สนุกสุดเหวี่ยง! “โอเชี่ยนปาร์ค ฮ่องกง” ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องเล่นสุดมันประทับใจไม่รู้ลืม

นักท่องเที่ยวที่ต้องการความตื่นเต้นมาพร้อมกับเครื่องเล่นสุดมันระดับโลกมากมาย พลาดไม่ได้กับ ไวล์ด ทวิสเตอร์ (Wild Twister) เครื่องเล่นชวนหวาดเสียว โดยที่นั่งของผู้เล่นจะถูกหมุนแกว่งไปมา กระตุ้นการสูบฉีดของอะดรีนาลีน รวมทั้งยังมี แฮร์เรสเซอร์ (Hair Raiser) รถไฟเหาะตีลังกาสุดระทึกที่มีความเร็วระดับ 4G ที่เรียกว่าพลาดไม่ได้ รับรองว่าทั้งตื่นเต้นและยังได้รับชมทิวทัศน์ที่สวยงามไปพร้อม ๆ กันอย่างแน่นอนเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำวัฒนธรรมมากมายทั่วโลก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางข้ามเวลาไปในอดีตกับ Neon Lights Up Old Hong Kong สัมผัสฮ่องกงยุคเก่ากับจุดเด่นอย่างป้ายไฟนีออนและการแสดงแสงสีนีออนอันน่าทึ่ง รวมไปถึงการแสดงสด ดนตรีแคนโตป๊อป และเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟ ทั้งยังสามารถเพลินเพลินกับขนมและ Street Food ต้นตำรับฮ่องกงมากมายอาทิ วาฟเฟิลไข่สไตล์ฮ่องกง ลูกชิ้นปลา และชานมชื่อดังระดับโลกOcean Park Hong Kong ยังมีการจัดงานเทศกาลมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก ซึ่งมีไฮไลท์เป็น Summer Splash 2024 ที่ขนขบวนกิจกรรมกว่า 90 รายการมาให้ร่วมสนุกภายในงาน ทั้งการแสดงสุดตระการตาระดับโลก โซน Obstacle Rush และโซนความสนุกที่มาพร้อมความชุ่มฉ่ำตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - 3 พฤศจิกายน 2567 สวนสนุก Ocean Park ชวนทุกท่านที่ชื่นชอบความท้าทายปนความน่ากลัว มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สยองขวัญกับเทศกาลฮาโลวีน 2567 พร้อมแต่งกายด้วยชุดฮัลโลวีนสุดครีเอท และเพลิดเพลินกับเกมอินเทอร์แอคทีฟ อาทิเช่น กิจกรรม trick-or-treat มุมถ่ายรูปร่วมกับมาสคอตฟักทองสุดน่ารัก บูธเกมสุดพิเศษ อาหารรสเลิศในธีมฮาโลวีน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยยามค่ำคืน สวนสนุกจะถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟริบหรี่ สร้างบรรยากาศชวนขนหัวลุก โดยสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสงสีตระการตา พร้อมเหล่าภูตผีปีศาจที่รอคอยทุกคนมาร่วมเก็บภาพประทับใจร่วมกัน! โดยครั้งนี้ Ocean Park เตรียมกิจกรรมถึง 6 รายการ พร้อมสร้างประสบการณ์ความน่าตื่นตาตื่นใจแบบจัดเต็ม!ยกระดับการชมวิวทิวทัศน์ด้วยกระเช้าลอยฟ้าของ Ocean Park ที่จะพานักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ของแนวชายฝั่งทางใต้ที่สวยงามของเกาะฮ่องกง ภูเขาเขียวขจี และโลโก้ม้าน้ำอันเป็นเอกลักษณ์บนบริคฮิลล์ Ocean Park Hong Kong เชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมผจญภัยที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมใกล้ชิดธรรมชาติที่จะทำให้วันหยุดครั้งนี้ของคุณเป็นประสบการณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเครื่องเล่นสุดหวาดเสียว เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์สัตว์นานาชนิด รวมถึงเรียนรู้การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อโลกของเราอีกด้วยOcean Park เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับสัตว์แสนน่ารักนานาชนิด ซึ่งปัจจุบัน Ocean Park ได้จำลองแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์กว่า 20 แห่ง ที่มีการอนุรักษ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น แพนด้ายักษ์ ลิงจมูกเชิดสีทองเสฉวน แพนด้าแดง เมียร์แคต นกเพนกวิน แมวน้ำ สิงโตทะเล ไปจนถึงโลมา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักเท่านั้น แต่ยังรับหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมกันปกป้องและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันอีกด้วยโซนใหม่ล่าสุดอย่าง Croco Land เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายในท้องถิ่นผ่านเจ้า Passion จระเข้ต่างถิ่นที่ถูกพบและช่วยเหลือจากบริเวณสวนของบ้านหลังนึงในหมู่บ้านนอกจากนี้ สำหรับคนรักสัตว์ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ และภัยคุกคามที่สัตว์เหล่านี้ต้องเผชิญ ห้ามพลาด Get Closer to the Animals ของ Ocean Park Hong Kong โดยนักท่องเที่ยวสามารถใกล้ชิดกับสัตว์มากมายภายในอุทยาน และเก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกด้วยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oceanpark.com.hk/en สำหรับการซื้อบัตรและข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่: