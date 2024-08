“Water World Ocean Park Hong Kong” สนุกชุ่มฉ่ำทั้งครอบครัวกับสวนน้ำระดับโลก

ตั้งอยู่ที่ไท่ชูวาน ห่างจากใจกลางเมืองฮ่องกงเพียงไม่กี่นาที ชวนทุกคนมาผจญภัยและค้นพบโลกลึกลับที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับความมหัศจรรย์ของน้ำและธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีบันไดเรียงรายไปตามเนินเขาที่หันหน้าไปทางทะเลจีนใต้ ซึ่งกลมกลืนไปกับภูมิประเทศธรรมชาติได้อย่างลงตัวด้วยพืชพรรณและหลังคาสีเขียวอันกว้างใหญ่Water World Ocean Park เป็นสวนน้ำริมทะเลแห่งแรกในเอเชีย ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปีและทุกสภาพอากาศ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 700,000 ตารางฟุต โดยมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงต่างๆ มากมาย มีเครื่องเล่นในร่มและกลางแจ้ง 27 ชนิดใน 5 โซนตามธีม มอบความสนุกสนานให้กับคนทุกวัยด้วยระดับการผจญภัยที่เข้มข้นแตกต่างกันสระคลื่นในร่มที่มอบอารมณ์แห่งท้องทะเลสีน้ำเงินเข้มให้กับทุกคน ด้วยรูปแบบคลื่นที่แตกต่างกันซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคลื่นทรงเพชรคู่ที่ทรงพลังอย่างหลังคาสกายไลท์โปร่งแสงช่วยให้คุณผ่อนคลายท่ามกลางแสงธรรมชาติ เวที Horizon Stage ขนาดใหญ่พร้อมฉากหลัง LED ขนาดใหญ่ยังสามารถสร้างความบันเทิงที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งกลางวันและกลางคืนได้อีกด้วยออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างผ่อนคลายเพื่อผูกมิตรกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ด้วยการล่องห่วงยางไปตามทางน้ำในร่มที่ไหลเอื่อย นักผจญภัยจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางใน 4 โซนที่มีธีมแตกต่างกัน ได้แก่ ล่องไปตามป่าฝน จากนั้นเปียกโชกไปด้วยฝนฤดูใบไม้ผลิพร้อมชื่นชมสายรุ้งเหนือท้องฟ้า ก่อนจะโยนตัวลงไปในถ้ำน้ำแข็งอันเย็นยะเยือกอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเครื่องเล่นจำลองการเล่นเซิร์ฟในร่มแห่งแรกในฮ่องกง เครื่องเล่นนี้มอบความสนุกและความท้าทายในการโต้คลื่นที่เหนือความคาดหมาย ผู้ฝึกสอนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนตลอดการเล่นWhiskers’ Splash เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและสนุกสนานสำหรับผู้ปกครองที่จะให้เด็กๆ ได้สนุกสนานไปกับโครงสร้างโซนเล่นขนาดใหญ่และเครื่องเล่นทางน้ำที่น่าตื่นเต้นอื่นๆ โครงสร้างเล่นที่มีธีม Whiskers & Friends ประกอบด้วยเครื่องพ่นน้ำ สเปรย์น้ำ บับเบิ้ลเลอร์ อุโมงค์ ม่านน้ำ และสไลเดอร์น้ำ ได้แก่ Bao Bao และ Fluffi’s Double Fun, Redd’s Slide-and-Seek, Mark’s Slide-and-Seek, Whisker’s Swoop and Loop, Justin’s Swoop and Loop สำหรับนักผจญภัยรุ่นเยาว์ที่ต้องการผ่อนคลาย พวกเขาก็สามารถสนุกสนานได้ที่สระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก Dougie’s Lagoon และ Dougie’s Delta แน่นอนว่าคุณไม่ควรพลาดถังน้ำขนาดใหญ่ที่พลิกคว่ำได้สไลด์คู่บิดและหมุนได้ทุกเมื่อที่มีโอกาส สไลด์ Cyclone Spin จะเป็นสีดำสนิท ในขณะที่สไลด์ Tropical Twist จะเป็นแบบโปร่งแสง มอบประสบการณ์ที่แตกต่างกันสองแบบRainbow Rush presented by The Clubนอนคว่ำหน้าลงบนแผ่นสำหรับนักแข่งและสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ขณะที่คุณไถลตัวลงมาตามเครื่องเล่นสีสันสดใส นักผจญภัยสามารถดำดิ่งลงไปในท่อที่มืดสนิทและบิดเบี้ยว ก่อนจะโผล่ออกมาสู่ที่โล่ง จากนั้นก็ตกลงสู่พื้นสูงชันตรงไปยังเส้นชัย นอกจากนี้ยังมีตัวจับเวลาสำหรับนักผจญภัยเพื่อแข่งขันกับเพื่อนๆ เพื่อความสนุกสนานยิ่งขึ้นการล่องแพยักษ์สำหรับกลุ่มครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่จะพาคุณผ่านการผจญภัยอันมืดมิดที่เต็มไปด้วยความคดเคี้ยว สไลเดอร์น้ำปิดกว้าง 2.7 เมตรจะกึกก้องไปด้วยเสียงกรี๊ดและเสียงหัวเราะที่ตื่นเต้นเมื่อพวกเขาร่วมล่องไปด้วยกันกระโดดลงไปในกระแสน้ำวน! นักผจญภัยจะหมุนวนในชามกลางแจ้งที่เปิดโล่งแห่งนี้ ก่อนจะถูกบีบให้สั่นก่อนจะถูกส่งไปยังท่อขนาดใหญ่ที่ส่งแพของพวกเขาแกว่งไปมาระหว่างผนังท่อด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนักผจญภัยสามารถผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของชายฝั่งทางใต้ที่สระว่ายน้ำกลางแจ้งซึ่งมีคลื่นรูปแบบต่างๆ กัน ภูมิทัศน์สีเขียวผสมผสานกับน้ำตกและน้ำพุร้อนได้อย่างสวยงามRiptide นำเสนอเครื่องเล่นน้ำแบบโต้ตอบหลากหลายรูปแบบให้กับนักผจญภัย เช่น หัวฉีดน้ำฟอง ถังน้ำทิ้ง และเครื่องพ่นน้ำแบบโค้ง ขณะล่องไปตามแม่น้ำกลางแจ้ง สระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ที่อยู่ปลายสระซึ่งมีทิวทัศน์มหาสมุทรอันงดงาม จะเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนSkyhigh Falls รับรองว่าผู้แสวงหาการผจญภัยจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นเร้าใจด้วยการบิดตัวและหมุนตัวบนแพ เลื่อนตัวเข้าไปในท่อที่มีลักษณะเหมือนงู สาดน้ำที่พื้นและพุ่งขึ้นอีกครั้งบนกำแพงที่เอียง 70 องศา ผู้ผจญภัยจะได้เพลิดเพลินไปกับการกลางอากาศชั่วครู่ ก่อนจะดิ่งลงสู่เบื้องล่างและบิดตัวอีกครั้งจนถึงจุดสิ้นสุดของกิจกรรมสไลเดอร์ 3 ตัวที่จะมอบทั้งความน่ากลัวและความสนุกในระดับที่แตกต่างกัน Thunder Loop จะพาผู้ผจญภัยผ่านห่วงบ้าๆ ก่อนที่จะไถลลงมาด้านล่าง ส่วน Daredevil Drop จะเป็นสไลเดอร์แบบดิ่งฟรี ในขณะเดียวกัน ผู้ผจญภัยก็จะต้องควบคุมตัวเองขณะเคลื่อนตัวผ่านสไลเดอร์ท่อเปิด Bravery Cliffsเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวน่าตื่นเต้นเหล่านี้แล้ว Ocean Park ยังมีโซนสำหรับเด็กและสมาชิกในครอบครัวอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้คุณใช้เวลากับครอบครัวอย่างคุ้มค่าหลังจากใช้พลังเล่นน้ำและเล่นกระดานโต้คลื่นทั่วทั้งสวนน้ำจนหมดแรง ก็ถึงเวลาดื่มด่ำและรับประทานอาหารมื้อใหญ่! ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มรอบสวนสนุกมีอาหารตามความต้องการของทุกคนให้เลือกรับประทาน