ไม่ธรรมดา “Phangnga Bay SUP Fest 2024” ตอกย้ำภาพลักษณ์พังงาเมืองแห่ง Surf Town

ภาพ : อโนทัย งานดี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานพังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล,ชมรมกีฬากระดานจังหวัดพังงา, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ, YEC หอการค้าจังหวัดพังงา, อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “Phangnga Bay SUP Fest 2024 #Season2” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา บริเวณท่าเรือท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาสำหรับงาน Phangnga Bay SUP Fest 2024 #Season2 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวพังงาช่วงกรีนซีซั่นไตรมาส 3 โดยก่อนการแข่งขันนั้นมีเวทีเสวนาเรื่องกีฬาพายซับบอร์ดต่อด้วยการแสดงดนตรีของศิลปินแร็ปเปอร์ปักษ์ใต้ชื่อดัง “บังซี๊ด&เฟรดดี้ วี”ซึ่งสร้างความมันให้กับผู้ร่วมงานหน้าเวที ชาวต่างชาติที่ขาใส่เฝือก ยังออกลีลาตามเพื่อนอย่างสนุกสุดมันนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.พังงา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “Phangnga Bay SUP Fest 2024 #Season2 เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวพังงาช่วงกรีนซีซั่นไตรมาส3 แล้วยังเป็นการกระจายการท่องเที่ยวจากพื้นที่หลักไปสู่พื้นที่รอง ที่สำคัญยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดพังงาในการเป็น Surf Town พร้อมได้เปิดเส้นทางกิจกรรมกระดานยืนพาย และกิจกรรมเรือพายใหม่ให้บริเวณบ้านสามช่องเหนือ โดยกำหนดกิจกรรมให้มีการแข่งขันพายซับบอร์ด และเรือคายัค 3 ประเภท การพายระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 2 รุ่น , การพายแบบสปริน (ใช้ความเร็ว) เส้นทาง 200 เมตร จำนวน 1 รุ่น ,แบบแรลลี่ ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยมีเกมส์ระหว่างการแข่งขันแบบหาสัญลักษณ์ ระหว่างทาง จับเวลาและระยะทาง เพื่อจูงใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้วางแผนเข้าร่วมกิจกรรมและเพิ่มความท้าทายในเกมส์การแข่งขัน นอกจากนี้จัดให้มีกิจกรรม CSR เก็บขยะระหว่างพาย เพื่อนำขยะขึ้นมาบนฝั่งและนำมาแลกของที่ระลึก จัดให้มีคลินิกให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในกีฬายืนพาย เรือพายแบบคายัค จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยฝึกให้กับยุวชนของชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย############################