคนได้รู้จักเรื่องรักษ์โลกจากเซ็นทรัลพัฒนา อาทิ Chair to Share เก้าอี้นี้ มีไว้แชร์ โชวเคสจากแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ Levi’s®, Sabina, Casetify พร้อมเปิดให้ทุกคนมาร่วมแชร์เรื่องดี ๆ ทำเพื่อโลกอย่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และบูธโทรศัพท์ Answer the Call Phone Booth ชวนทุกคนมาบอกถึงสิ่งที่อยากบอก ไม่ว่าจะบอกถึงเด็กรุ่นใหม่ คนรุ่นใหญ่ หรือบอกหน่วยงานต่างๆ รวมถึงรู้จักกับโครงการดีๆ จากพันธมิตรสีเขียวของบริษัทฯ หรือ Green partnership อีกมากมายเตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเต็มอิ่มกับสัตว์น้ำน้อยใหญ่นานาพันธุ์ และเรียนรู้การรักษาทะเลไทยให้ยั่งยืนที่งาน “Songkhla Aqua Life 2024 มหัศจรรย์สัตว์น้ำ” ระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities